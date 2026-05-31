Nam sinh chuyên Sư phạm được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội

Mới đây, trên fanpage trường THPT chuyên Đại học Sư phạm đăng tải bài phát biểu chia tay của Đặng Hoàng Lâm (học sinh lớp 12 Sinh) – đại diện học sinh tại Lễ ra trường.

Bài viết đã nhận được hơn nghìn lượt bày tỏ cảm xúc gắn với biểu tượng “like” và tim; cùng nhiều lượt chia sẻ. Nhiều bình luận khen ngợi, bày tỏ sự xúc động, cùng những lời chúc tốt đẹp được gửi gắm dưới bài đăng.

Trong đó có: “Hôm qua nghe bạn ấy phát biểu thấy rất xúc động. Hôm nay đọc lại vẫn cảm xúc như vậy! Một bài phát biểu rất thật, rất giản dị nhưng đủ sức lay động nhiều trái tim!” (Nguyễn Thanh Mai). “Một bạn trẻ mà tôi rất ngưỡng mộ, từ những năm tháng còn là cậu học sinh cấp 2 Nguyễn Tất Thành, đến khi vào chuyên Sư phạm…” (Phan Duc Hung).

Hình ảnh Đặng Hoàng Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh chụp màn hình: FBNT

Chia sẻ với Tiền Phong , Đặng Hoàng Lâm cho biết rất bồi hồi, xúc động và biết ơn khi được phát biểu trong lễ ra trường, được bày tỏ tình cảm với thầy cô trong màu áo trắng học sinh. Trong gần 4 ngày chuẩn bị và hoàn thiện bài phát biểu, cũng là khoảng thời gian cậu nhìn lại hành trình học tập và rèn luyện của bản thân, ôn lại những kỷ niệm với thầy cô, bạn bè suốt 3 năm THPT. “Đó là những chia sẻ xuất phát từ tình cảm chân thành, mà em cố gắng cô đọng để gửi gắm tới thầy cô, bạn học và các em khóa sau”.

Một số thành tích của Đặng Hoàng Lâm: Giải Nhì kỳ thi HSG Quốc gia môn Sinh học năm học 2024 - 2025 và 2025 – 2026; tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Sinh học Quốc tế (TST); Đứng thứ 7 toàn quốc và đoạt Huy chương Vàng Olympic Khoa học tự nhiên (HSGSO) môn Sinh học; Huy chương Bạc môn Sinh học kỳ thi chọn HSG vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ... Ngoài ra, được trao tặng giấy khen tham gia hoạt động của Đoàn trường.

Đặng Hoàng Lâm sở hữu nhiều thành tích học tập, rèn luyện. Ảnh: NVCC

Không chỉ được học kiến thức

Mở đầu bài phát biểu, nam sinh Đặng Hoàng Lâm – học sinh lớp 12 Sinh đã bày tỏ sự trăn trở nên bắt đầu từ đâu để nói hết lòng biết ơn đối với nơi thay đổi cuộc đời mình.

Cậu chia sẻ về những ngày đầu bước vào trường với những ước mơ nhỏ nhoi, sự hồi hộp của tuổi 15, cùng âu lo khi chuyển cấp… đã nhận được sự chào đón, quan tâm ân cần của thầy cô giáo. Cùng với những lời thăm hỏi, động viên, thầy cô giáo còn tìm học bổng, nguồn tài liệu để học chuyên sâu, những khi giảng bài tới rất muộn…

Đặc biệt, sự tin tưởng của thầy cô giúp cậu tin vào bản thân có thể làm được. Nam sinh có cơ hội bước gần hơn tới những điều trước đây chưa từng nghĩ tới, là được giải học sinh giỏi Quốc gia, được tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc tế, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội.

Đặng Hoàng Lâm nhận khen thưởng của nhà trường. Ảnh: NVCC

“Điều quý giá nhất mà ngôi trường này trao cho em không nằm ở những tấm giấy khen hay thành tích mà là niềm tin rằng: Điểm khởi đầu có thể không lựa chọn được, nhưng tương lai thì có thể thay đổi bằng sự tử tế, sự nỗ lực không ngừng của bản thân và những bàn tay nâng đỡ đúng lúc”, Lâm bày tỏ.

"Hôm nay em có thể đứng ở đây với sự tự tin này, thì phía sau em là bóng dáng của biết bao người thầy, người cô đã lặng thầm dìu dắt. Thầy cô không chỉ dạy chúng em cách giải một bài toán khó, hay nhớ một cơ chế sinh học phức tạp. Thầy cô dạy chúng em cách sống tử tế, cách không đầu hàng trước số phận và cách trở thành người có ích", Đặng Hoàng Lâm.

Lâm cũng cho hay, từng có những lúc mệt mỏi muốn bỏ cuộc; cảm thấy nhỏ bé giữa bạn học xuất sắc… Thầy cô đã giúp cậu “đứng dậy”.

Cậu cũng nhận được bài học, giá trị của một người không đến từ nơi xuất phát hay ánh nhìn của người khác, mà ở ý chí vươn lên của mỗi người.

Trong bài phát biểu của mình, Đặng Hoàng Lâm đã gửi gắm tới học sinh khóa dưới: “Đừng sợ mình xuất phát chậm. Đừng bao giờ cảm thấy tự ti vì những khó khăn của riêng mình! Đừng bỏ cuộc chỉ vì thấy con đường trước mắt quá dài hay khúc khuỷu. Chỉ cần các em còn cố gắng, sẽ luôn có những người sẵn sàng đồng hành cùng các em...”.

Đặng Hoàng Lâm cùng các bạn trưởng thành từ mái trường THPT chuyên ĐH Sư phạm. ﻿Ảnh: NVCC

Nói về hành trình sắp tới, Đặng Hoàng Lâm cho biết, lựa chọn ngành Y không chỉ vì ước mơ, còn là mong muốn trở thành người đem hy vọng đến cho người khác, như cách các thầy cô đã từng đem hy vọng đến cho mình.

“Mai này, trên con đường trở thành bác sĩ, có thể em sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều áp lực. Nhưng em biết, mình sẽ không được phép lùi bước. Bởi phía sau em là sự hy sinh của gia đình; là thầy cô đã đặt niềm tin. Là mái trường Chuyên Sư phạm đã chắp cánh cho một cậu học trò nhỏ bé được bước tới giấc mơ lớn của đời mình”, Lâm bày tỏ.

Đặng Hoàng Lâm được tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Bài đăng phát biểu chia tay ra trường của Lâm. Ảnh chụp lại màn hình: FBNT