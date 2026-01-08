Gặp đàng trai ‘đúng gu’, bà chủ spa vẫn từ chối hẹn hò vì một lý do

Xuất hiện trên sóng Bạn muốn hẹn hò số mới nhất, Nguyễn Thị Hồng Ngoan (36 tuổi, quê Thanh Hóa) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đằm thắm. Chị Ngoan hiện là chủ của 2 spa ở TPHCM và Bình Phước (nay là tỉnh Đồng Nai).

Chị Ngoan tự nhận mình là người sống tình cảm. Và cũng vì sống quá cảm xúc, chân tình nên đường tình duyên của chị khá lận đận.

Chị Ngoan trên sóng Bạn muốn hẹn hò. Ảnh cắt từ clip

Năm 20 tuổi, chị Ngoan kết hôn. Đó là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu mà chỉ vì hai bên gia đình vun vén. Chị cho biết, chồng cũ của chị sống thờ ơ, không quan tâm đến bạn đời. Ngay cả khi đã có con chung, anh vẫn vô tâm khiến chị rất khổ tâm. Cuối cùng, khi con được 2 tuổi rưỡi, chị quyết định ly hôn. Con trai hiện ở cùng bố.

Sau này, trong thời gian làm việc ở Trung Quốc, chị có thêm một mối tình. Với người đàn ông này, chị yêu thật lòng và đã sinh con cho anh ta. Tuy nhiên, khi con được hơn 2 tuổi, người đó ngoại tình.

Suốt thời gian dài, chị sống trong nước mắt vì bị phản bội, bị bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác. Chị cố gắng bằng mọi cách thoát khỏi cuộc tình này, một mình đưa con vào Đồng Nai sinh sống, cắt đứt mọi liên lạc với người đàn ông bội bạc. Tám năm qua, chị vẫn luôn lẻ bóng.

Chuyện đời đẫm nước mắt của chị Ngoan khiến nhiều người xúc động. Sau tất cả, chị muốn tìm được người bạn đời chân thành, thấu hiểu để cùng vun vén tổ ấm hạnh phúc.

Người được ghép đôi với chị Ngoan là anh Phan Lê Quốc Anh Tuấn (38 tuổi, quê Đồng Nai, nhân viên vận tải). Anh là người con thứ 8 của một gia đình có 9 anh chị em. Ba anh đã mất, mẹ già 80 tuổi hiện sống cùng người con út.

Anh Tuấn gây ấn tượng bởi sự điềm đạm. Ảnh cắt từ clip

Điểm mạnh của anh Tuấn là có thể phân tích các vấn đề vi mô, vĩ mô. Anh tự nhận mình là người thẳng thắn, bộc trực, không có khiếu hài hước.

Anh Tuấn từng trải qua một lần đò, đôi bên chia tay vì không có tiếng nói chung. Anh có một cậu con trai 10 tuổi, hiện sống cùng mẹ.

Giây phút hàng rào hé mở, anh Tuấn thổ lộ với đàng gái: “Em rất dễ thương”. Anh thể hiện sự chân thành bằng cách kiên nhẫn lắng nghe đàng gái bộc bạch.

Chị Ngoan nói ra một loạt sở thích cá nhân. Chị thích ăn cơm nhà, mỗi tháng có 2 ngày ăn chay, thích đi chùa, không thích đàn ông hút thuốc lá...

Trước những chia sẻ nhiệt tình của đàng gái, anh Tuấn đáp ngắn gọn: “Anh không hút thuốc, cũng không mê nhậu nhẹt. Không biết lát nữa em thế nào, chứ anh chắc chắn sẽ bấm nút”.

Lời thổ lộ của anh Tuấn hâm nóng không khí chương trình. MC Ngọc Lan gợi ý cặp đôi nắm tay nhau để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của mình.

Cặp đôi có màn giao lưu vui vẻ, ăn ý. Ảnh cắt từ clip

Chị Ngoan thẳng thắn hỏi: “Nếu chúng ta đến với nhau, em không muốn sinh thêm con thì anh có đồng ý không?”; “Em có xăm hình. Anh có ngại phụ nữ xăm hình không?”.

Anh Tuấn đáp: “Anh là đàn ông, tập trung vào tài chính là nhiều. Khi nào cảm thấy phù hợp thì sinh con. Còn việc em xăm hình, anh không ngại, quan trọng là con người bên trong em thôi”.

Sự hòa hợp và ăn ý của cặp đôi nhen nhóm hy vọng họ có thể kết duyên. Tuy nhiên, ở giây phút cuối cùng, chị Ngoan đã có lựa chọn bất ngờ.

Anh Tuấn bấm nút ngay cả khi MC Ngọc Lan và Quyền Linh chưa kịp đếm, còn chị Ngoan đã từ chối nút bấm này.

Khi được hỏi lý do, chị Ngoan đáp: “Em không muốn mang đến sự tổn thương cho con em nữa, nên em chưa mở lòng được. Anh đúng gu em thích nhưng em chưa thể bấm nút. Em còn thương con em nhiều lắm, em vẫn sợ hôn nhân...”.

Câu trả lời của bà chủ spa khiến nhiều người khó hiểu. MC Quyền Linh cho rằng, có lẽ chị chưa vượt qua được những đổ vỡ, tổn thương trong quá khứ nên chưa sẵn sàng đón nhận hạnh phúc trong hiện tại.

“Ông mai” hy vọng cặp đôi sớm tìm được mảnh ghép phù hợp với mình.