Messi lặp lại bài đăng để 'giữ vía' may mắn ở World Cup

Vài giờ sau khi Argentina đánh bại Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026, đội trưởng 39 tuổi viết trên nền tảng Instagram: "Vào chung kết rồi!!!! Chúng tôi một lần nữa đã tìm thấy sức mạnh để chơi thêm một trận đấu tuyệt vời. Xin cảm ơn tất cả những ai đã luôn tin tưởng vào tập thể này. Tiến lên Argentina!!!".

Ít phút sau, người hâm mộ phát hiện phần chú thích của bài đăng này giống từng chữ với bài viết Messi đăng ngày 13/12/2022, sau khi Argentina thắng Croatia 3-0 để vào chung kết World Cup tại Qatar.

Tờ Infobae của Argentina đặt câu hỏi liệu đây là một "cábala" (từ chỉ những nghi thức mang lại sự may mắn) hay chỉ là sự trùng hợp. Báo Globo Esporte của Brazil cũng nhận định việc Messi lặp lại nguyên văn bài viết khiến nhiều cổ động viên tin rằng anh đang cố "giữ vía" vô địch của bốn năm trước.

Hai bài đăng sau trận bán kết của Messi năm 2022 và 2026 giống hệt nhau. Ảnh: Infobae

"Cábala" là nét văn hóa cầu may lâu đời trong bóng đá Argentina, phổ biến ở cả cầu thủ lẫn người hâm mộ. Họ tin rằng nếu một thói quen từng mang lại chiến thắng, nó cần được duy trì nguyên vẹn ở trận đấu kế tiếp ví dụ khi Argentina chiến thắng, người hâm mộ sẽ tái hiện chính xác mọi chi tiết ở trận tiếp theo: mặc lại chiếc áo chưa giặt, ngồi đúng vị trí cũ, ăn cùng một món, hoặc tránh nhắc tên đối thủ.

Trước trận bán kết gặp Anh, nữ sinh Ines Mutri (13 tuổi) cho biết đã cùng bạn bè viết tên Harry Kane lên giấy rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh với niềm tin "đóng băng" đôi chân tiền đạo tuyển Anh. Nam sinh Juan Pablo Calvo (18 tuổi) cũng làm điều tương tự với tiền vệ Jude Bellingham. Trong trận đấu, Calvo mặc chiếc áo giống mẫu Diego Maradona từng sử dụng khi Argentina vô địch World Cup 1986.

Ngay cả Tổng thống Argentina Javier Milei cũng quyết định ở nhà xem trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha để duy trì vận may. Ông cho biết sẽ tiếp tục mặc áo khoác quen thuộc và theo dõi qua truyền hình tại dinh thự Olivos, vì Argentina đã thắng cả 7 trận World Cup gần nhất khi ông xem theo cách này.

Trong thể thao Argentina, truyền thống cábala tồn tại nhiều thập niên. Huấn luyện viên đưa Argentina vô địch World Cup 1986, Carlos Bilardo, nổi tiếng với các quy định về thứ tự bước vào sân của cầu thủ. Huấn luyện viên đương nhiệm Lionel Scaloni cũng luôn bước chân phải vào sân, sau đó làm dấu thánh giá.

Bản thân Messi chưa từng công khai nói mình tin vào cábala. Dù là sự trùng hợp hay có chủ ý, bài đăng của anh đang khiến người Argentina hy vọng lịch sử sẽ lặp lại ở trận chung kết.