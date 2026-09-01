Tâm thư bà xã gửi Messi khi anh từ giã tuyển Argentina

Antonela Roccuzzo đăng ảnh bên Messi và ba con trai.

Antonela Roccuzzo bày tỏ niềm tự hào về hành trình của chồng trong bài đăng trên Instagram. Cô cho biết đã chứng kiến Messi trải qua những khoảnh khắc thăng hoa lẫn thất vọng, nhiều lần gục ngã nhưng luôn đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước.

"Thật tự hào khi nhìn thấy anh khép lại chương này theo cách như vậy", Roccuzzo viết. "Sau ngần ấy năm, em cũng may mắn được chứng kiến anh thực hiện những ước mơ của mình và cùng anh trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta".

Điều khiến Antonela xúc động nhất là ba người con cũng được lớn lên và tận mắt chứng kiến hành trình của cha. Theo cô, các con nhìn thấy Messi chiến đấu vì điều mình mong muốn, không bỏ cuộc và giữ niềm tin đến phút cuối. Bọn trẻ cũng có mặt khi anh cùng tuyển Argentina giành chức vô địch World Cup năm 2022.

"Có lẽ một ngày nào đó, các con sẽ thực sự hiểu được câu chuyện của bố lớn lao đến nhường nào. Hôm nay, các con đơn giản chỉ tự hào về bố. Còn em tự hào về anh. Tự hào về hành trình của anh, về những gì anh đã vượt qua và trên hết là con người phía sau mỗi khoảnh khắc ấy", cô viết.

Antonela khép lại tâm thư bằng lời nhắn: "Chúng em yêu anh vô cùng".

Messi bên ba con. Ảnh: Instagram Antonela Roccuzzo

Vài giờ trước đó, Messi đăng trên trang cá nhân về quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Ngôi sao 39 tuổi viết: "Đó là một quyết định khiến tôi đau lòng, nhưng tôi hiểu đến lúc phải dừng lại. Tôi thề với các bạn rằng tôi luôn cống hiến hết mình, không chỉ trong những năm gần đây khi chúng ta giành được mọi danh hiệu, mà cả trước đó".

Messi khẳng định tình yêu sâu sắc anh dành cho màu áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau nhiều năm cống hiến hết mình, Messi cho rằng bản thân không còn gì để trao thêm cho đội tuyển. Anh cũng nhấn mạnh Argentina hiện có nhiều cầu thủ trẻ tài năng xứng đáng được trao cơ hội góp mặt trong đội tuyển.

Lionel Messi thông báo giã từ đội tuyển Argentina sau 207 lần ra sân. Tiền đạo 39 tuổi ra mắt đội tuyển năm 2005, cùng Argentina vô địch World Cup 2022, giành ngôi á quân hè này và tại World Cup 2014. Anh cũng hai lần vô địch Copa America. Messi hiện khoác áo Inter Miami, với hợp đồng có thời hạn đến năm 2028.

Trong suốt hành trình sự nghiệp của Messi, Antonela luôn đồng hành cùng anh. Hai người quen biết nhau từ khi còn nhỏ, được cho là bắt đầu hẹn hò năm 2005 khi Antonela 17 tuổi và Messi 18 tuổi. Năm 2009, Antonela bỏ lại cuộc sống ở quê nhà, theo chân Messi tới Tây Ban Nha bắt đầu cuộc sống lứa đôi. Họ kết hôn năm 2017, sau khi đã có hai con trai là Thiago (sinh năm 2012) và Mateo (2015). Cậu con trai thứ ba, Ciro, chào đời năm 2018.