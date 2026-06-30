Ông bố gây phẫn nộ khi tha thứ cho bạn gái đánh con mình tử vong

SCMP ngày 28/6 cho hay sự việc xảy ra tại tỉnh Quảng Đông, sau khi mẹ ruột của bé trai, cũng là vợ cũ của người đàn ông, kêu gọi điều tra toàn diện.

Người vợ cũ, họ Xie, cho biết vợ chồng cô ly thân vào tháng 4 năm ngoái sau hơn 10 năm chung sống và có hai con trai. Sau chia tay, cô giành được quyền nuôi con trai lớn, trong khi chồng cũ là Li nuôi con trai út 18 tháng tuổi.

Tháng 11 năm ngoái, Xie bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố chồng cũ, thông báo con trai út đã qua đời và hỏi ý kiến cô để được đưa thi thể bé về quê an táng.

Khi đến bệnh viện, Xie thấy chồng cũ đang làm thủ tục hỏa táng cho con. Bác sĩ cho biết bé trai có vết thương ở phía sau đầu và vùng bụng "phồng lên như quả bóng", đồng thời đề nghị gia đình tiến hành khám nghiệm tử thi.

Bé trai tử vong do vỡ gan, tụy và ruột. Ảnh: ST Headline

Lo lắng trước dấu hiệu bất thường, Xie lập tức trình báo cảnh sát. Điều tra cho thấy bé trai bị đá vào bụng nhiều lần trong ba thời điểm khác nhau trước khi qua đời. Nguyên nhân tử vong là vỡ gan, tụy và ruột do chấn thương nghiêm trọng.

Thủ phạm được xác định là Guo, bạn gái Li. Người này từng làm nhân viên bán hàng nhưng đã nghỉ việc và chuyển đến sống cùng Li, chăm sóc con trai của anh ta.

Theo truyền thông địa phương, Guo giấu gia đình việc sống chung và dần mất kiên nhẫn với bé trai khi em không nghe lời. Trước đó, cô được cho là nhiều lần véo và đánh bé vào tay, mông và mặt.

Li bảo vệ quyết định ký vào lá thư tha thứ, cho rằng bạn gái chỉ đang chăm sóc con trai mình và không có ý định gây hại. Trong khi đó, Xie phản đối quyết liệt và đưa vụ việc ra truyền thông nhằm đòi lại công bằng cho con trai. "Nếu hôm đó tôi không kịp đến bệnh viện, con tôi có lẽ đã bị hỏa táng và kẻ gây án có thể đã thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật", Xie nói.

Luật sư Liu Kai thuộc công ty Luật Zhongwen, Bắc Kinh, cho biết thư đồng ý tha thứ của Li vẫn có giá trị pháp lý do được đưa ra bởi một trong hai phụ huynh của nạn nhân. Tuy nhiên, do người mẹ phản đối, hiệu lực pháp lý sẽ bị hạn chế.

Theo Bộ luật Hình sự Trung Quốc, người gây ra cái chết bằng hành vi đặc biệt tàn nhẫn có thể đối mặt mức án từ 10 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Do nạn nhân là trẻ vị thành niên, hình phạt có thể sẽ nghiêm khắc hơn.

Sau vụ việc, nhiều người bày tỏ phẫn nộ trước thái độ của người bố. "Anh ta ký vào lá thư xin tha thứ vì chính anh ta cũng có phần trách nhiệm trong cái chết của con mình", một người bình luận. "Sự thờ ơ của người cha này còn đáng sợ hơn cả nắm đấm của kẻ bạo hành", ý kiến khác viết.