Bối rối khi biết bố mẹ 'giả nghèo' suốt nhiều năm

Năm nay tôi 42 tuổi, là mẹ của hai con. Nhìn từ bên ngoài, nhiều người cho rằng tôi có cuộc sống ổn định với nhà cửa, xe cộ và công việc tốt. Nhưng để có được những điều đó, vợ chồng tôi đã mất gần 20 năm chật vật.

Ngay từ thời đại học, tôi đã làm đủ việc để tự trang trải học phí và sinh hoạt, từ gia sư, phát tờ rơi đến bán hàng theo ca. Có những ngày học từ sáng đến chiều, tối lại đi làm đến khuya.

Ra trường, tôi sống trong phòng trọ với mức lương chỉ đủ chi tiêu. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vay tiền mua xe rồi trả góp căn hộ. Có giai đoạn chồng gặp khó khăn trong công việc, việc kinh doanh của tôi cũng thua lỗ, tài khoản chỉ còn vài triệu đồng trong khi hai con còn nhỏ. Nhiều đêm, cả hai thức trắng vì không biết xoay xở các khoản chi thế nào.

Suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn nghĩ bố mẹ cũng sống chật vật nên chưa một lần mở lời nhờ giúp đỡ. Thậm chí, tháng nào có dư một chút, tôi lại gửi tiền về vì sợ ông bà tuổi cao, cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Tháng trước, trong bữa cơm gia đình, bố bất ngờ cho biết gia đình vẫn còn một mảnh đất và khoảng 10 tỷ đồng tiền tiết kiệm. Tôi tưởng bố nói đùa. Khi hỏi lại, bố chỉ cười rồi bảo ông bà có số tiền đó từ lâu nhưng cố tình không nói để tôi và em trai tự lập, không sinh tâm lý dựa dẫm.

Có lẽ bố mẹ nghĩ đó sẽ là một bất ngờ khiến các con vui mừng. Nhưng cảm xúc đầu tiên của tôi lại là sự tủi thân.

Tôi nhớ những ngày vợ chồng phải chắt chiu từng đồng đóng tiền học cho con, xoay xở trả nợ ngân hàng. Có lúc áp lực đến mức chỉ cần nghe điện thoại nhắc lịch thanh toán, tôi cũng thấy tim đập nhanh. Nếu khi ấy bố mẹ chỉ nói: "Các con cứ cố gắng, lỡ bế tắc thì vẫn còn bố mẹ", có lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Điều khiến tôi buồn không phải vì bố mẹ không cho tiền. Đó là tài sản của ông bà và họ có quyền quyết định. Điều tôi day dứt là suốt nhiều năm, tôi luôn nghĩ mình không còn một chỗ dựa nào phía sau.

Tôi nói với bố rằng nếu biết gia đình vẫn còn điều kiện, tôi vẫn sẽ đi làm, vẫn cố gắng như trước. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dựa vào tài sản của bố mẹ. Nhưng chỉ cần biết mình còn một nơi để quay về khi rơi vào hoàn cảnh quá khó khăn, tôi đã không phải gồng mình suốt những năm ấy.

Bố chỉ cười và nói có lẽ nếu không "giả nghèo" thì tôi sẽ không có được cuộc sống hiện tại.

Tôi hiểu cách nghĩ của bố mẹ, cũng không phủ nhận những áp lực ấy đã khiến mình trưởng thành hơn. Nhưng tôi vẫn băn khoăn liệu sự tự lập có nhất thiết phải đi cùng cảm giác không còn ai phía sau. Với tôi, gia đình không phải nơi thử xem ai chịu đựng giỏi hơn, mà là nơi để mỗi người biết rằng dù có vấp ngã vẫn còn một mái nhà để trở về.

Đến giờ, tôi vẫn biếu bố mẹ tiền mỗi tháng như trước và cũng không có ý định xin hay mong nhận phần tài sản ấy. Chỉ là sau câu chuyện hôm đó, trong lòng tôi vẫn còn một nỗi băn khoăn chưa thể nguôi.

Tôi có đang quá nhạy cảm khi buồn vì bố mẹ giấu điều kiện tài chính của gia đình suốt nhiều năm, hay đó thực sự là cách tốt nhất để con cái trưởng thành?