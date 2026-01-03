9X tiết kiệm gấp đôi nhờ ghi chép chi tiêu

Chị Nga là công nhân khu công nghiệp, thu nhập 15-17 triệu đồng mỗi tháng. Cộng lương của chồng, tổng thu nhập gia đình bốn người khoảng 30 triệu đồng. Hai con trong độ tuổi đi học khiến chi phí sinh hoạt, học hành tăng đều qua các năm.

Trước đây, có tháng gia đình chị chỉ tiết kiệm được 7-8 triệu đồng, thậm chí gần như "trắng tay" do chi tiêu thiếu kiểm soát. "Tiền ăn vặt, trà sữa, mua sắm lặt vặt trên mạng cứ rò rỉ dần, đến cuối tháng nhìn lại không nhớ đã tiêu vào đâu", chị nói.

Ba năm trước, chị bắt đầu ghi chép toàn bộ thu chi, từ tiền học, điện nước, xăng xe đến những khoản nhỏ như ly trà sữa hay đơn hàng vài chục nghìn đồng trên sàn thương mại điện tử. Sau vài tháng, chị nhận ra nhiều khoản lãng phí, đặc biệt là chi cho ăn vặt và mua đồ "cho vui".

Từ bảng thu chi, chị xác định mức chi phí cố định tối thiểu mỗi tháng gồm tiền nhà, học phí, ăn uống và sinh hoạt. Phần chênh lệch còn lại, chị đặt mục tiêu tiết kiệm theo tỷ lệ cố định thay vì "còn bao nhiêu để dành bấy nhiêu". Hiện mỗi tháng, gia đình chị để dư khoảng 13-16 triệu đồng.

Chị Thúy Nga, 34 tuổi, bắt đầu ghi chép chi tiêu từ 3 năm trước. Ảnh: NVCC.

Theo mẹ 9X, ăn vặt và trà sữa là khoản khó cắt giảm nhất. Từng có thời điểm, chi phí cho các khoản này lên tới khoảng một triệu đồng mỗi tháng. Thay vì cắt hẳn, chị đặt "trần chi tiêu" 100.000 đồng/tháng để vừa có cảm giác tự thưởng, vừa không vượt kế hoạch.

Gia đình cũng hạn chế ăn ngoài, ưu tiên bữa cơm nhà, giúp tiết kiệm thêm 1-2 triệu đồng mỗi tháng. Chị dành một lần hàng tháng hẹn bạn bè ăn uống để không tạo áp lực tâm lý, còn lại tập trung sinh hoạt trong gia đình.

Làm việc trong môi trường công xưởng, chị Nga mặc đồng phục hầu hết thời gian nên ít đầu tư vào quần áo. Chị chọn mua ít nhưng tập trung vào những món cơ bản, bền, dễ phối. Với các món đồ không cần thiết, chị cho vào giỏ hàng, để vài ngày rồi cân nhắc lại.

"Nhiều món để đó là hết thích, bỏ luôn khỏi mua", chị nói.

Theo chị, ranh giới giữa tiết kiệm và keo kiệt rất mong manh, nên người giữ tiền trong nhà phải phân biệt rõ đâu là khoản có thể cắt giảm, đâu là khoản bắt buộc phải duy trì. Những khoản như khám sức khỏe, thực phẩm đảm bảo chất lượng hay học hành cho con không nằm trong danh sách cắt giảm.

"Sức khỏe là nền tảng để thực hiện các kế hoạch tương lai, còn đầu tư cho giáo dục là khoản không thể xem nhẹ nếu muốn con có điều kiện phát triển tốt hơn sau này", mẹ hai con cho biết.

Mâm cúng rằm do chị Nga tự tay làm. Ảnh: NVCC.

Một nguyên tắc chị áp dụng là "lương về, tiết kiệm trước rồi mới tiêu". Ngay khi nhận lương, chị trích một phần cố định gửi tiết kiệm hoặc mua vàng, coi như số tiền đó không còn để tránh chi nhầm. Phần còn lại được dùng cho sinh hoạt theo kế hoạch.

Cuối mỗi tháng, chị tổng hợp lại thu chi, đối chiếu với mục tiêu đặt ra và ghi chú những khoản vượt mức để điều chỉnh cho tháng sau. Cuối năm, chị so sánh tổng thể với năm trước để đánh giá tình hình tài chính gia đình.

"Khi nhìn rõ dòng tiền, sẽ biết đâu là khoản bắt buộc, đâu là phần có thể cắt giảm", 9X chia sẻ.

Tết năm nay, chị dự kiến chi khoảng 4 triệu đồng biếu ông bà hai bên, 1 triệu đồng mua quần áo mới cho hai con, 500.000 đồng sắm bánh kẹo đãi khách do công ty thường tặng nhiều quà Tết, cùng 500.000 đồng mua hoa quả, đồ làm mâm cúng Tất niên. Phần tiền tiết kiệm còn lại, chị chia làm hai: một nửa gửi ngân hàng, một nửa mua vàng tích sản, để vừa có khoản dự phòng linh hoạt, vừa tích lũy tài sản dài hạn.

Nhìn lại ba năm, theo chị Nga, điều quan trọng nhất không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền mà là cảm giác chủ động với tài chính gia đình. Từ chỗ chi tiêu thiếu kiểm soát, nay chị nắm rõ dòng tiền, biết gia đình có thể duy trì mức chi bao nhiêu và cần dành ra bao nhiêu cho tương lai.

"Chưa cần kiếm nhiều hơn, chỉ cần chi tiêu thông minh hơn là ví đã đỡ mỏng ngay!", chị nói.