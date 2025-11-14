Vượt qua những nốt trầm để giữ vững hôn nhân

Cặp đôi vun đắp tổ ấm qua từng cung bậc thăng trầm của cuộc sống.

Tuần này, chương trình “Thuận Vợ Thuận Chồng” mang đến cho khán giả câu chuyện đầy cảm xúc về cặp đôi nghệ sĩ trẻ Hoài Minh – Băng Châu, cùng chủ đề “Giai điệu”. Câu chuyện của họ là hành trình vừa theo đuổi ước mơ nghệ thuật, vừa vun đắp tổ ấm qua từng cung bậc thăng trầm của cuộc sống.

Gặp nhau tại Trường Sân khấu – Điện ảnh, cùng khóa, cùng lớp, Hoài Minh và Băng Châu sớm tìm thấy sự đồng điệu trong đam mê và dần nảy nở tình yêu. Nhớ lại những ngày còn sinh viên, Hoài Minh xúc động kể: “Thời điểm đó điều kiện kinh tế rất khó khăn, có khi phải mượn xe đạp của bạn để chở nhau đi chơi. Nhưng đó là những kỷ niệm đáng quý nhất trong đời tôi.”

Sau 6 năm yêu nhau, họ mới chính thức về chung một nhà, nhận được sự ủng hộ của hai bên gia đình. Dẫu vậy, cuộc sống hôn nhân không hề dễ dàng. Không dựa dẫm vào cha mẹ, cả hai tự lập, nỗ lực đi lên bằng chính đam mê và sức trẻ.

“Mọi người nghĩ người làm nghệ thuật thường sung túc, nhưng thực tế chúng tôi phải chật vật với những vai nhỏ, tự mày mò học hỏi từng chút một,” Hoài Minh chia sẻ.

Băng Châu thừa nhận từng có lúc cô cảm thấy mình là “rào cản” trên con đường sự nghiệp của chồng. Nhưng sự kiên định và tình yêu của Hoài Minh đã khiến cô thay đổi suy nghĩ. Anh từng nói: “Nếu đã quyết tâm đi cùng nhau thì dù khó khăn đến đâu, cũng phải cùng đi”. Chính sự đồng hành đó đã giúp họ vượt qua nhiều thử thách.

Ở góc độ chuyên gia, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao nhận định: “Trong hôn nhân, có lúc một người phải lùi lại để người kia tiến lên, nhưng quan trọng là sau đó họ cùng bước tiếp. Nếu một người tiến mãi còn người kia đứng yên, khoảng cách sẽ ngày càng xa”. Theo bà, sự đồng hành, thấu hiểu và cùng phát triển là bí quyết giữ gìn hạnh phúc bền lâu.

Với Hoài Minh, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh chia sẻ: “Cơ hội nghề nghiệp có thể đến nhiều lần, nhưng tìm được người đồng hành có cùng chí hướng chỉ có một. Tôi không đánh đổi hạnh phúc gia đình vì bất kỳ công việc nào”.

Khi được MC Đình Toàn hỏi về niềm vui lớn nhất trong hôn nhân, Băng Châu xúc động kể, đó là khoảnh khắc chồng cô đạt giải thưởng tại Liên hoan Cải lương chuyên nghiệp toàn quốc và Chuông vàng vọng cổ, nhận được sự yêu mến của khán giả. Còn với Hoài Minh, hạnh phúc giản dị là được làm việc và sống cùng vợ con, cùng nhau đi qua mọi chặng đường nghệ thuật.

Kết thúc chương trình, Băng Châu bày tỏ mong muốn chồng mình bớt cầu toàn để cô có thể “theo kịp” và đồng hành cùng anh trong tương lai. Tiến sĩ Quỳnh Dao nhận xét: “Cầu toàn là đức tính tốt, nhưng nếu quá mức sẽ khiến người kia cảm thấy áp lực. Hôn nhân hạnh phúc luôn cần sự lắng nghe, sẻ chia và dung hòa từ cả hai phía”.