Cô gái ở Hà Nội chia sẻ mâm cơm từ 4 món chỉ 18.000 đồng/người gây tranh cãi

Theo bài đăng, mỗi ngày cô gái nấu bữa tối cho 4 người lớn (3 nữ, 1 nam) với chi phí khoảng 70.000 đồng/bữa. Trong 6 ngày đầu tiên, tổng chi phí mua thực phẩm là 407.000 đồng.

"Hôm nào nhà mình cũng ăn sạch thức ăn. Mình sẽ cố gắng nấu đủ 30 bữa tối mỗi tháng, với mức chi 500.000 đồng/tuần”, cô gái chia sẻ.

Mâm cơm của cô gái này thường gồm một món chính (thịt, cá) khoảng 50.000 đồng, rau luộc, nước canh rau luộc, đồ muối ăn kèm, đậu/lạc, hoa quả tráng miệng.

Mỗi bữa ăn, chi phí món rau chỉ 2.000-3.000 đồng, cà muối 2.000 đồng, cà chua, hành gia giảm chỉ 1.000 đồng và món tráng miệng 10.000 đồng.

Hình ảnh những "bữa cơm gia đình, khẩu phần 18.000 đồng/người" do cô gái đăng tải. Ảnh: NVCC

Phần đông cư dân mạng cho rằng chi phí này phi thực tế, hoài nghi người đăng "câu view".

"Làm sao có thể mua được mớ rau 2.000 đồng ở Hà Nội hay TPHCM?"; "Tôi không tin cà chua 1.000 đồng/quả"; "Đây là mức giá những năm 2000 sao?",... một số người bình luận.

Một số khác đoán cô gái sống ở vùng quê chứ không phải tại các thành phố lớn.

Chia sẻ với PV VietNamNet, Mỹ Linh (28 tuổi) - người đăng tải bài viết cho biết, cô và 3 người bạn thuê trọ tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Trong đó 3 người đã đi làm còn 1 người là sinh viên.

"Trước đây bọn mình thường ăn uống thất thường, tiện đâu ăn đó, khi thì bắp ngô, lúc bánh mì. Gần đây, mình rủ mọi người nấu ăn tối chung để an toàn và đầy đủ hơn. Mình đảm nhận việc mua đồ, nấu ăn với chi phí 500.000 đồng/tuần/4 người.

Sau 1 tuần thực hiện ăn tối chung, bọn mình thấy no, ngon miệng", Mỹ Linh cho biết.

Bữa ăn 72.000 đồng mà Linh thực hiện. Ảnh: NVCC

Linh thường mua thịt, cá tại chợ 2 ngày một lần, còn rau, củ, quả mua ở một siêu thị gần nhà. "Mình ước lượng mỗi người cần 100-150 gram thịt/cá mỗi bữa. Nếu ăn thịt lợn thì mình mua khoảng 100 gram/người còn thịt gà, cá rẻ hơn thì 150 gram/người. Hôm nào ăn thịt lợn mình sẽ thêm món trứng, đậu, lạc", Linh cho biết.

"Rau, củ, quả mình mua ở siêu thị gần nhà, giá thậm chí rẻ hơn tại chợ mà vẫn có nhãn mác ghi rõ ngày đóng gói. Mua phải hoa quả hỏng mình còn có thể mang tới đổi trả. Từ lúc phát hiện ra siêu thị này mình cũng không mang rau củ từ quê ra nữa", Linh nói và cung cấp hình ảnh chụp giá của rau, củ mua tại siêu thị.

Chi phí mỗi bữa ăn hiện tại chưa bao gồm gạo (thường mang từ quê ra), gia vị, tiền điện nước.

Linh chia sẻ hình ảnh giá rau, củ tại siêu thị. Hình ảnh được côgái chụp vào ngày 28/5. Ảnh: NVCC

Linh cho biết, mỗi bữa tối cô chỉ nấu từ 20-30 phút. "Ông bà ta nói, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Trước đây, bọn mình ăn ngoài hàng quán, có bữa tốn vài trăm ngàn đồng nhưng có lúc lại phải ăn bánh mì, mì tôm. Việc nấu bữa tối chung như thế này vừa no bụng vừa đủ dinh dưỡng", Linh nói.

Trước rất nhiều ý kiến cho rằng, lượng đồ ăn quá ít so với 4 người trưởng thành, Linh khẳng định như vậy là phù hợp với nhu cầu của cô và các bạn. Họ sẽ ăn sạch thức ăn, không để thừa sang bữa khác. "Mình mới bắt đầu triển khai nấu bữa tối tại nhà nên sẽ theo dõi thêm để biết có cần tăng khẩu phần cho mọi người hay không", Linh nói thêm.

Linh cho biết, rau, củ, quả tại siêu thị rẻ nhưng được đóng gói rất cẩn thận, có ghi ngày đóng gói, định lượng rõ ràng. Ảnh: NVCC

Bên cạnh những ý kiến cho rằng mức giá rẻ vô lý hay lượng thức ăn quá ít thì cũng có nhiều người khen ngợi Mỹ Linh.

"Nhà mình 5 người cũng thường xuyên ăn bữa cơm dưới 100.000 đồng mà vẫn ngon miệng và no bụng. Ăn sao phù hợp với điều kiện kinh tế và quan trọng hơn là vì sức khỏe chứ không cần sơn hào hải vị đắt tiền", tài khoản Minh Oanh bình luận.

"Mình thấy tuỳ mỗi vùng, mỗi khu vực, giá thực phẩm khác nhau. Vấn đề lớn nhất là tuỳ kinh tế nữa. Như gia đình mình, lúc khá thì bữa ăn tươm tất mà lúc kinh tế khó khăn thì khéo co cho đủ dinh dưỡng. Bạn gái xứng đáng 10 điểm", tài khoản Thiên Tầm bình luận.

Sau nửa ngày đăng tải, bài viết của Mỹ Linh nhận về gần 1.000 lượt bình luận và 700 lượt chia sẻ.