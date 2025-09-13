“Xây lại” hạnh phúc sau hôn nhân... đứt gánh

Cặp đôi vượt qua định kiến, tổn thương quá khứ để tìm thấy mái ấm mới.

Tập phát sóng mới nhất của chương trình "Thuận vợ thuận chồng" mang đến câu chuyện xúc động của anh Tấn Phong và chị Phương Thảo – một cặp đôi đã dũng cảm vượt qua định kiến, tổn thương quá khứ để tìm thấy mái ấm mới.

Chia sẻ trong chương trình, chị Phương Thảo thừa nhận hành trình đi bước nữa không hề dễ dàng. Chị đã có ba người con, trong khi anh Tấn Phong cũng có một con nhỏ. Sau đổ vỡ hôn nhân, chị vừa lo lắng trước ánh nhìn của họ hàng, hàng xóm, vừa sợ rằng quyết định của mình có thể khiến các con tổn thương.

“Ba mẹ tôi cũng ái ngại, sợ con gái khổ thêm một lần nữa. Tôi chỉ mong các con hạnh phúc, nhưng cũng hoang mang liệu chồng mới có đủ kiên nhẫn và tình thương để gắn kết đại gia đình,” chị chia sẻ.

Về phía mình, anh Tấn Phong nhận được sự đồng thuận từ mẹ, song vẫn phải đối diện với nhiều lời bàn tán. Năm năm gắn bó, anh cho biết thử thách lớn nhất chính là sự hòa hợp với ba người con lớn của chị Thảo. Ban đầu, khoảng cách thế hệ và tâm lý dè dặt khiến mọi thứ không dễ dàng. Tuy nhiên, bằng sự chân thành, anh dần gắn kết cùng các con qua những bữa cơm hay các chuyến đi chơi.

Trong cuộc sống chung, đôi khi các con trai của chị Thảo có chút hờn dỗi khi thấy mẹ quan tâm con gái riêng của anh Phong. Nhưng anh luôn giữ thái độ ôn hòa, đối xử công bằng bằng những hành động giản dị: hỏi han chuyện học hành, sức khỏe, đưa các con đi ăn uống, vui chơi.

Dù hiện tại, các con vẫn gọi anh là “chú” thay vì “bố”, song theo Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Long, đó không phải vấn đề lớn. “Danh xưng chỉ là hình thức, điều quan trọng là tình cảm được vun đắp mỗi ngày. Khi các con cảm nhận được sự chân thành, niềm tin sẽ hình thành,” ông phân tích.

Tiến sĩ cũng chỉ ra: việc con gái cả dễ chấp nhận hôn nhân mới của mẹ là vì đã trưởng thành, đủ tinh tế để cảm thông. Trái lại, hai con trai ở tuổi dậy thì thường khó mở lòng, cần thêm thời gian để trưởng thành và thấu hiểu.

“Vai trò của anh Phong rất quan trọng. Anh cần chứng minh sự bền bỉ và trách nhiệm của một người bố để mang lại cảm giác an toàn cho cả vợ và con,” vị chuyên gia nhấn mạnh.

Không chỉ đối diện áp lực từ gia đình, cặp đôi còn trải qua nhiều biến cố. Trong thời điểm dịch Covid-19, công việc của anh Phong gặp khó khăn, cộng thêm nỗi mất mát khi mẹ qua đời khiến anh rơi vào bế tắc, tìm đến rượu bia để giải tỏa. “Có lúc tôi đã nghĩ mình sai lầm khi tái hôn. Nhưng rồi, thay vì buông tay, tôi chọn ở lại, trở thành điểm tựa để chồng vượt qua khó khăn,” chị Thảo nghẹn ngào.

Nhờ sự kiên nhẫn và tình thương của vợ, anh Phong dần thay đổi, tìm lại sự cân bằng trong công việc và gia đình. Anh thừa nhận: “Tôi biết ơn vợ vì đã không bỏ rơi mình lúc yếu lòng nhất. Giờ đây, tôi chỉ muốn bù đắp bằng việc chăm sóc gia đình, chia sẻ việc nhà và yêu thương các con như con ruột.”

Từ góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Long đánh giá: “Chính sự đồng hành của chị Thảo đã tiếp thêm năng lượng để anh Phong thay đổi. Điều quan trọng là cả hai cần biết trân trọng những gì mình đang có, coi khó khăn đã qua như kỷ niệm để nhắc nhớ, chứ không để chúng trở thành rào cản.”

Kết lại chương trình, MC Đình Toàn gửi lời nhắn nhủ đến các con của chị Thảo: hãy thấu hiểu, đồng hành cùng hạnh phúc mới của mẹ. Bởi lẽ, hạnh phúc của người mẹ cũng chính là niềm vui lớn nhất của những đứa con.