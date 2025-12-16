Cô giáo xinh đẹp mở lòng với chàng “một đời vợ” bị hiếm muộn

Tập 1.162 chương trình Bạn muốn hẹn hò do MC Quyền Linh - Ngọc Lan dẫn dắt đã kết nối thành công Huỳnh Đại Thắng (40 tuổi), kinh doanh tự do, sinh sống tại phường Vũng Tàu, TP.HCM với Nguyễn Xuân Thương (40 tuổi), giáo viên dạy tiếng Anh đến từ Đồng Tháp.

Đại Thắng tự nhận mình là người sống có mục tiêu, biết kiềm chế cảm xúc, lắng nghe và sẵn sàng sửa sai. Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn chia sẻ điểm yếu là tính cách hơi nhút nhát và không giỏi quản lý tài chính.

Đại Thắng từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm và ly hôn cách đây 6 năm. Anh cho biết việc gặp khó khăn trong chuyện con cái là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ hôn nhân trước.

Về phía Xuân Thương, cô gây thiện cảm bởi sự năng động, vui vẻ và tận tâm với học trò. Dù không ngại khó khăn trong công việc, Xuân Thương thừa nhận bản thân hơi cầu toàn, dễ mềm lòng và khó từ chối người khác.

Cô từng trải qua hai mối tình nghiêm túc: một mối thời sinh viên kết thúc vì không phù hợp, mối còn lại tan vỡ do thiếu sự tôn trọng từ đối phương.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Xuân Thương cho biết cha đã mất, hiện cô sống cùng mẹ 69 tuổi. Trước đây, cô làm việc tại trung tâm ngoại ngữ, sau đó nghỉ việc để mở lớp dạy riêng tại nhà nhằm có thêm thời gian chăm sóc và bù đắp cho mẹ. Chính vì vậy, cô mong muốn tìm được người bạn đời biết yêu thương, thấu hiểu và đồng hành lâu dài.

“Dĩ nhiên tôi vẫn phụng dưỡng cha mẹ hai bên, nhưng mong được ở cùng mẹ. Ở tuổi 40, tôi không đặt nặng chuyện phải có con. Điều quan trọng là tìm được người chân thành, biết lắng nghe, không hút thuốc và không lăng nhăng”, Xuân Thương bày tỏ.

Trước những trăn trở của đàng gái, Đại Thắng cho biết anh hiện sống cùng mẹ 80 tuổi và nhờ công việc tự do nên có thể chủ động sắp xếp thời gian, cuộc sống.

Quyền Linh gợi ý nếu tình yêu đủ lớn, cặp đôi hoàn toàn có thể đón hai bên mẹ về chung sống. Ngọc Lan cũng bày tỏ mong muốn cả hai sẽ tìm được tiếng nói chung giữa tình yêu và chữ hiếu.

Khi hàng rào được mở, Đại Thắng và Xuân Thương trao quà, trò chuyện trong không khí còn nhiều e dè. Nhận thấy sự ngượng ngùng của cặp đôi, Quyền Linh gợi ý nắm tay để cảm nhận sự rung động, đồng thời đặt ra những câu hỏi về kế hoạch tương lai.

Đáng chú ý, Xuân Thương thẳng thắn đặt vấn đề: “Nếu em và anh không có con chung, điều đó có khiến anh rời bỏ em không?”. Đại Thắng chia sẻ mong muốn có thể xin con nuôi, trong khi Xuân Thương cho rằng cả hai cũng có thể nuôi cháu trong gia đình. Ngọc Lan bổ sung thêm khả năng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm và tin rằng “nếu có duyên thì con sẽ đến”.

Trước quyết định cuối cùng, cô giáo tiếng Anh dành tặng đối phương những câu hát ngọt ngào, thay lời bày tỏ tấm lòng. Kết thúc chương trình, cả hai đã cùng bấm nút hẹn hò, trao nhau nụ hôn đầu trong sự chúc phúc của hai MC và người thân, mở ra một khởi đầu mới đầy hy vọng.