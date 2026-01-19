Nữ sinh đạt IELTS 7.5 giành ngôi hoa khôi Đại học Ngoại thương

Trong đêm chung kết cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương 2025 tổ chức tại sân nhà A&D, trường Đại học Ngoại thương, top 5 thí sinh (từ trái qua) gồm: Phan Trâm Anh, Vũ Phương Anh, Lưu Đỗ Ngọc Ánh, Nguyễn Ngọc Thanh Mai và Nguyễn Hà Mỹ Anh.

Trong đêm chung kết, các thí sinh Hoa khôi và Nam vương lần lượt trải qua các phần thi gồm: trình diễn áo dài, trang phục thể thao, trình diễn dạ hội và phần thi ứng xử. Sau bốn phần thi đầu, ban giám khảo lựa chọn top 5 Miss và Manhunt bước vào phần thi ứng xử; riêng phần thi tài năng được dành cho top 5 thí sinh xuất sắc, được tuyển chọn từ các vòng trước.

Trước đó, tại vòng casting diễn ra ngày 23/11/2025, Top 37 Miss và Top 23 Manhunt đã trải qua các vòng sơ khảo để chọn ra Top 12 Miss & Manhunt của cuộc thi.

Khoảnh khắc top 2 gồm Phan Trâm Anh và Vũ Phương Anh nắm tay nhau, hồi hộp chờ đợi kết quả.

Phan Trâm Anh (giữa) đăng quang Hoa khôi trường Đại học Ngoại thương. Cô hiện là sinh viên ngành Tiếng Anh thương mại, khóa 61, có nền tảng học vấn nổi bật với chứng chỉ IELTS 7.5 và HSK 4; từng giành giải Nhất cuộc thi thuyết trình do British Council tổ chức và là quán quân lớp MC chuyên nghiệp.

Bên cạnh danh hiệu cao nhất, ban tổ chức trao Á khôi 1 cho Vũ Phương Anh (Khoa Quản trị Kinh doanh) và Á khôi 2 cho Nguyễn Hà Mỹ Anh (Khoa Tiếng Anh Thương mại).

Song song với những vòng thi chính, các thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động bên lề như Hoa khôi Nhân ái, Hoa khôi Thương trường và Hoa khôi Tài năng, Miss được yêu thích nhất...

Trâm Anh được Hoa khôi Ngoại thương 2023 Nguyễn Minh Anh trao lại vương miện trong đêm chung kết. Bên cạnh danh hiệu cao nhất, nữ sinh nhận phần thưởng trị giá 103 triệu đồng. Trong khi đó, Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt được trao các phần thưởng trị giá 65,9 triệu đồng và 62,3 triệu đồng.

Bên lề cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương - Beauty and Charm, Manhunt là sân chơi dành cho các nam sinh. Chung cuộc, Nguyễn Cao Thiên Bảo đăng quang danh hiệu Nam vương. Anh hiện là sinh viên lớp Anh 01-Marketing khóa 61, thuộc Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế; cao 1,76 m, nặng 76 kg, với số đo ba vòng 96-82-103.

Danh hiệu Á vương 1 thuộc về Trần Công Dũng, sinh viên lớp Anh 02, ngành Chất lượng cao Kinh tế Quốc tế, khóa 61.

Danh hiệu Á vương 2 được trao cho Phạm Hoàng Nam, sinh viên lớp Anh 05, ngành Chất lượng cao Kinh tế Đối ngoại, khóa 62.

Trâm Anh có chiều cao 1,71 m, nặng 52 kg, với số đo ba vòng 80-63-90.

Trong phần thi áo dài, cô lựa chọn thiết kế mang hai gam màu trắng-xanh trang nhã, gợi hình ảnh người con gái Á Đông trong trẻo, đoan trang nhưng vẫn toát lên thần thái tự tin, cuốn hút. Các chi tiết đính kết lấy cảm hứng từ hình ảnh nước và mây tạo nên những đường nét mềm mại, liền mạch, uyển chuyển theo từng bước catwalk.

Chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi, Trâm Anh cho biết đây là cơ hội để cô vượt qua giới hạn bản thân, rèn luyện bản lĩnh, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm và lan tỏa những giá trị tích cực. Trên sân khấu, nữ sinh gây ấn tượng với vẻ đẹp trưởng thành, sâu sắc và giàu nội lực.

Ở phần thi trang phục dạ hội, Trâm Anh sánh đôi cùng Trần Công Dũng, sinh viên khoa Kinh tế Quốc tế, cao 1,78 m, nặng 83 kg, với số đo ba vòng 106-87-107. Nam thí sinh đồng thời là Á vương 1 của cuộc thi.

Ở phần thi trang phục thể thao, Trâm Anh và Công Dũng lựa chọn bộ môn tennis, thể hiện tinh thần năng động, khỏe khoắn, đồng thời nhấn mạnh sự phối hợp, thấu hiểu và tập trung cao độ trong thi đấu đôi.

Trong phần thi ứng xử, Trâm Anh nhận câu hỏi xoay quanh giá trị cốt lõi giúp một thí sinh chạm tới ngôi vị cao nhất Hoa khôi Ngoại thương 2025 trong bối cảnh nhan sắc không còn là yếu tố quyết định.

Trả lời bằng song ngữ, nữ sinh cho rằng một cô gái hiện đại không chỉ cần ngoại hình mà còn phải hội tụ tâm-tài-trí, biết dung hòa vẻ đẹp bên ngoài với chiều sâu nội tâm. Trâm Anh nhấn mạnh sự bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng chính là giá trị giúp cô thích ứng với sự chuyển mình của thời đại và nỗ lực đáp lại những kỳ vọng được đặt ra.

Ngoài các phần thi áo dài, dạ hội và trang phục thể thao, đêm chung kết còn có phần trình diễn tài năng của top 5 thí sinh. Thí sinh Ngô Quế Anh (khoa Đào tạo Quốc tế, K63) giành danh hiệu Hoa khôi Tài năng với tiết mục Tôi, gây ấn tượng bằng màn trình diễn hình thể giàu nội tâm.

Trong phần trình diễn trang phục thể thao theo cặp, Vũ Phương Anh và Phạm Hoàng Nam lựa chọn ballet, chinh phục khán giả bằng sự mềm mại và khả năng làm chủ từng chuyển động của cơ thể.

'Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm' là cuộc thi sắc đẹp quy mô lớn nhất tại Trường Đại học Ngoại thương, được tổ chức định kỳ hai năm một lần.

Với chủ đề 'Steel in Silk', cuộc thi truyền tải vẻ đẹp của thế hệ sinh viên hiện đại, mềm mại nhưng giàu nội lực, linh hoạt và kiên định giá trị cốt lõi, đồng thời khẳng định Duyên dáng Ngoại thương 2025 gắn bó với sáu giá trị cốt lõi của nhà trường: sáng tạo, xuất sắc, trách nhiệm, bản lĩnh, đa dạng và phù hợp.