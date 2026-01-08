7 thói quen tưởng tiết kiệm nhưng khiến bạn nghèo đi

Tiết kiệm tiền có nhiều cách, từ cắt giảm những khoản chi không cần thiết đến lập kế hoạch ngân sách từ sớm. Tuy nhiên, không ít thói quen tưởng chừng giúp "giữ tiền trong túi" lại có thể khiến bạn tốn kém hơn về lâu dài. Tạp chí Inc. liệt kê 7 thói quen dưới đây nhìn qua thì tiết kiệm nhưng thực tế lại dễ khiến chi tiêu đội lên:

Dùng xe cũ thay vì mua mới

Nhiều người ngại mua xe mới vì chi phí ban đầu cao nên cố gắng sử dụng xe cũ. Tuy nhiên, xe đã dùng nhiều năm thường phát sinh chi phí sửa chữa, an toàn và bảo hiểm cao hơn xe mới. Vì vậy, dù mua xe mới tốn kém lúc đầu, xét về lâu dài, tổng chi phí có thể thấp hơn so với việc duy trì một chiếc xe cũ.

Kelley Blue Book, đơn vị hàng đầu tại Mỹ chuyên định giá xe và cung cấp dữ liệu thị trường ôtô, cho biết chi phí bảo trì trung bình hằng năm của xe mới vào khoảng 1.186 USD, thấp hơn đáng kể so với mức gần 2.000 USD đối với xe đã qua sử dụng.

Mua hàng giảm giá

Thấy hàng giảm giá là mua vì nghĩ rằng mình đã tiết kiệm được một khoản, nhưng thực tế có thể rơi vào "bẫy giảm giá ảo" của các cửa hàng. Không ít sản phẩm được niêm yết giá cao rồi giảm sâu, song giá sau giảm vẫn gần với mức bán lẻ thông thường. Người mua tưởng rằng mình lời, trong khi lợi nhuận của người bán gần như không đổi.

Mua quần áo giá rẻ

Quần áo thường "tiền nào của nấy". Những sản phẩm ở phân khúc trung - cao cấp thường có chất liệu và đường may tốt hơn. Ngược lại, quần áo rẻ tiền dễ phai màu, biến dạng, nhanh hỏng, buộc người mua phải thay mới thường xuyên. Tính ra, chi phí chưa chắc đã thấp hơn.

Các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng trong thời trang bền vững cũng nhấn mạnh xu hướng "mua ít hơn nhưng chất lượng hơn", qua đó giúp tiết kiệm chi phí dài hạn và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Để tiền trong tài khoản tiết kiệm thông thường

Lãi suất tài khoản tiết kiệm phổ thông thường rất thấp. Tại Mỹ, lãi suất này trung bình chỉ khoảng 0,06%, thấp hơn nhiều so với lạm phát. Việc để tiền "nằm yên" trong tài khoản như vậy đồng nghĩa với giá trị tiền bị bào mòn theo thời gian. Thay vào đó, có thể cân nhắc các kênh như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tài khoản lãi suất cao để tiền sinh lời tốt hơn.

Mua thêm hàng để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển

Không ít người quen với cảnh "mua thêm chút nữa là được miễn phí ship", vì thế họ chọn thêm vài món lặt vặt vào giỏ hàng. Tuy nhiên, số tiền mua thêm đôi khi còn cao hơn cả phí vận chuyển. Trong trường hợp này, trả phí ship hoặc chờ khi thực sự cần mua thêm đồ rồi đặt chung sẽ kinh tế hơn.

Tránh khám sức khỏe hoặc đi nha sĩ để tiết kiệm

Khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc răng miệng là điều cần thiết. Việc né tránh chỉ để tiết kiệm tiền có thể phản tác dụng, bởi các vấn đề nhỏ nếu được phát hiện sớm sẽ dễ xử lý và ít tốn kém hơn. Ngược lại, khi bệnh trở nặng, chi phí điều trị có thể tăng cao, thậm chí khó khắc phục.

Mua gói bảo hành mở rộng

Mua gói bảo hành mở rộng Bảo hành mở rộng nghe có vẻ "hời" vì chỉ tốn thêm một phần nhỏ so với giá sản phẩm, nhưng thực tế phần lớn các gói này ít khi được sử dụng. Đây cũng là lý do nhân viên bán hàng thường tích cực chào mời, vì dịch vụ này mang lại lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.