Người đàn ông chấp nhận bỏ nghề tài xế để cưới được vợ

Tuần này, chương trình "Thuận vợ thuận chồng" giới thiệu đến khán giả câu chuyện xúc động của cặp vợ chồng Lê Văn Nhựt – Bùi Thị Màu với chủ đề “Đồng lòng”. Tập phát sóng khắc họa hành trình yêu thương, thấu hiểu và bền bỉ vượt qua biến cố của cặp đôi trong suốt những năm đồng hành bên nhau.

Mở đầu chương trình, MC Đình Toàn đặt vấn đề về công việc tài xế đường dài mà ông Lê Văn Nhựt từng gắn bó. Ông nhớ lại quãng thời gian “ăn cơm đường, cháo chợ”, những đêm ngủ lại trên xe hoặc dưới gầm xe – chuyện quá đỗi bình thường với nghề. Dù vất vả, ông vẫn kiên trì vì đó là nguồn sống của gia đình.

Tuy nhiên, điều khiến ông nặng lòng hơn cả là những định kiến xoay quanh nghề tài xế: dễ nảy sinh các mối quan hệ tình cảm phức tạp. Chính lời đồn đoán ấy từng khiến gia đình bà Bùi Thị Màu lo ngại, phản đối khi cả hai muốn tiến đến hôn nhân.

Bà Màu chia sẻ gia đình bà vốn làm nghề giáo, luôn nghiêm khắc và khó chấp nhận công việc lái xe đường dài của ông Nhựt. Vì mong được gia đình vợ tương lai đồng thuận, ông Nhựt chấp nhận từ bỏ nghề đã theo đuổi nhiều năm. Cả hai gom góp vốn liếng mở một quán ăn nhỏ. Những ngày đầu kinh doanh đầy khó khăn: khách chưa quen quán, thu nhập bấp bênh, nhưng ông bà vẫn kiên trì bắt đầu lại từ đầu.

Khi được Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân hỏi liệu có từng thuyết phục để chồng trở lại nghề cũ hay không, bà Màu cho biết vì yêu, vì lo và đôi lúc vì ghen nên bà đã nghe theo gia đình, bàn với chồng chuyện đổi nghề. MC Đình Toàn cũng nhận xét rằng nghề tài xế đường dài nhiều rủi ro, nên sự phản đối của gia đình phần nào xuất phát từ tình thương.

Khi cuộc sống dần ổn định, biến cố lớn bất ngờ ập đến. Tin tưởng đồng nghiệp thân thiết, ông Nhựt cho mượn khoản vốn mở quán kinh doanh, nhưng khi việc làm ăn thua lỗ, người bạn này bỏ trốn, để lại toàn bộ tiền tích cóp của hai vợ chồng bốc hơi. Nhiều đêm nhìn vợ tủi thân bật khóc, ông Nhựt đau lòng nhưng cả hai vẫn cố gắng động viên nhau vượt qua.

Trước câu hỏi của MC Đình Toàn về việc có trách chồng hay không, bà Màu thừa nhận từng trách nhưng rồi lại cảm thông. Với bà, cuộc sống ai cũng có lúc vấp ngã, không thể suôn sẻ mãi. Tiến sĩ Bùi Hồng Quân nhận định phản ứng đổ lỗi là tự nhiên, nhưng khi cảm xúc nguôi ngoai, người ta sẽ chọn cách nhìn nhận bao dung hơn.

Kinh tế chưa qua, gia đình lại đối diện thử thách trong việc nuôi dạy con. Ông Nhựt kể con trai thứ hai từng bị bạn bè rủ rê, nhiều lần trốn học khiến cả nhà lo lắng. Thay vì trách phạt, bà Màu chọn cách trò chuyện cùng con mỗi tối, nói về tương lai và tình thương của cha mẹ. Nhờ sự đồng hành kiên nhẫn ấy, con dần thay đổi và đi đúng hướng.

MC Đình Toàn cho rằng câu chuyện của ông bà sẽ giúp nhiều bậc phụ huynh có cái nhìn thực tế hơn về việc giáo dục con trong từng giai đoạn. Tiến sĩ Bùi Hồng Quân cũng đánh giá cao sự đồng lòng của hai vợ chồng khi cùng nhau đối diện những vấn đề trong cuộc sống.