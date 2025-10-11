Hai bạn trẻ biến dòng code thành "sợi dây cứu sinh" giữa tâm lũ

Giữa trận mưa lũ lịch sử tại miền Bắc do ảnh hưởng của bão số 11 Matmo, khi hàng loạt lời kêu cứu tràn ngập mạng xã hội, hai bạn trẻ là Nguyễn Thị Mai Anh (32 tuổi, TP.HCM) và Tất Huân (29 tuổi, Hà Nội) - đã âm thầm biến những dòng code thành sợi dây kết nối giữa người dân và lực lượng cứu hộ.

Tất Huân từng có 10 năm làm việc trong lĩnh vực công nghệ và phát triển ứng dụng vntraffic.app, chuyên hiển thị tình trạng giao thông và ngập lụt theo thời gian thực. Ý tưởng này xuất phát từ lần anh bị kẹt xe 5 tiếng trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) trong một trận mưa lớn - trải nghiệm khiến anh nhận ra tầm quan trọng của dữ liệu thời gian thực trong thiên tai.

Tối 7/10, khi các hội nhóm Facebook tràn ngập thông tin kêu cứu từ Thái Nguyên, Mai Anh đã liên hệ với Huân. Cả hai thống nhất tận dụng nền tảng có sẵn, chỉnh sửa để phục vụ công tác cứu hộ. Từ 23h đêm, họ bắt đầu làm việc. Đến khoảng 3h sáng 8/10, trang web thongtincuuho.org chính thức hoạt động.

Trang web thongtincuuho.org hoạt động theo cơ chế thu thập tự động các bài đăng, bình luận có chứa thông tin cầu cứu từ mạng xã hội.

Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ lọc dữ liệu trùng lặp, trích xuất tọa độ, số điện thoại, địa chỉ, rồi hiển thị trên bản đồ để các đội cứu hộ dễ dàng nhận diện khu vực có người cần hỗ trợ.

Hệ thống ban đầu hỗ trợ 6 tỉnh, thành gồm: Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn và Hà Nội. Chỉ sau vài giờ, bản đồ đã hiển thị hàng trăm điểm ngập, giúp lực lượng cứu hộ xác định nhanh khu vực cần tiếp cận.

Mai Anh cho biết, để tránh quá tải và đảm bảo tính chính xác, người dân không nhập thông tin trực tiếp lên trang mà hệ thống tự động quét dữ liệu công khai. “Chúng tôi chỉ mong những dòng code nhỏ bé này có thể giúp tiết kiệm vài phút quý giá để cứu người” - cô chia sẻ.

Mai Anh và Tất Huân.

Khi nền tảng được lan tỏa, Công ty Ứng dụng Bản Đồ Việt (Vietmap) đã chủ động hỗ trợ nhóm về hạ tầng và dữ liệu bản đồ nền. Nhờ đó, hệ thống xác định chính xác địa điểm hành chính, đảm bảo khả năng chịu tải hàng triệu lượt truy cập trong cùng thời điểm. Dù còn hạn chế, nhóm cho biết sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng nền tảng, sẵn sàng kích hoạt bất cứ khi nào có thiên tai cần ứng cứu.

Không máy quay, không áo choàng anh hùng - chỉ có hai con người bình thường tin rằng công nghệ không chỉ để kiếm sống, mà còn để cứu sống. Giữa biển nước mênh mông, mỗi dòng code họ gõ ra là một tia hy vọng gửi đến người dân vùng lũ.