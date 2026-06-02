Cú bẻ lái từ vụ đạo diễn ngoại tình với diễn viên nữ

Ốc mượn hồn được quảng bá tác phẩm tâm lý - kinh dị pha màu sắc huyền bí. Bộ phim gây chú ý nhờ câu chuyện xoay quanh những biến cố liên quan đến việc hoán đổi thân xác, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về danh tính, tình yêu và những bí mật bị chôn giấu.

Lấy hình ảnh ốc mượn hồn làm ẩn dụ xuyên suốt, đứa con tinh thần của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đặt ra một thông điệp đáng suy ngẫm. Mỗi nhân vật đều đang mượn một lớp vỏ nào đó để tồn tại, và theo một cách nào đó, mỗi chúng ta cũng là một ốc mượn hồn trong chính cuộc đời mình.

Phim của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thu 8 tỷ đồng sau tuần đầu ra rạp, hiện là phim Việt duy nhất ở nhóm dẫn đầu phòng vé. Dự án đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ trên màn ảnh rộng sau 6 năm không ra mắt tác phẩm điện ảnh mới.

Nhiều cú lật mở hấp dẫn nhưng...

Lấy bối cảnh từ một vụ tai nạn bí ẩn trên biển, Ốc mượn hồn khai thác câu chuyện về tình yêu, sự phản bội và những ám ảnh chưa thể khép lại sau cái chết. Nhân vật trung tâm là Quân (Quốc Trường), người đàn ông tưởng như có cuộc sống viên mãn nhưng thực chất đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân nguội lạnh với An (Yên Đan).

Khi cuộc hôn nhân xuất hiện nhiều khoảng cách, Quân lại tìm kiếm cảm xúc mới bên Diễm Quỳnh (Anh Phạm) - nữ diễn viên trẻ đầy sức hút.

Phim khai thác mối quan hệ tình tay ba kịch tính, đào sâu vào tâm lý, động cơ và những tổn thương của nhân vật.

Bi kịch xảy ra khi An mất tích sau một tai nạn trên biển. Sự việc không chỉ khiến cuộc sống của Quân đảo lộn mà còn mở ra hàng loạt bí ẩn vượt ngoài những gì anh có thể lý giải. Tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc, An bất ngờ trở lại theo cách không ai ngờ tới: linh hồn cô tồn tại trong thân xác của Ngọc (Trần Tiểu Vy) - một diễn viên trẻ sống sót kỳ diệu sau biến cố.

Từ đây, bộ phim đẩy các nhân vật vào chuỗi tình huống vừa kỳ lạ vừa đầy căng thẳng. Đứng trước người phụ nữ mang gương mặt xa lạ nhưng lại sở hữu ký ức và cảm xúc của vợ mình, Quân liên tục bị đặt vào những lựa chọn khó khăn. Những bí mật trong quá khứ dần được bóc tách, trong khi ranh giới giữa tình yêu, tội lỗi và dục vọng ngày càng trở nên mong manh.

Điểm mạnh dễ nhận thấy nhất của Ốc mượn hồn nằm ở phần kịch bản. Ê-kíp biên kịch xây dựng câu chuyện theo hướng liên tục cài cắm các nút thắt, khiến người xem luôn phải đặt câu hỏi về thân phận thật sự của nhân vật cũng như động cơ phía sau những sự kiện đang diễn ra.

Trong phần lớn thời lượng, phim duy trì được sự tò mò nhờ các tình huống được sắp xếp khá khéo léo. Mỗi khi khán giả tưởng như đã đoán được hướng phát triển tiếp theo, câu chuyện lại xuất hiện thêm một lớp thông tin mới để thay đổi nhận định trước đó. Đây là yếu tố giúp bộ phim giữ được nhịp độ và tạo cảm giác cuốn hút.

Ý tưởng độc đáo của Ốc mượn hồn được triển khai khá tốt ở nửa đầu phim. Người xem dễ bị cuốn theo sự hoảng loạn của Quân - kẻ ngoại tình rối trí khi người vợ đột ngột qua đời, rồi linh hồn lại nương náu trong thân xác nữ diễn viên trẻ đẹp. Mâu thuẫn giữa sự thủy chung, phản bội kèm theo yếu tố dục vọng càng khiến Quân hoảng loạn.

Tuy nhiên, thay vì để những nút thắt quan trọng phát huy tối đa hiệu quả cảm xúc, Ốc mượn hồn tiếp tục bổ sung thêm nhiều bất ngờ mới ở phần cuối. Khi số lượng twist tăng lên quá nhiều, cảm giác bất ngờ ban đầu dần suy giảm. Những cú lật mở vốn là điểm mạnh lại trở thành yếu tố gây mệt mỏi cho người xem.

Càng về cuối, phim càng có xu hướng giải thích nhiều hơn là kể chuyện. Những bí mật liên tiếp được hé lộ khiến mạch cảm xúc bị ngắt quãng, trong khi cao trào không còn tạo được sức nặng như kỳ vọng. Điều đáng tiếc là bộ phim sở hữu nền tảng khá tốt, nhưng sự tham lam trong cách kể chuyện khiến tổng thể bị loãng.

Hạn chế đáng tiếc

Ốc mượn hồn không phải một tác phẩm thiếu ý tưởng. Ngược lại, bộ phim cho thấy nhiều tham vọng trong việc kết hợp yếu tố tâm lý, bí ẩn và những thông điệp về con người. Không ít chi tiết được xây dựng đủ để gợi mở những tầng nghĩa sâu hơn phía sau câu chuyện. Chính vì vậy, bộ phim hoàn toàn có khả năng trở thành một tác phẩm nổi bật nếu được tiết chế tốt hơn ở phần cuối.

Ốc mượn hồn cho thấy đạo diễn mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng lạ và vượt khỏi những công thức quen thuộc.

Cách xây dựng thế giới showbiz trong phim cũng khá sơ sài, chưa thuyết phục được Quân là một đạo diễn lớn, có công ty riêng và sở hữu những dự án điện ảnh được đầu tư mạnh.

Hạn chế khác dễ nhận thấy là thời lượng dành cho đoạn kết khá dài. Sau khi đã đạt đến cao trào, phim vẫn tiếp tục mở rộng thêm các tuyến thông tin mới thay vì tập trung giải quyết những xung đột cốt lõi.

Từ góc độ kể chuyện, đây là dạng hạn chế thường gặp ở những tác phẩm có nhiều ý tưởng nhưng chưa được biên tập đủ chặt chẽ. Chỉ cần tinh gọn thêm một số tình tiết hoặc rút ngắn phần cuối, câu chuyện có thể đạt được sự cô đọng và hiệu quả hơn.

Dẫu vậy, Ốc mượn hồn vẫn duy trì được sự hấp dẫn nhờ cách kể chuyện nhiều bí ẩn và bầu không khí khá cuốn hút. Đây là tác phẩm giải trí ở mức ổn giữa quãng thời gian trầm lắng của phim Việt. Ốc mượn hồn có thể coi là bộ phim đáng xem trong gia tài điện ảnh của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, cho thấy đạo diễn mạnh dạn thử nghiệm ý tưởng lạ và vượt khỏi những công thức quen thuộc.

Quốc Trường tròn vai, Anh Phạm là điểm sáng

Ở phương diện diễn xuất, Quốc Trường mang đến màn thể hiện tương đối ổn định. Nam diễn viên hoàn thành tròn vai ở các phân đoạn tâm lý, tuy nhiên vẫn dừng ở mức an toàn, chưa tạo được nhiều đột phá so với những vai diễn trước.

Trong khi đó, Anh Phạm là gương mặt để lại nhiều thiện cảm nhất. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn cho thấy khả năng biểu đạt cảm xúc khá tự nhiên. Ở những cảnh tâm lý, cô tạo được sự kết nối với khán giả và góp phần nâng đỡ cảm xúc cho nhiều phân đoạn quan trọng. Đây được xem là một trong những phát hiện thú vị của bộ phim.

Yên Đan chưa có nhiều cơ hội thể hiện, trong khi nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có màn chào sân điện ảnh khá thú vị.

Dù lần đầu đóng phim, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung vào vai ông trùm tự nhiên, đối lập hoàn toàn hình tượng hài hước trên mạng xã hội.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy có lợi thế ngoại hình, song diễn xuất vẫn cần cải thiện thêm. Trong một số cảnh, Tiểu Vy vẫn lúng túng trong cách biểu đạt cảm xúc khiến vai diễn chưa tạo được sức nặng cần thiết. Điểm đáng khen của Tiểu Vy là nỗ lực thử thách bản thân ở dạng vai khó, cùng lúc gánh vác hai nhân vật có tâm lý hoàn toàn đối lập. Yên Đan cũng chưa có nhiều cơ hội bứt phá ở Ốc mượn hồn.

Nhìn chung, Ốc mượn hồn là bộ phim đáng xem nhờ kịch bản nhiều ý tưởng, cách xây dựng tình huống tương đối hấp dẫn cùng một số màn trình diễn diễn xuất hiệu quả. Điểm trừ lớn nhất nằm ở việc quá lạm dụng những cú twist ở nửa sau tác phẩm, khiến câu chuyện đánh mất sự cô đọng vốn có.

Dẫu chưa đạt tới độ hoàn thiện, bộ phim vẫn cho thấy nỗ lực làm mới dòng phim tâm lý - bí ẩn của điện ảnh Việt và đủ sức mang lại trải nghiệm giải trí tương đối thú vị cho khán giả.