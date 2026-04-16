Mẹ đảm Hà Nội chi chưa tới một triệu đồng một tuần, vẫn đủ ăn cho 4 người

Hiện, với một triệu đồng mỗi tuần, chị vẫn đảm bảo bữa ăn đủ món canh, mặn, rau cho gia đình 4 người, thậm chí còn dư một khoản nhỏ.

Trước đây, Linh Nga có thói quen đi chợ mỗi ngày, thấy thực phẩm tươi ngon là mua mà không tính toán cụ thể nên dễ phát sinh chi phí. Có những hôm tiêu vài trăm nghìn đồng nhưng đến bữa vẫn thiếu món, phải mua thêm đồ ăn bên ngoài. Những khoản chi nhỏ như rau, gia vị, vài quả chanh hay ớt tưởng không đáng kể nhưng cộng dồn lại khiến tổng chi tăng lên đáng kể.

"Mỗi lần thiếu là xuống sảnh mua thêm, vài quả quất, mấy quả ớt cũng lên 10.000-15.000 đồng mỗi lần", chị cho biết.

Theo Nga, việc mua sắm theo cảm hứng khiến chị mất kiểm soát chi tiêu trong khi hiệu quả bữa ăn không tương xứng.

Gia đình chị Nga. Ảnh: NVCC

Nhận ra bất hợp lý, chị bắt đầu thay đổi từ việc lên thực đơn theo tuần. Mỗi bữa ăn được tính toán trước để đảm bảo đủ nhóm dinh dưỡng cho gia đình gồm hai người lớn và hai trẻ nhỏ. Từ thực đơn, chị lập danh sách đi chợ cụ thể, chỉ mua những thực phẩm cần thiết như thịt, cá, trứng, rau củ với lượng vừa đủ.

Vợ chồng Linh Nga đều đi làm giờ hành chính, các con cũng đi học nên việc nấu nướng chủ yếu tập trung vào buổi tối. Vì vậy, khi lên thực đơn, chị ưu tiên các món cho bữa tối đầy đủ dinh dưỡng, còn bữa sáng và trưa được chuẩn bị đơn giản, linh hoạt hơn.

Trong một lần thử nghiệm, chị mang đúng một triệu đồng đi chợ cho cả tuần. Ban đầu, chị lo sẽ thiếu thực phẩm vào cuối tuần, nhưng kết quả ngược lại: tủ lạnh vẫn còn đủ nguyên liệu cho nhiều bữa ăn, từ món mặn, canh đến đồ ăn cho trẻ nhỏ, và còn dư 25.000 đồng.

"Tiết kiệm không phải là ăn uống kham khổ, mà là mua đúng và đủ", chị nói.

Theo chị, khi đã có kế hoạch rõ ràng, việc chi tiêu trở nên chủ động hơn, hạn chế tối đa lãng phí thực phẩm.

Các món ăn của Linh Nga được chế biến đơn giản nhưng vẫn khiến các con yêu thích. Ảnh: NVCC

Một yếu tố quan trọng khác là cách sơ chế và bảo quản. Sau khi đi chợ về, bà mẹ 33 tuổi dành thời gian làm sạch, chia nhỏ thực phẩm theo từng bữa rồi bảo quản trong hộp kín hoặc túi riêng. Mỗi phần tương ứng với một bữa ăn, khi cần chỉ việc lấy ra rã đông và chế biến. Cách làm này giúp tiết kiệm thời gian nấu nướng và tránh việc rã đông nhiều lần, vốn dễ làm giảm chất lượng thực phẩm.

Buổi sáng, Linh Nga vẫn có thể chuẩn bị bữa ăn nhanh gọn cho con trước khi đi học. Buổi chiều, dù về muộn, chị không cần ghé chợ vào giờ tan tầm. "Có sẵn thực phẩm trong tủ lạnh khiến mình yên tâm hơn, không còn cảnh vừa mệt vừa lo hôm nay ăn gì", chị cho hay.

Với một triệu đồng mỗi tuần, Linh Nga vẫn đảm bảo bữa ăn đủ món canh, mặn, rau cho gia đình 4 người. Video: NVCC

Sau một thời gian duy trì thói quen đi chợ theo tuần, chị nhận thấy thời gian dành cho việc mua sắm và nấu nướng giảm đáng kể, có thể tiết kiệm tới một nửa công sức so với trước. Đồng thời, chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng được kiểm soát tốt hơn, không còn những khoản phát sinh khó theo dõi.

Theo chị Nga, điều thay đổi lớn nhất không nằm ở số tiền tiết kiệm được, mà là cách nhìn về chi tiêu. Từ việc mua sắm theo cảm xúc, chị chuyển sang chi tiêu có kế hoạch, mỗi món đồ đều phục vụ một mục đích cụ thể.

"Khi biết rõ mình cần gì, mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Bữa cơm gia đình không chỉ đủ dinh dưỡng mà còn mang lại cảm giác chủ động, nhẹ nhàng trong cuộc sống", chị nói.