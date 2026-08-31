7 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM tối 2/9 ở đâu?

Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026), TP.HCM tổ chức loạt chương trình văn hóa nghệ thuật, triển lãm và những hoạt động tái hiện lịch sử kéo dài từ giữa tháng 8 đến ngày 5/9.

Trong đó, đáng chú ý là chương trình pháo hoa nghệ thuật tối 2/9. TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 7 điểm, gồm 3 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 4 điểm tầm thấp, nhằm phục vụ nhu cầu thưởng thức của người dân và du khách đến Thành phố du lịch, vui chơi.

TP.HCM bắn pháo hoa tại 7 điểm vào tối 2/9. (Ảnh: IFC Marina)

Cụ thể, 3 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp gồm: Khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh), khu vực Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và khu vực Quảng trường Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu).

4 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp gồm: Công viên Quảng trường Bà Rịa (phường Bà Rịa), Công viên Văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới), tòa tháp Saigon Marina IFC (phường Sài Gòn), khu Biệt thự Kim Long (Cầu Rạch Đỉa - xã Nhà Bè).

Trong 7 điểm bắn pháo hoa này, khu vực đầu hầm sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả tầm thấp, 60 giàn G25 và 30 giàn DBG.

Thời gian bắn pháo hoa từ 21h đến 21h15 ngày 2/9.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa tại TP.HCM dịp 2/9 đều từ nguồn xã hội hóa. Một số điểm do các doanh nghiệp như Becamex, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển đô thị Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ và Tập đoàn Sovico đảm nhận.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng diễn ra vào lúc 19h30 tối 2/9 tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân khấu ngoài trời Công viên Trung tâm Thành phố mới và Công viên Quảng trường Bà Rịa.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng được triển khai tại nhiều phường, xã và đặc khu.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật được tổ chức tại TP.HCM kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, kéo dài từ 19/8 đến 5/9.

Dịp Quốc khánh năm nay, TP.HCM triển khai nhiều hoạt động kéo dài đến ngày 5/9.

Tối 1/9 và 2/9, Thành phố có kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ.

Từ ngày 19/8, TP.HCM có chương trình triển lãm cấp thành phố tại 3 địa điểm, gồm Công viên Chi Lăng - khu vực đường Đồng Khởi (phường Sài Gòn), số 1 đường Ba Cu (phường Vũng Tàu) và Công viên đường Nguyễn Du (phường Thủ Dầu Một).

Tại Nhà Văn hóa Thanh niên, Cung Văn hóa Lao động, Nhà Văn hóa Phụ nữ cùng các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao tại phường, xã và đặc khu, nhiều hình ảnh, tư liệu cũng được trưng bày. Thành phố cũng có kế hoạch triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và trưng bày tư liệu, hình ảnh tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.