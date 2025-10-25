Tình yêu của họ từng gặp phải sự phản đối từ gia đình hai bên.

Chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng tuần này mang đến cho khán giả một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc với chủ đề “Vượt khó” – hành trình vượt qua thử thách và những khác biệt trong đời sống hôn nhân của cặp đôi Duy Thành – Như Quỳnh.

Dưới sự dẫn dắt tinh tế của MC Đình Toàn, câu chuyện của anh Thành và chị Quỳnh được kể lại một cách mộc mạc nhưng chân thành, khắc họa rõ nét hành trình từ những ngày đầu yêu nhau đến khi cùng nhau vun đắp tổ ấm.

Tình yêu của họ từng gặp phải sự phản đối từ gia đình hai bên. Trước những rào cản đó, anh chị đã chọn ra ngoài tự lập để khẳng định tình cảm và xây dựng niềm tin với gia đình. Tưởng chừng sau đám cưới mọi thứ sẽ yên ổn, nhưng cuộc sống “ở rể” lại tiếp tục đặt ra nhiều thử thách mới. Để giữ gìn hòa khí và tạo dựng một cuộc sống độc lập, anh chị một lần nữa quyết định ra riêng, bắt đầu lại từ con số không.

Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Quỳnh Dao, khách mời của chương trình, cho rằng định kiến “ở rể” vẫn là một áp lực vô hình khiến nhiều cặp đôi trẻ gặp khó khăn trong quá trình xây dựng hạnh phúc.

Nhưng thử thách chưa dừng lại ở đó. Năm 2017, khi chị Như Quỳnh mang thai, cuộc sống của hai vợ chồng rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Kinh tế eo hẹp, bất đồng quan điểm, thiếu thấu hiểu, tất cả dồn nén khiến chị từng nghĩ đến chuyện buông bỏ. Có thời gian, chị rời nhà về sống với mẹ ruột, xa chồng suốt ba tháng.

Dù mâu thuẫn đến mấy, cả hai vẫn luôn chọn nhẫn nhịn và lùi một bước vì nhau.

Thế nhưng, tình yêu và đứa con nhỏ đã kéo họ trở lại bên nhau. “Vì con, vì mái ấm gia đình, tôi chọn quay lại”, chị Quỳnh xúc động chia sẻ.

Trong phần trò chuyện, chị cũng kể lại cuộc cãi vã lớn nhất – bước ngoặt giúp cả hai nhìn lại cách cư xử trong hôn nhân. Anh Thành thì hài hước thừa nhận rằng “vợ chồng tôi kỵ mạng”, nhưng dù mâu thuẫn đến mấy, cả hai vẫn luôn chọn nhẫn nhịn và lùi một bước vì nhau.

MC Đình Toàn thẳng thắn đặt câu hỏi: “Nếu chị Quỳnh là người hy sinh nhiều hơn, liệu có khi nào chị sẽ bộc phát?”. Trả lời vấn đề này, Tiến sĩ Quỳnh Dao chia sẻ: “Hy sinh là bản năng của người phụ nữ, nhưng hôn nhân chỉ hạnh phúc khi cả hai cùng xây. Nếu chỉ một người chịu thiệt, hạnh phúc ấy sẽ dễ vỡ.”

MC Đình Toàn cũng gửi gắm: “Trong hôn nhân, mỗi người đều có cá tính riêng. Quan trọng là biết thấu hiểu, đồng hành và sát cánh vượt qua thử thách – có như vậy, hạnh phúc mới bền lâu.”