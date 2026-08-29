Tân Hoa khôi Sinh viên: 'Từng như sụp đổ vì không đủ điểm vào Y Hà Nội'

Nguyễn Ngọc Linh, sinh năm 2003, vừa đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 23/8 tại TP HCM. Vượt qua 27 thí sinh, nữ sinh Đại học Y Hà Nội giành vương miện cùng phần thưởng tiền mặt 200 triệu đồng và nhiều phần quà.

Sau khi được xướng tên, Linh cho biết cô nghĩ đến hành trình một năm đương nhiệm, mong có cơ hội xuất hiện, kết nối nhiều hơn và tạo những tác động tích cực tới giới trẻ, cộng đồng sinh viên.

Nguyễn Ngọc Linh trong đêm chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2026.

Phía sau danh hiệu Hoa khôi, Linh từng trải qua hành trình học tập nhiều bước ngoặt. Năm 2021, cô đạt 27,15 điểm tổ hợp B00, gồm Toán, Hóa, Sinh nhưng không đủ điểm vào Đại học Y Hà Nội như mong muốn.

Linh gọi đây là một trong những khoảng thời gian tiêu cực nhất cô từng trải qua. Việc kết quả không như kỳ vọng khiến cô thất vọng về bản thân và cảm thấy bất lực vì cho rằng mình chưa đáp lại được niềm tin của gia đình, thầy cô. "Kết quả khiến em gần như sụp đổ", Linh nói.

Sau đó, Linh nhập học Đại học Y Hải Phòng. Cô xem khoảng 4 tháng xa nhà là quãng thời gian bình yên, giúp mình sống chậm lại sau những áp lực trước đó. Cô cho biết nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ từ thầy cô, bạn bè ở trường.

Dù đã bắt đầu cuộc sống sinh viên, Linh vẫn giữ mục tiêu vào Đại học Y Hà Nội. "Ước mơ của em vẫn luôn là Y Hà Nội và em muốn sống hết mình với ước mơ ấy để không hối tiếc", Linh nói.

Nữ sinh cho biết suy nghĩ về cảm giác được bước vào ngôi trường mong muốn khiến quá trình ôn tập lần thứ hai của cô tích cực và hiệu quả hơn. Năm 2022, Linh đạt 28,9 điểm và trở thành thủ khoa đầu vào ngành Răng Hàm Mặt Đại học Y Hà Nội.

Ngọc Linh tại Đại học Y Hà Nội.

Sau khi vào Đại học Y Hà Nội, Linh tiếp tục đạt nhiều thành tích trong học tập và hoạt động sinh viên. Hết năm thứ hai, cô có điểm trung bình 8,3/10. Nữ sinh từng giành danh hiệu "Sinh viên của năm" của Đại học Y Hà Nội, đồng thời tham gia nghiên cứu khoa học từ những năm đầu đại học.

Một báo cáo khoa học của Linh cùng các bạn từng đạt giải ba tại diễn đàn sinh viên trong khuôn khổ hội nghị nha khoa quốc tế các nước tiểu vùng sông Mekong. Cô cũng từng vượt qua nhiều vòng tuyển chọn để tham gia chương trình trao đổi tại Nhật Bản.

Linh cho biết lựa chọn ngành Y chịu ảnh hưởng từ gia đình khi mẹ cô cũng là bác sĩ. Từ nhỏ, cô được định hướng, tạo điều kiện học tập và cho rằng môi trường gia đình góp phần hình thành tư duy, bản lĩnh cũng như động lực phấn đấu. Nữ sinh thừa nhận từng có lúc phân vân về ngành học nhưng hiện thấy lựa chọn này phù hợp với mình.

Gia đình cũng là những người đồng hành với Linh trong cả giai đoạn khó khăn lẫn thời điểm cô đăng quang. Nữ sinh cho biết bố mẹ "hạnh phúc và vỡ òa" khi cô được xướng tên Hoa khôi Sinh viên Việt Nam.

Từ trải nghiệm từng không đạt kết quả như mong muốn rồi quyết định thi lại, cô muốn câu chuyện của mình tiếp thêm động lực cho những học sinh đang đứng trước lựa chọn tương tự.

"Nếu kết quả chưa xứng đáng với công sức bạn bỏ ra, hãy tiếp tục cố gắng, cho mình thêm một cơ hội theo đuổi ước mơ", Linh nói.