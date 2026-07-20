Vì sao Rodri được trao Quả Bóng Vàng World Cup 2026 thay vì Lionel Messi?

Tóm tắt nhanh: · Rodri được FIFA trao Quả Bóng Vàng World Cup 2026 sau khi góp công lớn giúp ĐT Tây Ban Nha vô địch. · Messi có 8 bàn thắng và 4 kiến tạo trong kỳ World Cup này nhưng không tạo được nhiều dấu ấn trong trận Chung kết. · FIFA quyết định trao danh hiệu Quả Bóng Vàng dựa trên tầm ảnh hưởng tổng thể của cầu thủ trong suốt giải đấu, không chỉ dựa trên số bàn thắng.

Sau khi ĐT Tây Ban Nha thắng ĐT Argentina 1-0 trong trận Chung kết để lên ngôi vô địch World Cup 2026, FIFA công bố Rodri là chủ nhân của Quả Bóng Vàng, dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Kết quả này khiến nhiều người bất ngờ bởi Lionel Messi đã có một kỳ World Cup nổi bật với 8 bàn thắng và 4 kiến tạo. Những cầu thủ khác như Kylian Mbappe của ĐT Pháp hay Jude Bellingham của ĐT Anh cũng ghi dấu ấn lớn.

Mbappe (ĐT Pháp) sau trận tranh hạng Ba tại World Cup 2026. Ảnh: Rebecca Blackwell/ AP Photo.

Vì sao Rodri được FIFA lựa chọn?

Theo trang tin thể thao The Sporting News, trước trận Chung kết, Messi được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Quả Bóng Vàng nhờ những đóng góp trực tiếp vào các bàn thắng của ĐT Argentina.

Tuy nhiên, ở trận đấu quyết định, siêu sao 39 tuổi gần như luôn "lặng lẽ" và ĐT Argentina cũng không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm.

Trong khi đó, Rodri là trụ cột ở tuyến giữa của ĐT Tây Ban Nha, là người kiểm soát nhịp độ, điều phối lối chơi và góp công lớn giúp ĐT Tây Ban Nha duy trì thế trận áp đảo.

Rodri (ĐT Tây Ban Nha) nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu sau trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Ashley Landis/ AP Photo.

Danh hiệu Quả Bóng Vàng không nhất thiết phụ thuộc vào số bàn thắng

Danh hiệu Quả Bóng Vàng World Cup hướng tới việc tôn vinh cầu thủ có ảnh hưởng lớn nhất trong suốt giải đấu, chứ không phải luôn dựa vào số bàn thắng hay kiến tạo.

Theo trang India Today, đội trưởng ĐT Tây Ban Nha đã đá chính cả 8 trận, hiếm khi để mất bóng và là "bộ não" của một hàng tiền vệ đang chứng tỏ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu xuất sắc nhất thế giới.

Cũng bởi vậy mà nhiều người xem bóng đá hay đùa rằng ĐT Tây Ban Nha "thắng bại là tại Rodri". Và cũng bởi vậy mà nhiều bình luận viên công nhận Rodri là một trong những tiền vệ có ảnh hưởng nhất trong bóng đá thế giới, đã góp công lớn trong hành trình đăng quang của ĐT Tây Ban Nha.

Theo FIFA thì Rodri cũng là cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất ở World Cup 2026.

Lionel Messi (ĐT Argentina) sau trận Chung kết World Cup 2026. Ảnh: Pamela Smith/ AP Photo.

Messi vẫn có một kỳ World Cup đáng nhớ

Việc không giành Quả Bóng Vàng không làm lu mờ những gì Lionel Messi đã thể hiện tại World Cup 2026. Tiền đạo Argentina khép lại giải đấu với danh hiệu Quả Bóng Bạc, sau một hành trình vẫn cho thấy đẳng cấp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Đối với nhiều người hâm mộ, việc Messi hay Rodri xứng đáng giành Quả Bóng Vàng World Cup 2026 hơn vẫn sẽ là chủ đề gây tranh luận.

Tuy nhiên, nhìn vào những đóng góp của Rodri, thật khó để nói rằng giải thưởng Quả Bóng Vàng dành cho anh là không xứng đáng, cho dù anh không có số bàn thắng ấn tượng như Messi hay Mbappe.