'Tiểu tam' Trương Đại Dịch chỉ trích Cảnh Điềm tham tiền, ảo tưởng

Vụ việc của Cảnh Điềm nổ ra cuối tháng 8, khi tỷ phú tiền ảo Tôn Vũ Thần đăng bài viết "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm", tiết lộ nữ diễn viên đòi anh 50 triệu USD để làm IVF. Khi không được như ý, cô hủy giao kèo. Luật sư của Tôn Vũ Thần cho hay đã nộp đơn kiện, đòi gia đình Cảnh Điềm trả 4,3 triệu USD tiền sính lễ họ gửi cho cô trước đó.

Ngày 30/8, Trương Đại Dịch - người đã lâu không lên sóng, bất ngờ đăng bài viết trên Weibo, trong đó nhận xét Cảnh Điềm "quá kiêu căng, quá đáng và quá tham lam". Cô dẫn chứng các chi tiết từ những bài viết trực tuyến của Tôn Vũ Thần như "ở trong căn hộ trị giá một triệu USD chỉ 8 ngày" và "dùng băng dính che đèn" làm bằng chứng. Cô cũng đặt câu hỏi về giá trị của Cảnh Điềm: "Tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại xinh đẹp đến thế", và "Trứng của cô ta là của một người phụ nữ 38 tuổi".

Trương Đại Dịch livestream ngày 31/8. Ảnh: Weibo

Loạt phát ngôn của Trương Đại Dịch nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi nhưng dư luận không đứng về phía cô. Nhiều ý kiến chỉ trích cô "lợi dụng tranh chấp của người khác để thu hút sự chú ý". Gay gắt hơn, nhiều người mỉa mai "Ít ra Cảnh Điềm còn độc thân", ý ám chỉ Trương Đại Dịch từng là tiểu tam giật chồng. Một số người cho rằng cô ghen tị với Cảnh Điềm, xúc phạm nữ diễn viên...

Trước ồn ào, Trương Đại Dịch cho hay chưa bao giờ xúc phạm Cảnh Điềm hay làm điều gì thiếu đứng đắn. Cô phủ nhận việc ghen tị với Cảnh Điềm, nhấn mạnh mình không dựa dẫm vào đàn ông để đạt được lợi ích cá nhân và chưa bao giờ tự cho mình là xinh đẹp hay làm streamer về làm đẹp. Dù vậy, những đả kích nhắm vào Trương Đại Dịch vẫn "như vũ bão".

Trong khi đó, Cảnh Điềm giữ im lặng.

Diễn viên Cảnh Điềm. Ảnh: Weibo

Scandal của Trương Đại Dịch cũng vì thế bị khơi lại. Năm 2020, Đổng Hoa Hoa, vợ giám đốc điều hành Alibaba - Tưởng Phàm - công khai tên của Trương Đại Dịch trên Weibo, nói: "Nếu cô còn động đến chồng tôi nữa, tôi sẽ không nương tay", ý ám chỉ Trương đi lại với chồng mình. Vụ việc đã dẫn đến việc Tưởng Phàm bị loại khỏi vị trí quan trọng trong Alibaba, đồng thời khiến Trương Đại Dịch bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Giờ đây, khi phán xét đạo đức người khác, cô bị cư dân mạng ví von là "kẻ cắp gặp bà già".

Trương Đại Dịch là một trong những hot girl bán hàng đời đầu nổi tiếng nhất Trung Quốc, từng được xem là gương mặt tiêu biểu của giới influencer thương mại điện tử nhờ khả năng livestream bán hàng rất tốt. Sau này, ở tuổi 38, cô dần rút khỏi mạng xã hội, kết hôn với Liêu Quân Hào - một thiếu gia xuất thân giàu có và có cuộc sống khá kín tiếng, sung túc.