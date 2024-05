Tức giận khi bày con học Toán, bố ném quả lựu vào bụng con làm vỡ lá lách

Mới đây, một người đàn ông họ Chen, sống ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc gây tai nạn cho đứa con trai khi dạy cậu bé học gây xôn xao cư dân mạng. Sự cố này gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội về việc bố mẹ cần kiên nhẫn hơn khi dạy con học.

Người bố tức giận ném quả lựu vào bụng con trai. (Ảnh minh họa)

Được biết, anh Chen đã mất bình tĩnh khi dạy con trai mình - Liangliang học Toán. Trong lúc tức giận anh đã vơ lấy một quả lựu trên bàn ném vào người con trai và trúng vào bụng cậu bé.

Cậu bé hét lên vì quá đau nhưng lúc đó dường như không để lại tổn thương nặng. Hôm sau, cậu bé phàn nàn về cơn đau bụng nên được gia đình đưa tới bệnh viện. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán cậu bé bị vỡ lá lách do một lực quá mạnh tác động vào vùng bụng.

Bác sĩ cho biết, lá lách là cơ quan dễ bị vỡ nếu bị tác động mạnh, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn tới xuất huyết, đe doạ tới tính mạng và phải cắt bỏ.

Sự việc này khi được chia sẻ lên mạng ngay lập tức thu hút sự bàn tán của dân mạng. Một số người để lại bình luận: "Người bố này đã huỷ hoại cuộc đời của con trai mình. Việc cắt bỏ lá lách là một tổn thương không thể phục hồi. Nếu tôi là đứa trẻ này, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bố mình"; "Vụ việc này làm tôi nhớ lại khi còn nhỏ, tôi bị bố ném chiếc điều khiển từ xa vào người. Lúc đó tôi gần như chôn chân tại chỗ"; “Tại sao phụ huynh phải chịu trách nhiệm dạy kèm bài tập về nhà cho con? Đây phải là trách nhiệm của nhà trường”...

Ở Trung Quốc, việc gây thương tích nghiêm trọng do sơ suất có thể bị phạt tới 3 năm tù. Tuy nhiên, nếu nạn nhân và gia đình không trình báo vụ việc, công an cũng không can thiệp thì sự việc sẽ được gác lại.

"Đối với những tình huống được xác định là bạo lực gia đình hoặc cấu thành tội phạm, dù nạn nhân hoặc người nhà của nạn nhân không chủ động trình báo công an. Khi hành vi đó bị tổ chức, cá nhân liên quan phát hiện, họ cũng có trách nhiệm trình báo. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, bất kể mối quan hệ gia đình. Bạo lực gia đình đều bị nghiêm cấm", He Bo - luật sư của công ty luật Tứ Xuyên Hongqi chia sẻ với tờ Post.

Việc bố mẹ dạy kèm con bài tập về nhà là điều phổ biến ở Trung Quốc. Theo một khảo sát có liên quan vào năm 2020, phụ huynh học sinh tiểu học ở Trung Quốc dành trung bình khoảng 7 tiếng mỗi tuần để kèm con làm bài tập về nhà.

Vào tháng 4/2024, một người mẹ ở tỉnh Giang Tô đã mất bình tĩnh khi giúp con trai làm bài tập về nhà. Cô cố đá chân vào con trai nhưng lại va vào tường, làm gãy ngón chân của mình.

Vào tháng 9 năm 2021, một người bố ở tỉnh Hồ Nam tức giận khi dạy kèm cho con gái mình đến mức khiến hàm bị trật khớp.

