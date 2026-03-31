Bà ngoại 38 tuổi bị nhầm là chị em với con gái

Brittany Desborough sống tại bang California, trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi được gọi là "bà ngoại quyến rũ nhất thế giới". Danh xưng này xuất hiện sau khi con gái cô, Makenzie, sinh con đầu lòng cách đây hai năm, khiến Brittany trở thành bà ngoại khi chưa đến 40 tuổi.

Brittany (bên phải) cùng con gái Makenzie.

Theo Brittany, sự chú ý không chỉ đến từ việc làm bà sớm mà còn bởi ngoại hình trẻ trung khiến cô thường xuyên bị nhầm là chị em với con gái.

"Nhiều người nghĩ chúng tôi là chị em hoặc sinh đôi và họ rất ngạc nhiên khi biết chúng tôi là mẹ con", cô nói. Thậm chí, có người còn nhầm Makenzie là mẹ của cô. Brittany cho biết con gái thường thấy những tình huống này rất buồn cười, còn cô cảm thấy tự hào.

Brittany mang thai Makenzie khi mới 17 tuổi, sau khi quen chồng tại một bữa tiệc ở trường và đính hôn chỉ sau 8 tháng. Việc làm mẹ sớm từng khiến cô lo lắng. "Tôi nghĩ điều đó có thể phá hỏng cuộc đời mình. Khi bạn bè còn đang tiệc tùng và nộp đơn đại học, tôi buộc phải trưởng thành", cô nhớ lại. Tuy nhiên, Brittany cho biết chồng luôn ủng hộ và vui mừng khi biết tin có con. Sau Makenzie, hai vợ chồng có thêm ba người con: Savannah, 11 tuổi, Charlie, 9 tuổi và Hunter sinh năm 2024.

Brittany duy trì thói quen chăm sóc da nghiêm ngặt với các bước như làm sạch, sử dụng axit glycolic, niacinamide, kẽm, kem dưỡng ẩm dạng gel, dầu squalene, Vaseline và băng dán vùng mắt để giữ vẻ ngoài trẻ trung.

Brittany (bên trái) trở thành bà ngoại ở tuổi 38.

Câu chuyện lặp lại khi Makenzie mang thai ở tuổi 18, chỉ vài tháng sau khi Brittany sinh con út. "Tôi thấy con nằm cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm vào tường. Cảm giác như mọi thứ từng xảy ra với tôi trước đây", Brittany kể. Cuối cùng, vợ chồng cô lựa chọn đồng hành, hỗ trợ con gái vượt qua giai đoạn này.

Hiện, gia đình đang lên kế hoạch xây thêm một khu nhà phụ để con gái và cháu trai Banks có không gian riêng.

Trải qua hành trình làm mẹ từ tuổi vị thành niên đến khi trở thành bà ngoại trước tuổi 40, Brittany cho biết cô không còn bận tâm đến những khuôn mẫu về độ tuổi hay vai trò. Với cô, điều quan trọng nhất là các con trưởng thành ổn định, còn gia đình vẫn duy trì được sự gắn kết qua từng giai đoạn.

Brittany bên chồng, các con và cháu.