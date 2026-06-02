Ngắm nét trong veo của trẻ em vùng cao Tây Bắc

Vân Hồ (Sơn La), cách Hà Nội khoảng 160 km, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc như Thái, Dao, H’Mông. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân, vùng đất từng còn nhiều khó khăn nay đã đổi thay rõ nét. Cuộc sống người dân ngày càng ổn định, bình yên hơn; trẻ em được chăm lo tốt hơn về học tập, vui chơi và điều kiện phát triển toàn diện.

Đi khắp Vân Hồ, không chỉ thấy được vẻ đẹp của núi rừng hùng vĩ, trải nghiệm những phiên chợ của người dân tộc mà còn bắt gặp những ánh mắt trong sáng, nét đẹp thơ ngây của những em nhỏ vùng cao xúng xính trong những trang phục truyền thống.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, những đứa trẻ nơi đây vẫn giữ nguyên nét hồn nhiên, trong trẻo, như một phần vẻ đẹp mộc mạc của núi rừng Tây Bắc.

Những cô bé xúng xính trong trang phục truyền thống.

"Thiên thần nhỏ" của rẻo cao Tây Bắc.

Em bé chỉ vài tháng tuổi theo bà xuống chợ.

Sự trong trẻo trong từng ánh mắt, nụ cười còn e thẹn, rụt rè.

Ánh mắt hồn nhiên, ngây thơ của trẻ em vùng cao khiến nhiều du khách đến thăm vùng đất Vân Hồ thích thú ngắm nhìn.

Dù ít tuổi song các bé gái đã có thể phụ giúp cha mẹ rất nhiều việc như đi chợ, trông em...

Bé trai tinh nghịch trên lưng mẹ.

Những đứa trẻ chưa đầy một tuổi được địu trên lưng mẹ đi khắp nơi.

Nét đẹp mộc mạc, ngây thơ của những cô bé lên 2, lên 3.

Em nhỏ ngồi bán hàng trong phiên chợ cùng mẹ, cùng bà.