Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Theo phân tích đăng tải trên SCMP, nhà phong thủy nổi tiếng Trung Quốc Tong Pik-ha cho rằng các yếu tố tinh tú trong năm Ngọ sẽ tạo ra sự phân hóa rõ rệt giữa từng con giáp, buộc mỗi người phải lựa chọn chiến lược phù hợp để tận dụng vận may và giảm thiểu rủi ro.

Con giáp Tý: Biến động mạnh nhưng vẫn có cơ hội bật lên

Dù thiếu vắng cát tinh mạnh, sự nghiệp của con giáp Tý vẫn có điểm sáng nhất định. Ảnh minh họa

Bước vào năm Bính Ngọ, người tuổi Tý chịu ảnh hưởng của Xung Thái Tuế nên vận trình lên xuống thất thường, dễ gặp những thay đổi bất ngờ trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu chủ động đón nhận các sự kiện mang tính khởi đầu như kết hôn, mua nhà, sinh con hoặc khởi nghiệp, con giáp Tý có thể phần nào hóa giải vận xui.

Dù thiếu vắng cát tinh mạnh, sự nghiệp của con giáp Tý vẫn có điểm sáng nhất định, đặc biệt là cơ hội thăng tiến nếu biết kiên trì và giữ vững định hướng.

Con giáp Sửu: Gặt hái đúng bằng nỗ lực đã bỏ ra

Năm Bính Ngọ với con giáp Sửu mang tính "nhân quả" rõ rệt, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Ảnh minh họa

Con giáp Sửu phạm Hại Thái Tuế trong năm nay, khiến các mối quan hệ xã hội kém suôn sẻ, dễ nảy sinh hiểu lầm hoặc xa cách.

Dù vậy, vận trình sự nghiệp và tài chính lại khá khả quan nhờ sự chiếu rọi của nhiều cát tinh.

Năm Bính Ngọ với con giáp Sửu mang tính "nhân quả" rõ rệt, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu.

Quý nhân xuất hiện đúng lúc giúp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tuổi Sửu thể hiện năng lực và được ghi nhận xứng đáng.

Con giáp Dần: Một năm rực rỡ nhưng cần giữ bình tĩnh

Con giáp Dần bước vào năm Bính Ngọ với vận may cá nhân và sự nghiệp đều thăng hoa. Ảnh minh họa

Được ba cát tinh cùng chiếu mệnh, con giáp Dần bước vào năm Bính Ngọ với vận may cá nhân và sự nghiệp đều thăng hoa.

Đây là thời điểm thuận lợi để mở rộng mục tiêu, khẳng định vị thế và tận dụng sự giúp đỡ từ quý nhân.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của một hung tinh cảnh báo về xung đột với người phụ nữ có xu hướng áp đặt hoặc thiếu lý trí.

Tuổi Dần cần kiềm chế cảm xúc, tránh phản ứng bốc đồng để không tự làm gián đoạn vận may của mình.

Con giáp Mão: Tài lộc vượng nhưng cảm xúc dễ chao đảo

Đời sống tình cảm và các mối quan hệ của con giáp Mão trong năm Bính Ngọ thiếu ổn định. Ảnh minh họa

Phạm Phá Thái Tuế khiến đời sống tình cảm và các mối quan hệ của con giáp Mão trong năm Bính Ngọ trở nên thiếu ổn định.

Dù vậy, bù lại là vận tài lộc khá sáng, đặc biệt với những ai chăm chỉ và không ngại nỗ lực.

Các cát tinh quyền lực hỗ trợ giúp con giáp Mão đạt được bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội về hỷ sự như cưới hỏi, sinh con.

Khi gặp khó khăn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc để hỗ trợ.

Con giáp Thìn: Công sức được đền đáp xứng đáng

Cát tinh còn giúp con giápThìn hóa giải rủi ro liên quan đến kiện tụng hoặc sức khỏe. Ảnh minh họa

Năm Ngọ mang đến cho con giáp Thìn phần thưởng xứng đáng sau thời gian dài nỗ lực bền bỉ.

Các cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho con đường sự nghiệp, đặc biệt với người làm công ăn lương, cơ hội thăng chức và tăng thu nhập khá rõ rệt.

Với người kinh doanh hoặc làm nghề tự do, thành quả tích lũy từ nhiều năm trước bắt đầu "đơm hoa kết trái".

Đồng thời, cát tinh còn giúp con giápThìn hóa giải rủi ro liên quan đến kiện tụng hoặc sức khỏe.

Con giáp Tỵ: Mở rộng có tính toán, càng học càng lên

Tài chính, sự nghiệp và tình duyên của con giáp Tỵ năm Bính Ngọ có dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ được xem là giai đoạn phát triển bền vững của con giáp Tỵ thông qua việc học hỏi, nâng cao kỹ năng và hoàn thiện bản thân.

Tài chính, sự nghiệp và tình duyên đều có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Người kinh doanh dễ tạo được dấu ấn với khách hàng, còn người làm công ăn lương nên chủ động nắm bắt cơ hội thăng tiến hoặc chuyển sang môi trường làm việc tốt hơn khi thời cơ chín muồi.

Con giáp Ngọ: Năm bản mệnh nhiều thử thách lẫn cơ hội

Nhiều cát tinh vẫn âm thầm nâng đỡ, giúp con giáp Ngọ giảm nhẹ tác động tiêu cực của Trực và Hình Thái Tuế. Ảnh minh họa

Chịu ảnh hưởng đồng thời của Trực và Hình Thái Tuế, con giáp Ngọ bước vào năm bản mệnh với không ít biến động.

Dù vậy, nhiều cát tinh vẫn âm thầm nâng đỡ, giúp giảm nhẹ tác động tiêu cực.

Một số sao liên quan đến tài lộc và quyền lực mang lại lợi thế cho những người làm trong lĩnh vực lãnh đạo, lực lượng vũ trang, xây dựng hoặc kỹ thuật, nếu biết tận dụng đúng thời điểm.

Con giáp Mùi: Vận trình khởi sắc rõ rệt

Sao Kim Dư xuất hiện báo hiệu một năm tài chính dồi dào và ổn định của con giáp Mùi trong năm Bính Ngọ. Ảnh minh họa

So với năm trước, vận may của con giáp Mùi trong năm Bính Ngọ cải thiện đáng kể.

Nhiều cát tinh cùng chiếu giúp thúc đẩy tài lộc, đặc biệt trong công việc dài hạn với sự hỗ trợ của quý nhân nam giới.

Những người làm trong ngành tài chính, ô tô, đồng hồ có thể gặp vận may lớn. Sao Kim Dư xuất hiện báo hiệu một năm tài chính dồi dào và ổn định.

Con giáp Thân: Dịch chuyển càng nhiều, cơ hội càng lớn

Bính Ngọ 2026 là năm thuận lợi cho kế hoạch định cư, đầu tư hoặc mua bất động sản của con giáp Thân Ảnh minh họa

Hai cát tinh soi chiếu giúp con giáp Thân có bước tiến mạnh mẽ về sự nghiệp và tiền bạc.

Một sao liên quan đến di chuyển cho thấy càng chủ động thay đổi, mở rộng phạm vi hoạt động thì càng dễ tạo ra nguồn thu ổn định.

Đây cũng là năm thuận lợi cho kế hoạch định cư, đầu tư hoặc mua bất động sản ở nước ngoài nếu con giáp Thân đã có sự chuẩn bị từ trước.

Con giáp Dậu: Quý nhân vây quanh, hỷ sự dễ đến

Con giáp Dậu có thể đón tin vui về hôn nhân, sinh con hoặc mở rộng gia đình trong năm nay. Ảnh minh họa

Năm Bính Ngọ mang đến cho con giáp Dậu sự hỗ trợ mạnh mẽ từ quý nhân cùng hai cát tinh về tài lộc và sự nghiệp.

Một sao tượng trưng cho thành quả dồi dào, sao còn lại liên quan đến các mối quan hệ và sự chuyển động.

Vì vậy, con giáp Dậu có thể đón tin vui về hôn nhân, sinh con hoặc mở rộng gia đình trong năm nay.

Con giáp Tuất: Bình ổn để bứt phá bền vững

Nhiều cát tinh giúp con giáp Tuất tăng năng suất làm việc, cải thiện tài chính. Ảnh minh họa

Con giáp Tuất bước vào năm Ngọ với vận trình khá yên bình.

Nhiều cát tinh giúp tăng năng suất làm việc, cải thiện tài chính và hỗ trợ thăng tiến thông qua tư duy rõ ràng, mục tiêu cụ thể.

Một sao hóa giải tai ương cũng giúp con giáp Tuất tránh được những rắc rối không đáng có, giữ cho cuộc sống ổn định.

Con giáp Hợi: Mở rộng quan hệ, xoay chuyển cục diện

Sự nghiệp và tài lộc của con giáp Hợi phát triển rõ rệt trong năm Bính Ngọ. Ảnh minh họa

Hai cát tinh mạnh về sự nghiệp và tài lộc định hướng cho con giáp Hợi phát triển rõ rệt trong năm Bính Ngọ.

Một sao giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội, xây dựng mạng lưới bền vững, rất có lợi cho người làm tự do hoặc kinh doanh.

Sao còn lại mang ý nghĩa "xoay chuyển tình thế", khi gặp khó khăn sẽ có quý nhân xuất hiện giúp con giáp Hợi vượt qua và nắm bắt cơ hội mới.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.