Nhan sắc tân Hoa khôi Đại học Công Thương TPHCM

Chung kết cuộc thi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương 2025 diễn ra tại Trường Đại học Công Thương TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo nhà trường, đại diện các đơn vị đồng hành, khách mời và đông đảo sinh viên.

Sau các phần thi áo dài, trang phục dạ hội và ứng xử, thí sinh Bùi Phước Bảo Hân, số báo danh 095, được gọi tên cho danh hiệu cao nhất. Khoảnh khắc nhận vương miện, nữ sinh không giấu được xúc động trước sự cổ vũ của khán giả.

Bùi Phước Bảo Hân (giữa) rạng rỡ trong khoảnh khắc được xướng tên Hoa khôi Nét đẹp Sinh viên Đại học Công Thương 2025.

Trên sân khấu chung kết, Bảo Hân ghi điểm với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi sáng và phong thái trình diễn tự tin. Trong phần thi áo dài, nữ sinh lựa chọn cách thể hiện nhẹ nhàng, duyên dáng, làm nổi bật vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.

Gương mặt khả ái giúp Bảo Hân nổi bật giữa dàn thí sinh của đêm chung kết.

Các thí sinh tự tin sải bước trên sân khấu trong phần thi trang phục thể thao.

Tân Hoa khôi sở hữu vóc dáng cân đối cùng phong thái tự tin, thanh lịch.

Cuộc thi được tổ chức hai năm một lần, hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của sinh viên Trường Đại học Công Thương TPHCM, từ ngoại hình, tri thức đến bản lĩnh, tài năng, kỹ năng và tinh thần cống hiến vì cộng đồng.