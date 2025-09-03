Tài xế đơn thân 13 năm được mai mối cùng gái xinh… 2 lần đò

Tập 1.138 của chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt đã chứng kiến câu chuyện mai mối nhiều cảm xúc giữa Hồ Văn Đẩu (43 tuổi, quê Quảng Nam, nay thuộc Đà Nẵng), tài xế xe tải và Phạm Thị Thanh Tuyền (36 tuổi, quê Cần Thơ), hiện học nghề làm tóc. Cả hai cùng sinh sống tại TP.HCM, mang đến chương trình những câu chuyện đời đầy trắc trở.

Xuất hiện trên sân khấu, Văn Đẩu gây ấn tượng với dáng vẻ gầy gò, già hơn so với tuổi thật. Anh tự nhận bản thân hút thuốc nhưng không nhậu nhẹt, chịu khó làm việc. Trước khi lái xe tải, anh từng làm sửa xe, xây dựng, điện nước.

Chia sẻ về đời tư, Văn Đẩu khiến cả trường quay lặng đi khi kể vợ qua đời năm 2010 vì nhồi máu cơ tim khi đang mang thai. Bác sĩ phải mổ cứu con, để lại anh cảnh gà trống nuôi con suốt 15 năm qua. Do công việc xa nhà, hai năm nay anh gửi con cho nhà ngoại chăm sóc, hằng tháng vẫn chu cấp đầy đủ.

Trong khi đó, Thanh Tuyền xuất hiện rạng rỡ, tính cách vui vẻ, cởi mở, song tự nhận hay quên, nói nhiều và dễ nổi nóng. Cô từng có hơn 6 năm sinh sống, làm việc tại Đài Loan.

Thanh Tuyền đã trải qua hai lần hôn nhân đổ vỡ. Cuộc hôn nhân đầu tiên đến khi cô mới 20 tuổi. Dù yêu nhau và kết hôn, sau 5 năm, cô nhận ra cả hai không hợp nên chia tay. Cô có một con gái 16 tuổi, hiện sống với ông bà nội. Lần thứ hai, năm 2018, cô được làm mai với một người đàn ông ở Đài Loan. Hôn nhân chỉ kéo dài một năm khi chồng thấy cô chưa mang thai nên chủ động ly hôn.

Đến chương trình, Thanh Tuyền mong tìm người đàn ông biết quan tâm, ngoại hình dễ nhìn. Văn Đẩu lại thích mẫu phụ nữ hiền lành, cao ráo, không xăm mình quá nhiều.

Khi hàng rào mở ra, hai người trao nhau quà kỷ niệm rồi bắt đầu trò chuyện. Thanh Tuyền thẳng thắn nhận xét Văn Đẩu trông già hơn tuổi thật nhưng hiền lành, chất phác. Cô hỏi về định hướng lập nghiệp, Văn Đẩu thật thà chưa xác định sẽ ở TP.HCM hay về quê, chỉ muốn chọn nơi phù hợp để an cư. MC Quyền Linh liền “chữa cháy”, khen anh hiền lành, chịu khó, chỉ cần chăm chút ngoại hình và làm ăn tích lũy là sẽ lo được cho gia đình.

Khoảnh khắc nắm tay nhau, Thanh Tuyền thừa nhận Văn Đẩu là người tốt nhưng cô “chưa rung động”. MC Quyền Linh ra sức thuyết phục: “Cuộc đời mình đã nhiều vết xước, để rung động lại rất khó. Nếu có chút cảm tình, hãy cho nhau cơ hội, ít nhất làm bạn trước cũng được”.

Tuy nhiên, khi đến giây phút quyết định, chỉ có Văn Đẩu bấm nút hẹn hò. Thanh Tuyền dứt khoát từ chối. MC Quyền Linh bày tỏ sự ủng hộ dành cho Văn Đẩu khi anh dũng cảm bấm nút dù biết trước kết quả và chúc cả hai sớm tìm được hạnh phúc riêng.