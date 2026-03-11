Mẹ và vợ đang ở cữ cãi nhau suốt 3 ngày, chồng có hành động khiến ai cũng bất ngờ

Mới đây mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh xung đột gia đình tại một bệnh viện ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sự việc xảy ra khi người phụ nữ vừa sinh con và ở lại bệnh viện 5 ngày. Đáng chú ý, dù mẹ chồng mới chỉ đến chăm sóc được 3 ngày, nhưng giữa hai người đã liên tục xảy ra cự cãi, những bất đồng quan điểm đã tích tụ, cuối cùng bùng nổ thành một cuộc xung đột gay gắt.

Vừa trải qua kỳ sinh nở, người phụ nữ rất cần sự hỗ trợ từ gia đình để hồi phục sức khỏe. Tuy nhiên, mâu thuẫn trong quan điểm chăm sóc cháu và những khác biệt về lối sống giữa cô và mẹ chồng đã dẫn đến những cuộc tranh cãi xảy ra gần như mỗi ngày. Tình trạng này khiến người phụ nữ rơi vào trạng thái kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, người chồng đã quyết định đưa mẹ về quê để ổn định lại tình hình gia đình.

(Ảnh: Sohu)

Trước những lời trách móc của mẹ, người đàn ông bật khóc nức nở và hỏi: "Mẹ cũng từng là con dâu. Nếu mẹ chồng đối xử với mẹ như vậy, mẹ sẽ cảm thấy thế nào?". Trong clip, giọng điệu của người đàn ông đầy vẻ bất lực và đau khổ. Anh bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ, nhưng vẫn chọn cách bảo vệ vợ mình.

Giải thích về quyết định của mình, người chồng cho biết mẹ anh vốn là người có cá tính mạnh và luôn giữ những quan niệm chăm sóc trẻ theo lối truyền thống. Chính sự khác biệt này đã dẫn đến những cuộc tranh luận không hồi kết.

Anh khẳng định việc đưa mẹ về quê không phải vì thiếu tôn trọng hay muốn làm bà tổn thương, mà bởi anh hiểu rằng giai đoạn ở cữ là thời điểm nhạy cảm nhất đối với sức khỏe của người phụ nữ. Không muốn vợ phải chịu thêm áp lực hay tổn thương tinh thần, anh chọn cách tạm thời tách hai người ra để mọi người cùng bình tĩnh lại trước khi tìm hướng giải quyết mâu thuẫn lâu dài.

Hành động của người chồng đã nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Đa số ý kiến cho rằng anh là một người đàn ông có trách nhiệm, biết thấu hiểu những nhọc nhằn của vợ sau kỳ sinh nở thay vì bênh vực mẹ một cách mù quáng. Việc anh đứng ra dàn xếp mâu thuẫn được xem là cách hành xử văn minh để bảo vệ tổ ấm nhỏ.

Nhiều người cũng chỉ ra rằng, những cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu sau sinh thường bắt nguồn từ sự khác biệt quá lớn trong quan điểm nuôi dạy con cái. Việc thiếu đi những cuộc trò chuyện thẳng thắn và sự cảm thông giữa hai thế hệ chính là rào cản lớn nhất, khiến mối quan hệ rạn nứt không đáng có.

Thực tế, điều mà các nàng dâu cần nhất trong giai đoạn nhạy cảm sau sinh không phải là vật chất xa hoa, mà là sự bao dung và thấu hiểu từ gia đình. Mâu thuẫn hậu sản thường là "sát thủ thầm lặng" tàn phá hạnh phúc, mà nguyên nhân cốt lõi chính là sự thiếu hụt trong giao tiếp giữa các thế hệ.

Cách hành xử của người đàn ông này là một minh chứng cho sự phân minh, khi anh bảo vệ vợ mà không hoàn toàn phủ nhận công lao của mẹ. Tinh thần trách nhiệm và sự quyết đoán ấy chính là tấm gương để các ông chồng soi vào, học cách trở thành "lá chắn" vững chắc cho người bạn đời trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất.