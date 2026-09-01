Chen chân săn ảnh cẩm tú cầu xanh ở Hồ Gươm

Từ 8h sáng ngày 31/8, phố đi bộ Hồ Gươm đã chật chội bởi hàng nghìn người tìm đến, biến vạt hoa cẩm tú cầu xanh dịu mát thành tâm điểm chú ý và khuấy động bầu không khí ngày cuối tuần.

Được săn đón nhiều nhất là những vị trí ghế sát thảm hoa cẩm tú cầu, nơi có bối cảnh giúp các thiếu nữ dễ dàng bắt trọn khoảnh khắc ngọt ngào bên làn hoa xanh dịu mát.

Khác với các gam màu hồng, đỏ, tím quen thuộc, rặng cẩm tú cầu ven Hồ Gươm khoác lên mình sắc xanh độc đáo nhờ đặc tính thích hợp với thổ nhưỡng khu vực. Khung cảnh này khiến nhiều người dân và du khách thích thú, tranh thủ tới check-in từ sớm để tránh cảnh chen chúc cũng như giữ trọn nét tươi nguyên của nhành hoa.

Dù thời tiết oi bức và nắng gắt, nhiều bạn trẻ vẫn kiên nhẫn đứng chờ hàng giờ đồng hồ ven hồ, chấp nhận phơi mình dưới nắng để săn những khung hình ưng ý nhất bên thảm cẩm tú cầu xanh.

Bắt kịp xu hướng hot trên mạng xã hội, Uyển Như (váy xanh, sống ở Hà Nội) rủ bạn lên phố đi bộ từ sớm với hy vọng có khoảng không gian thoáng đãng. Nhưng cô ngạc nhiên khi thấy không ít bạn trẻ đã có mặt trước đó, tất bật lựa chọn bối cảnh ưng ý.

Bên cạnh những người chủ động bắt trend, không ít bạn trẻ tranh thủ kỳ nghỉ lễ dạo chơi cũng bất ngờ bị cuốn hút bởi vạt hoa rực rỡ.

Gia An (váy trắng, ở Long Biên) cho biết cô cùng mẹ đi dạo Hồ Gươm dịp lễ, vô tình bắt gặp sắc hoa cẩm tú cầu dịu mát nên quyết định dừng chân, kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt ghi lại những tấm hình kỷ niệm.

Bên cạnh hàng dài bạn trẻ vây quanh thảm hoa, một số người lớn tuổi cũng hòa cùng không khí nhộn nhịp, nhẫn nại chờ góc máy đẹp để lưu lại nét thơ mộng của không gian phố đi bộ.

Nắm bắt cơn sốt check-in của giới trẻ, nhiều thợ ảnh tranh thủ có mặt ven hồ Hoàn Kiếm để làm việc hết công suất.

Anh Trung Nguyên (áo xanh) nói bên cạnh lượng khách đi chơi lễ truyền thống, dòng người đổ về Hồ Gươm chụp hình cùng hoa cẩm tú cầu đang gia tăng mạnh mẽ những ngày gần đây.

Không riêng cẩm tú cầu, các thảm hoa đa sắc khác được bố trí dọc tuyến phố đi bộ cũng trở thành điểm dừng chân lý tưởng, giúp du khách có thêm nhiều góc "sống ảo" đa dạng.