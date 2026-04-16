Katy Perry bị cảnh sát điều tra sau cáo buộc tấn công tình dục

Cảnh sát bang Victoria, Australia xác nhận đang tiến hành điều tra. Người phát ngôn cho biết trên 7NEWS hôm 15/4: "Các điều tra viên thuộc Đội điều tra tội phạm tình dục và xâm hại trẻ em (SOCIT) tại Melbourne đang xem xét một vụ tấn công tình dục trong quá khứ, xảy ra vào năm 2010. Cảnh sát được thông báo rằng sự việc diễn ra tại một cơ sở kinh doanh có giấy phép ở khu trung tâm Melbourne. Do cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, chúng tôi không thể cung cấp thêm thông tin ở thời điểm này".

Katy Perry và Ruby Rose. Ảnh: AAP

Theo thông tin, Ruby Rose, 40 tuổi, cho biết vụ việc xảy ra khi cô và Katy Perry đi chơi cùng nhau tại hộp đêm Spice Market ở khu trung tâm Melbourne (Australia). Ruby Rose ban đầu đăng cáo buộc trên nền tảng Threads hôm 13/4 và kể chi tiết vụ việc khi trả lời các câu hỏi của người hâm mộ.

Nữ diễn viên 40 tuổi nói rằng Katy Perry đã có hành động thô tục đến mức cô nôn vào người nữ ca sĩ. "Trước đây tôi từng kể câu chuyện này công khai nhưng biến nó thành một giai thoại 'say xỉn vui vẻ' vì không biết phải đối mặt thế nào", Ruby Rose viết.

Ngôi sao phim John Wick 2 kể rằng Katy đã đề nghị giúp cô xin visa Mỹ, khiến cô giữ im lặng về vụ việc. Ruby cũng cho biết từng ám chỉ Katy Perry không phải người tốt nhưng lại bị công chúng chỉ trích, đồng thời khẳng định bản thân chịu chấn thương tâm lý từ sự việc đó.

Ban đầu, Ruby Rose nói không có ý định trình báo cảnh sát, cho rằng việc chia sẻ câu chuyện là để "giải tỏa". Tuy nhiên, đến tối 14/4, cô xác nhận đã chính thức nộp đơn tố cáo và sẽ không bình luận gì thêm. Nữ diễn viên giải thích việc tạm dừng lên tiếng là yêu cầu thông thường từ phía cảnh sát, đồng thời giúp cô "bắt đầu quá trình chữa lành và bước tiếp".

Phía đại diện của Katy Perry đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc. Trong tuyên bố gửi tới báo chí, đại diện của nữ ca sĩ nhấn mạnh: "Những cáo buộc do Ruby Rose lan truyền trên mạng xã hội về Katy Perry không chỉ hoàn toàn sai sự thật, mà còn là những lời nói dối nguy hiểm và thiếu trách nhiệm. Ruby Rose từng nhiều lần đưa ra các cáo buộc nghiêm trọng công khai trên mạng xã hội nhằm vào nhiều cá nhân khác, và những cáo buộc đó đều đã bị phủ nhận".