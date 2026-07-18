Bí ẩn phía sau cái tên Lamine Yamal

Giống phần lớn người Tây Ban Nha, Lamine Yamal, người vừa bước sang tuổi 19 hôm thứ Hai, mang hai họ: Nasraoui theo cha và Ebana theo mẹ. Nhưng cũng như cựu HLV trưởng Xavi hay đồng đội Pedri ở Barca, ngôi sao trẻ này chọn cách gọi tên theo phần tên riêng khi thi đấu.

Điểm khác biệt là tên riêng của anh gồm hai từ ghép, tương tự trường hợp của Luis Enrique, huấn luyện viên PSG và cũng là một cựu cầu thủ Barca. Trên áo đấu của cả Barca lẫn đội tuyển Tây Ban Nha, cái tên hiện lên chỉ là Lamine Yamal. Còn trên hộ chiếu và căn cước, tên đầy đủ của anh là Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Đại gia đình của Lamine Yamal, mẹ anh đứng ngoài cùng bên trái.

Trong tiếng Ả Rập, Lamine là cách gọi phổ biến, mang nghĩa trung thực hoặc đáng tin cậy, bắt nguồn từ danh xưng Al Amin từng được dùng để gọi nhà tiên tri Muhammad. Yamal là một biến thể của tên Jamal, vốn có nghĩa là vẻ đẹp hay sự duyên dáng. Với những gì cầu thủ này đã thể hiện trên sân cỏ, nhiều người cho rằng cái tên ấy quả thực rất hợp.

Việc mang những cái tên gốc Ả Rập cũng không có gì lạ với một đứa trẻ sinh năm 2007 trong một gia đình nhập cư ở Catalonia. Cha của Yamal, ông Mounir Nasraoui, sinh ra ở Morocco, còn mẹ anh, bà Sheila Ebana, quê ở Guinea Xích Đạo. Điều đặc biệt, theo truyền thông Tây Ban Nha, là cả hai cái tên Lamine và Yamal đều không phải ngẫu nhiên mà được cha mẹ cậu bé đặt ra để tri ân hai người bạn thân.

Khi Yamal chào đời, bà Ebana mới 16 tuổi. Giống nhiều cặp cha mẹ trẻ khác, bà và ông Nasraoui khi đó cần sự giúp đỡ về tài chính để xoay xở với hoàn cảnh thay đổi đột ngột cùng trách nhiệm mới. Trong giai đoạn khó khăn ấy, hai người bạn của gia đình, một người tên Lamine, một người tên Yamal, đã sát cánh hỗ trợ họ. Để bày tỏ lòng biết ơn, cặp cha mẹ trẻ quyết định đặt tên con là Lamine Yamal Nasraoui Ebana.

Rất nhiều điều đã xảy đến với cậu bé ấy kể từ ngày đó, không chỉ là bức ảnh chụp cùng Lionel Messi khi mới năm tháng tuổi. Năm 12 tuổi, Yamal rời nhà, dọc theo bờ biển Catalonia, để gia nhập học viện La Masia của Barcelona.

Anh đã cùng Barca vô địch La Liga và cùng đội tuyển Tây Ban Nha đăng quang EURO 2024. Bản hợp đồng ký với Barcelona năm 2025 giúp Yamal nhận mức lương lên tới 40 triệu euro mỗi năm trước thuế, chưa kể các hợp đồng quảng cáo với những thương hiệu toàn cầu như Adidas, American Eagle, Visa, Coca-Cola hay Beats by Dre.

Dù vậy, Yamal không ít lần nhắc lại quãng thời gian khó khăn của gia đình, đặc biệt là cha mẹ anh, cùng bạn bè, người thân ở khu Rocafonda, một khu dân cư chủ yếu là người nhập cư tại thành phố Mataro của Catalonia, nơi có tỷ lệ nghèo thuộc hàng cao nhất Tây Ban Nha.

“Mẹ tôi sinh tôi khi mới 16 tuổi. Cha tôi cũng phải bươn chải kiếm sống, đôi khi nhặt nhạnh đồ đạc ngoài đường để mang về nhà, lo cái ăn cho chúng tôi. Với tôi, đó mới là áp lực thực sự, chứ không phải những gì tôi đang trải qua”, Yamal chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Cadena SER đầu tháng 7. Cũng chính khu phố ấy là nguồn cảm hứng cho màn ăn mừng bàn thắng quen thuộc của Yamal, khi anh đưa tay tạo hình số "304", ba chữ số cuối trong mã bưu chính của Rocafonda.

Yamal tạo hình số "304", ba chữ số cuối trong mã bưu chính của Rocafonda.

Thế nhưng, danh tính đầy đủ của hai người bạn tên Lamine và Yamal, những người đã giúp đỡ cha mẹ anh năm xưa, đến nay vẫn là một ẩn số. Bản thân cầu thủ này chưa từng xác nhận thông tin gì về họ, còn ông Nasraoui và bà Ebana cũng không tiết lộ chi tiết về mối quan hệ hay sự giúp đỡ cụ thể mà hai người bạn đã dành cho mình.

Lý do vì sao cả hai chưa từng xuất hiện công khai cũng không ai biết chắc. Có thể họ muốn giữ sự riêng tư, có thể họ không muốn thu hút sự chú ý khỏi cầu thủ trẻ, hoặc đơn giản là không muốn khơi lại chuyện của gần hai thập kỷ trước.

Nhưng nếu đang theo dõi hành trình vào chung kết World Cup 2026 của Lamine Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha, hẳn họ sẽ tự hào về sự hào phóng mà mình dành cho hai người cha mẹ trẻ cách đây 19 năm. Bởi giờ đây, đứa trẻ mang tên họ đang là một trong những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới.