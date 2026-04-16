Tin vui tháng 5 cho fan Hà Anh Tuấn tại Hà Nội

Ngày 15/04/2026, đơn vị tổ chức đã chính thức mở bán vé "Sao nhập ngũ concert 2026" (diễn ra vào ngày 09/5 tại Trường đua F1, Mỹ Đình, Hà Nội). Chỉ sau 5 phút, hệ thống đã ghi nhận 4 hạng vé đầu tiên nhanh chóng được lấp đầy. Hashtag "Sao nhập ngũ concert 2026" cũng lập tức lọt top thịnh hành trên các nền tảng mạng xã hội.

Hà Anh Tuấn sẽ tham gia Sao nhập ngũ concert 2026 vào ngày 9/5 tại Thủ đô Hà Nội.

Sức nóng từ nền tảng bán vé và các kênh thông tin của chương trình phản ánh sự mong đợi của hàng triệu khán giả sau những hiệu ứng tích cực mà concert Sao nhập ngũ để lại khi dừng chân tại TP.HCM vào tháng 8 năm ngoái.

Được tổ chức ngay sau dịp kỷ niệm 30/04 & 01/05, đêm nhạc được kỳ vọng sẽ dẫn đầu làn sóng văn hóa - giải trí trong tháng 5 - tháng "đại lễ" của dân tộc.

Lấy chủ đề "Tuổi đôi mươi", "Sao nhập ngũ concert 2026" sẽ đem đến cho khán giả một cuộc "đối thoại" giữa hai thế hệ bằng âm nhạc đầy xúc động. Xuyên qua không gian và thời gian, đó sẽ là nơi "Tuổi đôi mươi" của những người lính năm xưa - những người đã gửi lại thanh xuân, hoài bão nơi chiến trường gặp gỡ với "Tuổi đôi mươi" của thế hệ hôm nay đang sống trong hòa bình.

Trên nhịp cầu âm nhạc, những giấc mơ còn dang dở của quá khứ sẽ được viết tiếp bằng nhiệt huyết của thực tại với những bản phối "bắt tai" giữa dòng nhạc đỏ bất hủ và các ca khúc đương đại đang thịnh hành. Một câu chuyện giàu ý nghĩa được truyền tải qua cách kể hợp thời, chương trình hứa hẹn sẽ tạo nên một bản hòa ca rực rỡ khơi dậy lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Chi Pu có mặt vào mùa 2 của "Sao nhập ngũ concert 2026".

Hơn 20 nghệ sĩ xác nhận góp mặt trong "Sao nhập ngũ concert 2026", bao gồm từ ca sĩ, rapper, diễn viên đến hoa hậu đang là chủ đề được quan tâm nhất lúc này, như: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Hương Giang Idol, Chi Pu, Bùi Công Nam, Kay Trần, Anh Tú, Ly Ly, Vũ Thảo My, Phương Mỹ Chi, Nguyễn Hùng, Double 2T, Pháo, Hậu Hoàng, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Hải Đăng Doo, Captain Boy.

Đặc biệt, sự xuất hiện của Hà Anh Tuấn trong dàn line-up khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. "Hà Anh Tuấn sẽ là người dẫn dắt những cung bậc cảm xúc, kết nối lý tưởng của thế hệ đi trước với khát khao của tuổi trẻ hôm nay", đơn vị sản xuất cho biết.

Cũng từ sức hút của chương trình sau 16 mùa phát sóng, người hâm mộ của "Sao nhập ngũ" không chỉ chờ đợi những màn trình diễn bùng nổ từ các nghệ sĩ hàng đầu, mà còn nóng lòng được gặp mặt trực tiếp những "idol quân nhân" như "Mũi trưởng" Long, Chỉ huy Bùi Trung Kiên, Chỉ huy Lê Quang Nhất,... Đây là màu sắc rất riêng của Sao nhập ngũ Concert so với những sự kiện giải trí khác trên thị trường: một bữa tiệc âm nhạc "đậm chất lính", một không gian thiêng liêng hội tụ những trái tim yêu nước.