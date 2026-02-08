Người xưa dặn: 7 không khi dọn bếp trước ngày cúng ông Táo ông Táo, gia đình may mắn, thuận lợi trong năm mới

Người xưa rất coi trọng việc dọn dẹp bếp núc trước ngày 23 tháng Chạp. Đây được xem là một phần quan trọng trong nghi lễ tiễn ông Công ông Táo về trời.

Theo người xưa, gian bếp sạch sẽ tượng trưng cho sự tươm tất, ấm no và thể hiện lòng thành kính với các vị thần cai quản bếp lửa.

Dưới đây là 7 điều không nên làm khi dọn bếp trước ngày cúng ông Công ông Táo mà người xưa khuyên không nên kiêng kỵ.

1. Người xưa dặn: Không dọn bếp đúng ngày nhưng sai thời điểm

Tuy nhiên, nếu dọn bếp không đúng cách hoặc phạm phải một số điều kiêng kỵ trong dân gian, gia chủ có thể vô tình làm giảm ý nghĩa tâm linh của nghi lễ. Dưới đây là những điều nên tránh khi dọn bếp vào ngày cúng ông Táo.

Nhiều gia đình để sát giờ cúng mới bắt đầu lau dọn bếp. Theo quan niệm truyền thống, việc dọn dẹp nên hoàn thành trước khi làm lễ, tốt nhất là từ ngày 21–22 hoặc sáng sớm ngày 23 tháng Chạp. Nếu vừa dọn vừa cúng, không gian lộn xộn, thiếu trang nghiêm sẽ bị xem là thiếu chu đáo trong việc tiễn Táo quân.

2. Người xưa dặn: Không làm vỡ bát đĩa, xoong nồi

Trong văn hóa Á Đông, đồ dùng nhà bếp tượng trưng cho sự đủ đầy, êm ấm của gia đình. Việc làm vỡ bát đĩa trong lúc dọn bếp, đặc biệt vào ngày 23 tháng Chạp, được coi là điềm không may, báo hiệu sự chia cắt, hao hụt tài lộc trong năm mới.

Nếu không may xảy ra, nhiều gia đình thường hóa giải bằng cách thu dọn sạch sẽ, nói lời tích cực để giữ tinh thần nhẹ nhàng, tránh lo lắng quá mức.

3. Người xưa dặn: Không quăng, vứt đồ cúng cũ một cách tùy tiện

Một số gia đình sau khi cúng năm trước còn giữ lại bát hương nhỏ, chân nhang, đồ thờ cũ trong bếp. Khi dọn dẹp, việc vứt bỏ tùy tiện vào thùng rác được cho là thiếu tôn trọng thần linh. Theo phong tục, những vật dụng thờ cúng cũ nên được gói gọn gàng, hóa cùng vàng mã hoặc xử lý sạch sẽ, trang trọng.

4. Người xưa dặn: Không lau dọn bếp trong trạng thái bực bội, cáu gắt

Dân gian quan niệm rằng ông Táo ghi nhận không chỉ việc làm mà cả lời nói, thái độ của các thành viên trong gia đình. Việc vừa dọn bếp vừa than phiền, cãi vã hay nói những lời tiêu cực có thể làm “mất điểm” trong mắt Táo quân. Giữ tâm thế bình tĩnh, vui vẻ khi dọn dẹp được xem là cách mang lại năng lượng tích cực cho gian bếp và cho cả năm mới.

5. Người xưa dặn: Không dọn quá kỹ rồi để bếp nguội lạnh, trống trải

Một số người sau khi lau dọn xong lại để bếp trống trơn, không nấu nướng gì cho đến khi cúng. Theo quan niệm xưa, bếp cần có “hơi lửa” để tượng trưng cho sự ấm áp, sum vầy. Vì vậy, sau khi dọn bếp, gia chủ có thể nấu một ấm nước hoặc chuẩn bị vài món đơn giản, vừa giữ lửa bếp vừa tạo không khí ấm cúng trước khi làm lễ.

6. Người xưa dặn: Không dùng nước bẩn, giẻ lau cũ để vệ sinh bếp

Việc lau dọn qua loa bằng giẻ bẩn, nước bẩn không chỉ phản tác dụng mà còn bị xem là thiếu thành tâm. Dân gian cho rằng, dọn bếp để đón thần linh thì phải sạch sẽ cả hình thức lẫn ý nghĩa. Nhiều gia đình chuẩn bị riêng khăn lau mới, nước sạch, thậm chí nước ngũ vị hương để thể hiện sự trang trọng.

7. Người xưa dặn: Không dời bát hương ông Táo tùy tiện

Ở một số gia đình có lập bàn thờ nhỏ cho ông Táo trong bếp, việc tự ý di chuyển bát hương, bài vị khi dọn dẹp được coi là điều kiêng kỵ. Nếu cần lau chùi, gia chủ nên thắp hương xin phép trước rồi mới thực hiện, tránh xê dịch nhiều.

Dọn bếp trước ngày cúng ông Táo không đơn thuần là việc vệ sinh nhà cửa, mà còn mang ý nghĩa gột rửa điều cũ, đón điều lành cho năm mới. Tránh những sai sót kể trên sẽ giúp nghi lễ diễn ra suôn sẻ, không gian bếp thêm ấm cúng và giữ trọn nét đẹp truyền thống của người Việt.

Trong đời sống hiện đại, gia chủ có thể linh hoạt trong cách thực hiện, nhưng sự chu đáo và thành tâm vẫn luôn là yếu tố quan trọng nhất khi tiễn ông Công ông Táo về trời.