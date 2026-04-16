Nam ca sĩ 30 tuổi bị bắn chết giữa tiệc sinh nhật gây rúng động

Ngày 15/4, Univision đưa tin nam ca sĩ Jonathan Romero (nghệ danh Guasón) bị bắn tử vong trong một bữa tiệc sinh nhật tại Resistencia, hưởng dương 30 tuổi.

Theo truyền thông địa phương, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trên đại lộ Chaco. Trong lúc bữa tiệc diễn ra, một cuộc tranh cãi bất ngờ bùng phát và nhanh chóng leo thang thành xô xát giữa nạn nhân và một số người có mặt. Chỉ trong thời gian ngắn, tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát khi tiếng súng nổ khiến nam ca sĩ bị thương nặng. Dù được đưa đi cấp cứu, anh đã không qua khỏi do vết thương quá nghiêm trọng.

Nam ca sĩ Jonathan Romero.

Thông tin sau đó được chính em gái của Guasón xác nhận trên mạng xã hội. “Yên nghỉ nhé anh trai. Hôm nay tôi nhận tin tồi tệ nhất đời mình. Tôi yêu cầu công lý”, cô chia sẻ.

Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau vụ việc, nghi phạm Damián Escalante đăng tải video trên mạng xã hội, trình bày diễn biến theo quan điểm cá nhân. Người này cho biết buổi tiệc do mình tổ chức và mâu thuẫn bắt nguồn từ tranh cãi giữa Guasón và mẹ của anh ta. Khi yêu cầu nam ca sĩ rời khỏi bữa tiệc, 2 bên xảy ra xô xát.

Theo lời khai, Damián cho rằng mình bị tấn công và bị thương ở cánh tay. Sau đó, anh ta nổ súng trong trạng thái “mất kiểm soát” vì cảm thấy bị đe dọa.

Nghi phạm đăng tải video sau sự việc:

Ngay sau khi đoạn video lan truyền, nghi phạm đã ra trình diện và hiện bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Cơ quan tư pháp Argentina đang làm rõ liệu đây là hành vi phòng vệ chính đáng hay một vụ án mạng nghiêm trọng.

Cái chết của Guasón khiến dư luận bàng hoàng. Trên mạng xã hội, người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp liên tục bày tỏ tiếc thương, đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và đưa ra phán quyết công bằng.

Jonathan Romero sinh năm 1996, là nam ca sĩ dòng nhạc cumbia người Argentina. Anh hoạt động chủ yếu tại thành phố Resistencia (tỉnh Chaco), được biết đến như một gương mặt quen thuộc trong các sự kiện âm nhạc, lễ hội địa phương.