Hai lần bị “cắm sừng”, bà chủ đơn thân đi hẹn hò tìm một nửa

Tập 1.161 của chương trình “Bạn muốn hẹn hò” do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt kết nối hai khách mời từng đổ vỡ trong hôn nhân: anh Nguyễn Phương Bảo (37 tuổi), tài xế công nghệ tại TP.HCM và chị Nguyễn Thị Liễu (39 tuổi), chủ hai cửa hàng kinh doanh trái cây.

Nguyễn Thị Liễu tự tin chia sẻ cô có thể nấu đến 1.000 món ăn – kỹ năng tích lũy từ 12 năm làm bếp trưởng nhà hàng. Chuyển vào TP.HCM, cô đặt mục tiêu học nấu 1.000 món để chăm sóc gia đình, nhưng biến cố hôn nhân đã đẩy cô sang con đường kinh doanh.

Mẹ đơn thân của một cậu con trai 18 tuổi kể lại, cuộc hôn nhân đầu kết thúc khi con trai mới 2 tuổi. Chồng cũ ngoại tình, thậm chí người thứ ba còn mang giấy khám thai đến đối diện với cô. Bảy năm sau, khi mở lòng yêu người mới, cô lại tiếp tục nhận… giấy khám thai từ một phụ nữ khác. “Xem video đứa bé, tôi thấy rất giống anh ấy. Tôi chọn rời đi trong im lặng”, cô nghẹn ngào.

Đến với chương trình, Liễu mong tìm người đàn ông bản lĩnh, sạch sẽ, biết lắng nghe, yêu thương và trân trọng gia đình. Cô dí dỏm nhưng chua xót nói: “Mong chương trình mang giấy kết hôn chứ đừng mang giấy khám thai cho em.”

Phương Bảo thừa nhận mình chăm chỉ, không nhậu nhẹt và tập trung công việc, nhưng lại “yếu phần giao tiếp xã hội”. Anh từng trải qua hôn nhân 6 tháng sau ba năm tìm hiểu. Khi cưới về, cả hai liên tục va chạm vì những thói quen xấu bộc lộ.

Anh mong một nửa của mình là người hiểu chuyện, hiếu thảo, biết quan tâm gia đình hai bên. Ngoại hình không phải ưu tiên của anh.

Khi hàng rào mở, cặp đôi trao nhau quà tặng và bắt đầu cuộc trò chuyện cởi mở. Phương Bảo thẳng thắn nhìn nhận khả năng kiếm tiền của mình không bằng bạn gái, thậm chí sẵn sàng “đứng phía sau hỗ trợ”.

Liễu cho biết cô mạnh mẽ ngoài xã hội vì phải gồng gánh một mình, nhưng trong gia đình cô luôn biết giữ vai trò, thứ tự và không đòi hỏi chồng phải nhường nhịn thái quá. Điều duy nhất cô “sợ” là đàn ông gia trưởng.

Khi MC Quyền Linh đặt vấn đề về tính cách mạnh, chị Liễu cười: “Em cá tính nhưng biết điều. Sai là xin lỗi. Em không thích ai giận dai và muốn mọi việc giải quyết trong ngày.”

Nói về con trai đã trưởng thành, Liễu mong người đàn ông đến bên mình có thể đồng hành và chia sẻ với con trong giai đoạn quan trọng. Phương Bảo đáp lại bằng sự chân thành: "Anh từng nghĩ nếu cưới vợ mà vợ sức khỏe yếu, không sinh con được, anh vẫn chấp nhận và sẵn sàng nhận con nuôi. Giờ có đứa con lớn như vậy thì anh sẵn sàng yêu thương".

Sau màn trao nhau câu hát ngọt ngào và những phút chia sẻ chân thành, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò, trao cho nhau cơ hội tìm lại hạnh phúc. Quyền Linh, Ngọc Lan và người thân của hai bên vỡ òa trong niềm vui khi chứng kiến khoảnh khắc đầy cảm xúc ấy.