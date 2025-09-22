Bé hai tuổi sống sót nhiều ngày bên thi thể mẹ

Ngày 17/8, cảnh sát huyện Thương Nam, thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang nhận tin báo từ một người tự xưng là bạn của cô Zheng Yu. Người này cho biết nhiều ngày không liên lạc được với cô, nghi có chuyện chẳng lành.

Khi đến kiểm tra, cảnh sát phát hiện Zheng đã chết nhiều ngày trước. Hiện trường cho thấy không có dấu hiệu phạm tội, hoặc tự tử. Nạn nhân được cho là đã đột tử vì bệnh tật. Đứa con trai hai tuổi của cô ở một mình trong căn hộ bừa bộn.

Các điều tra viên tìm thấy nhiều vỏ đồ ăn vặt như thạch, hoa quả, một quả bí ngô đã gặm dở và trà thảo mộc có thể là thức ăn giúp đứa trẻ duy trì sự sống sau khi mất mẹ. Bé ở trong tình trạng lấm lem, chỉ mặc áo phông ngắn tay và tã bẩn trong căn phòng gác xép rộng khoảng 10 m2.

Một người hàng xóm đưa cậu bé về nhà, tắm rửa, nấu mì cho ăn và thay quần áo rồi chuyển bé đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy bé không bị thương tích thể chất.

Zheng được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn của mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ Mianmian ở nhà một mình trong nhiều ngày. Ảnh: Handout

Người hàng xóm cho biết ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ căn hộ, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy phản hồi nên thôi. Một người khác nghe tiếng đứa trẻ khóc nhiều ngày, nhưng nghĩ trẻ quấy khóc là bình thường.

Zheng là mẹ đơn thân, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cha mẹ cô đều bị khuyết tật trí tuệ, sống nhờ trợ cấp xã hội. Zheng và em gái lớn lên nhờ bà ngoại. Cô có ba người con từ ba mối quan hệ khác nhau, trong đó hai con lớn do cha của chúng nuôi dưỡng.

Theo người thân, Zheng mắc nhiều vấn đề sức khỏe, từng chia sẻ trên mạng về việc tiêm thuốc, theo dõi huyết áp và đường huyết.

"Cô ấy từng nói sẽ nương tựa vào cậu con út này lúc tuổi già, thậm chí dọa tự tử để giành quyền nuôi con", người họ hàng Chen Lin kể.

Cha ruột của cậu bé cho biết hai chung sống một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn. Sau khi chia tay, anh vẫn thỉnh thoảng liên lạc nhưng bị Zheng chặn từ tháng 2.

Cậu bé được kiểm tra y tế sau thời gian sống một mình trong nhà. Ảnh: kan.china

Theo nhà tâm lý học Trung Quốc Vương Nghị, trẻ hai tuổi chưa đủ khả năng dùng ngôn ngữ để lưu giữ ký ức, trí nhớ của các em chủ yếu hình thành từ cảm xúc. Vì vậy, dù sau này có thể không nhớ rõ việc mẹ mất, nhưng mùi hương, âm thanh, cảm giác đói và nỗi sợ hãi trong những ngày đó sẽ in sâu, trở thành "ký ức ngầm".

Ông cho rằng sự ra đi đột ngột của người mẹ, vốn là chỗ dựa an toàn nhất, có thể để lại tác động lâu dài đến sự phát triển tâm lý của trẻ. Mặc dù cậu bé chưa hiểu hết khái niệm về cái chết, nhưng trải nghiệm sợ hãi và đói khát sẽ khó phai mờ.

Chuyên gia này cho rằng môi trường gia đình ổn định và sự chăm sóc kịp thời từ người cha là yếu tố quan trọng giúp bé dần hồi phục.

Cái chết bất ngờ của Zheng và sự sống sót của đứa trẻ thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều người thương xót cho số phận của Zheng và lo lắng cho tương lai của cậu bé.

Nguyên nhân tử vong của Zheng Yu đang được tiếp tục điều tra.