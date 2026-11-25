Không còn đặt nặng chuyện cát-xê, muốn dành thời gian rong chơi

Ngày 26/11, đúng dịp sinh nhật tuổi 60, NSƯT Việt Hoàn sẽ tổ chức đêm nhạc “Lời những yêu thương – 40 năm một hành trình ca hát” tại Hà Nội. Nam nghệ sĩ cho biết đây sẽ là liveshow cá nhân cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Sau chương trình, anh vẫn nhận lời biểu diễn nhưng không còn tổ chức những đêm nhạc riêng.

“Năm nay tôi đã 60 rồi, hơn 40 năm ca hát. Cả cuộc đời làm nghệ thuật của mình cũng gần chục liveshow riêng, cũng rất nhiều những show lớn với các bạn đồng nghiệp. Tôi nghĩ đã đến lúc mình nhường lại sân khấu cho lớp trẻ rồi, còn mình thì nghỉ ngơi, dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng cuộc sống”, Việt Hoàn chia sẻ.

Ở thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ không còn đặt nặng chuyện số lượng show diễn hay mức cát-xê. Anh thừa nhận có những chương trình đưa ra mức thù lao rất cao nhưng vẫn chủ động từ chối vì ngại sự chuẩn bị và áp lực từ các sân khấu lớn.

Sau hơn 40 năm ca hát, NSƯT Việt Hoàn muốn giảm tần suất biểu diễn để tận hưởng cuộc sống.

Dù tự tin có thể tiếp tục ca hát đến năm 70-80 tuổi, Việt Hoàn muốn giảm tần suất xuất hiện trước công chúng. Với anh, mỗi tháng đi diễn một, hai show đã đủ để cảm thấy hạnh phúc.

“Kiếm quá nhiều tiền mình cũng đâu có tiêu hết, cũng không thể mang tiền sang thế giới bên kia. Vì thế, tôi nghĩ cứ làm vừa đủ. Tôi đã dành dụm cho mình một khoản dưỡng già, như tôi từng chia sẻ rằng đã đủ tiền vào viện dưỡng lão năm sao rồi. Sau này, tôi thích ở viện dưỡng lão cùng những người bạn già”, Việt Hoàn tâm sự.

Với các con, nam nghệ sĩ quan niệm mỗi người đều có trách nhiệm và hành trình riêng. Anh không thể lúc nào cũng bao bọc, nâng đỡ các con mà muốn hỗ trợ về tinh thần, sống tốt đẹp để các con nhìn vào và học tập.

Việt Hoàn cho rằng khi còn khỏe mạnh, còn điều kiện tận hưởng cuộc sống, mỗi người nên biết trân trọng những gì mình đang có. Hưởng thụ không đồng nghĩa với lãng phí tiền bạc hay sức khỏe mà là làm những điều lành mạnh, khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc, thoải mái.

“Bây giờ, ước mơ của tôi là được đi thật nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người mà mình mong muốn được gặp. Có thể vì chưa đủ duyên nên tôi chưa gặp được những người ấy, nhưng tôi rất mong có cơ hội”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Thực hiện những mong muốn còn ấp ủ trong liveshow cuối cùng

Với “Lời những yêu thương”, Việt Hoàn không đặt nặng doanh thu, cũng không muốn làm phiền bạn bè bằng việc xin tài trợ hay nhờ mua vé ủng hộ. Anh lựa chọn không gian phòng trà thay vì nhà hát để giảm áp lực bán vé, đồng thời mong muốn những khán giả đến với mình đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Nam nghệ sĩ cho biết anh may mắn nhận được sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp sẵn sàng làm việc miễn phí. Nhờ đó, anh có thể tập trung biên tập, lựa chọn những tác phẩm tâm đắc nhất trong hơn 40 năm ca hát.

Đêm nhạc có sự góp mặt của những đồng nghiệp thân thiết như NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, Trọng Tấn, Anh Thơ, Lê Minh Sơn… Việt Thi, con gái nam nghệ sĩ, cũng sẽ xuất hiện trên sân khấu.

Nói về con gái, Việt Hoàn cho biết anh không kỳ vọng Việt Thi phải trở thành một ngôi sao mà chỉ mong con được làm công việc mình yêu thích. Qua quá trình học thanh nhạc với NSƯT Lan Anh, Việt Thi ngày càng tiến bộ. Nam nghệ sĩ sẵn sàng hỗ trợ con theo đuổi nghề ca hát bằng những kinh nghiệm và sự rèn giũa của mình.

Bên cạnh những ca khúc gắn liền với tên tuổi, Việt Hoàn sẽ thử sức với các tác phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Latinh và tiếng Nga mà trước đây anh chưa đủ tự tin trình diễn. Một trong những tiết mục được nam nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết là trích đoạn nhạc kịch lấy cảm hứng từ tác phẩm “Romeo và Juliet”.

Việt Hoàn cũng mong muốn được song ca với cố NSND Lê Dung qua tác phẩm “Bài ca hy vọng”. Với anh, đây là cách tri ân người thầy đã làm thay đổi cuộc đời mình, đưa anh từ một chiến sĩ công an trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Đăng Dương, Trọng Tấn sẽ hội ngộ trong liveshow của NSƯT Việt Hoàn.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang, chương trình được xây dựng như một cuốn hồi ký bằng âm nhạc, gồm bốn phần: Mẹ cha, Trường đời, Đam mê và Tình yêu. Những khung tranh trên sân khấu sẽ tái hiện từng giai đoạn trong cuộc đời và hành trình nghệ thuật của Việt Hoàn.

Sau hơn bốn thập kỷ gắn bó với âm nhạc, Việt Hoàn vẫn muốn cất tiếng hát nhưng không còn muốn bị cuốn vào những áp lực nghề nghiệp. Thông qua liveshow cá nhân cuối cùng, nam nghệ sĩ mong gửi gắm đến khán giả thông điệp về việc trân trọng hiện tại, sống nồng nàn và yêu thương khi còn có thể.