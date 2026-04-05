3 lần kết hôn đều tan vỡ vì lười biếng, con gái 55 tuổi quay về sống bám mẹ già 94 tuổi

Tuổi thơ được nuông chiều, hình thành thói quen dựa dẫm vào mẹ già

Hùng Lệ là con út trong gia đình, từ nhỏ đã được mọi người yêu thương và đặc biệt là được mẹ già hết mực chiều chuộng.

Bà Lý Phụng Linh sinh con khi tuổi đã cao nên luôn dành cho con gái út sự chăm sóc đặc biệt.

Bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn, nếu Hùng Lệ chỉ cần động tay thì anh chị sẽ làm thay, còn mẹ luôn khuyên cô nghỉ ngơi.

Chính sự bao bọc quá mức của mẹ khiến Hùng Lệ lớn lên mà không hề có thói quen tự lập. Dù đôi lúc người cha nhận ra việc chiều con quá đà, nhưng người mẹ vẫn bênh vực và tiếp tục chăm sóc từng li từng tí.

Từ đó, Hùng Lệ hình thành suy nghĩ rằng mình sinh ra để hưởng phúc, không cần phải vất vả.

Hùng Lệ và mẹ già Lý Phụng Linh

Ba cuộc hôn nhân tan vỡ vì thói quen sống hưởng thụ

Tin rằng bản thân có nhan sắc và "số sướng", Hùng Lệ kết hôn từ năm 19 tuổi. Người chồng đầu có điều kiện kinh tế khá giả, nhưng sau khi cưới, cô vẫn giữ lối sống lười biếng, không quan tâm đến gia đình.

Mâu thuẫn ngày càng lớn khi chồng nhận ra vợ chỉ biết tiêu tiền, cuối cùng quyết định ly hôn. Hùng Lệ không buồn vì hôn nhân đổ vỡ mà chỉ quan tâm khoản tiền nhận được sau ly hôn.

Sau khi nhận số tiền tương đối lớn, cô tiếp tục tiêu xài thoải mái và nhanh chóng bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với một doanh nhân.

Cuộc sống xa hoa vẫn tiếp diễn, dù đã có con nhưng Hùng Lệ vẫn không thay đổi thói quen. Cuộc hôn nhân này cũng kết thúc khi người chồng không thể chấp nhận lối sống hưởng thụ của vợ.

Đến lần thứ ba, tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời giảm xuống, đối phương là một công nhân vệ sinh.

Tuy nhiên, thói quen tiêu tiền không kiểm soát khiến cuộc hôn nhân tiếp tục tan vỡ. Ba lần kết hôn đều kết thúc giống nhau, Hùng Lệ vẫn không rút ra bài học nào.

55 tuổi vẫn sống dựa hoàn toàn vào mẹ già

Sau khi ly hôn lần ba, Hùng Lệ trở về sống cùng mẹ già. Tưởng rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời, nhưng quãng thời gian này kéo dài suốt 14 năm.

Trong suốt thời gian đó, mẹ già 94 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc con gái như khi cô còn nhỏ.

Dù tuổi cao sức yếu, người mẹ vẫn cố gắng phục vụ con. Hùng Lệ lại xem đó là điều hiển nhiên, tiếp tục cuộc sống không làm việc, không thu nhập, chỉ dựa vào mẹ.

Sự phụ thuộc này kéo dài đến mức cô gần như mất khả năng tự chăm sóc bản thân.

Khi mẹ nhập viện, người phụ nữ 55 tuổi mới lo lắng tương lai

Biến cố xảy ra khi mẹ ngã bệnh và phải nhập viện. Lúc này, vấn đề viện phí đặt ra nhưng Hùng Lệ không có tiền.

Cô buộc phải nhờ các anh chị giúp đỡ, song họ cho rằng việc chăm sóc mẹ là trách nhiệm của người sống cùng bà suốt nhiều năm.

Cuối cùng, các anh chị đồng ý chi trả chi phí phẫu thuật nhưng yêu cầu Hùng Lệ phải đi làm để tự nuôi sống bản thân.

Lúc này, người phụ nữ 55 tuổi mới thực sự hoảng sợ, nhận ra rằng nếu mẹ già không còn, cô sẽ không có chỗ dựa.

Các anh chị khẳng định họ không thể tiếp tục hỗ trợ, mỗi người đều có gia đình riêng. Tương lai của Hùng Lệ giờ đây hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của chính cô.

Có nhà do mẹ để lại nhưng vẫn phải tự lập

Điều khiến Hùng Lệ bất ngờ là trước đó, mẹ già đã lo lắng cho tương lai con gái nên bàn bạc với các con lớn để cho cô đứng tên căn nhà đang ở.

Tuy nhiên, dù có nơi ở ổn định, nhưng không có thu nhập thì cuộc sống vẫn bấp bênh.

Câu chuyện của người phụ nữ 55 tuổi sống dựa vào mẹ già suốt nửa đời là lời nhắc nhở sâu sắc. Sự nuông chiều quá mức có thể khiến một người mất đi khả năng tự lập, và đến khi chỗ dựa không còn, cuộc sống trở nên đầy lo âu.

Sự tự chủ luôn là điều cần thiết, dù ở bất kỳ độ tuổi nào.