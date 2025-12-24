Mẹ đơn thân xinh đẹp dắt con gái đi hẹn hò tìm hạnh phúc mới

Trong tập 1.163 chương trình Bạn muốn hẹn hò, hai MC Quyền Linh – Ngọc Lan đã se duyên cho Lê Văn Thắng (37 tuổi, quê An Giang), hiện là tài xế và Vũ Thị Thu Diệp (38 tuổi, quê Đắk Lắk), đang kinh doanh online. Cả hai cùng sinh sống, làm việc tại TP.HCM.

Xuất hiện trong chương trình, Văn Thắng ghi điểm bởi sự thật thà, vui vẻ, chăm chỉ và sống có trách nhiệm. Ở tuổi 37, anh từng trải qua ba mối tình nhưng đều không đi đến kết thúc trọn vẹn.

Khi được hỏi về cách xử lý mâu thuẫn trong tình yêu, nam tài xế cho biết anh chọn im lặng, tránh tranh cãi gay gắt để cả hai có thời gian bình tĩnh, thay vì làm tổn thương nhau bằng những lời nói thiếu kiểm soát. Quan điểm này nhanh chóng nhận được thiện cảm từ hai MC.

Về phía đàng gái, Thu Diệp tự nhận mình biết nấu ăn, gọn gàng, sạch sẽ nhưng có nhược điểm là nóng tính. Cô từng trải qua hai mối tình không hạnh phúc.

Mối tình đầu kết thúc sau hơn một năm khi cô phát hiện bạn trai lừa dối. Ở mối tình thứ hai, do bất đồng vì tính gia trưởng của bạn trai, cả hai chia tay dù đã có với nhau một bé gái. Hiện tại, Thu Diệp là mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái 4 tuổi.

Tham gia chương trình, Thu Diệp mong muốn tìm được người đàn ông biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, sống có trách nhiệm và có thể yêu thương cả cô lẫn con riêng. Trước hoàn cảnh của đàng gái, Văn Thắng thẳng thắn bày tỏ sự cảm thông và cho rằng việc có con riêng không phải là rào cản. Anh chia sẻ nếu tiến tới mối quan hệ nghiêm túc, anh sẵn sàng yêu thương con của bạn gái như con ruột.

Sau khi mở rào, cặp đôi có dịp trò chuyện trực tiếp. Văn Thắng khen Thu Diệp xinh xắn, dễ thương và bày tỏ mong muốn được tiếp tục tìm hiểu sau chương trình. Thu Diệp cho biết nếu quen nhau, cô chỉ có thể gặp bạn trai 1–2 lần mỗi tuần vì ưu tiên chăm sóc con nhỏ. Văn Thắng đồng tình, cho rằng việc đặt con cái lên hàng đầu là điều hoàn toàn hợp lý.

Khi nói về tương lai, nam tài xế khẳng định sẵn sàng theo nơi ở, công việc của người phụ nữ mình yêu, miễn là cả hai có thể cùng nhau xây dựng một gia đình ổn định. “Nếu hai đứa mình thành đôi, anh sẽ yêu em suốt cuộc đời, coi con em như con anh vậy. Anh sẽ lo cho mẹ con em, chỉ sợ em bỏ anh thôi”, Văn Thắng chân thành bày tỏ.

Theo dõi cuộc trò chuyện, MC Ngọc Lan liên tục bày tỏ thiện cảm với đàng trai, nhận xét anh là người thật thà, chân thành và hy vọng cả hai sẽ cho nhau cơ hội. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc quyết định, chỉ có Văn Thắng bấm nút hẹn hò. Thu Diệp cho biết cô cảm nhận được sự hiền lành, chân thành của đối phương nhưng chưa thấy sự phù hợp với mình.

Quyết định này khiến Văn Thắng không giấu được nỗi buồn, hai MC cũng bày tỏ sự tiếc nuối. Quyền Linh chia sẻ anh mong Thu Diệp có thể cho Văn Thắng thêm thời gian để chứng minh sự phù hợp, trong khi Ngọc Lan đồng cảm sâu sắc: “Bản thân tôi cũng là mẹ đơn thân, tôi cảm nhận được tình cảm và sự chân thật của anh ấy”.