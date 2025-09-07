Mách chị em cách đối phó chồng mê nhậu

Trong chương trình “Chị Em Gỡ Rối”, diễn viên Phi Phụng, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và MC Phương Uyên đã cùng bàn luận về những hệ lụy phía sau bàn nhậu, đồng thời gợi ý cách ứng xử giúp chị em đối phó khi chồng quá mê men rượu.

Những cuộc nhậu vốn được xem là dịp để gắn kết tình thân, song không ít gia đình lại ám ảnh mỗi lần dọn mâm bày tiệc. Câu chuyện của chị M – một khán giả tham gia chương trình – là minh chứng điển hình. Theo chị, “mỗi lần trong nhà có giỗ chạp là y như rằng có biến”, bởi từ chỗ vui vẻ, các anh em dễ biến bàn tiệc thành nơi cãi vã, thậm chí xô xát. Chị em phụ nữ vì thế không chỉ vất vả chuyện bếp núc, mà còn thêm gánh nặng lo âu, dọn dẹp và can thiệp khi rắc rối nảy sinh.

Diễn viên Phi Phụng chia sẻ đồng cảm khi cho rằng cảnh “nhậu là có chuyện” không hề hiếm. Nhiều gia đình, hàng xóm rơi vào tình cảnh tương tự: chỉ một ánh nhìn hay câu nói vu vơ cũng trở thành mồi lửa gây mâu thuẫn. “Nhậu để làm chi cho khổ?”, nữ nghệ sĩ thở dài.

Ở góc nhìn chuyên môn, Tiến sĩ Tô Nhi A nhận định đây là thực trạng phổ biến, đặc biệt tại nhiều vùng quê nơi rượu được xem như thói quen gắn liền với sinh hoạt cộng đồng. Điều đáng nói là phía sau những bữa nhậu, phụ nữ phải sống trong trạng thái thấp thỏm, chuẩn bị tinh thần để ngăn ngừa hậu quả từ men say. Bà nhấn mạnh: rượu khiến con người dễ mất kiểm soát, biến người thân thành nơi trút giận, để lại tổn thương lâu dài.

Trong khi đó, MC Phương Uyên cho rằng rượu bia tự thân không xấu, thậm chí gắn với nét văn hóa lâu đời. Tuy nhiên, khi vượt quá giới hạn, niềm vui nhanh chóng biến thành nỗi lo. Câu hỏi đặt ra là: làm sao để tổ chức tiệc mà vẫn giữ được hòa khí?

Giải pháp được đưa ra đa dạng, từ lời gợi ý hài hước “dùng ly giấy, đĩa giấy cho đỡ tan hoang” của nghệ sĩ Phi Phụng, cho đến cách một gia đình thay toàn bộ chén sành bằng nhựa để hạn chế rủi ro. Song, như MC Phương Uyên lưu ý, vấn đề không nằm ở vật dụng, bởi khi đã ngà say, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành cớ gây sự.

Theo Tiến sĩ Tô Nhi A, gốc rễ giải pháp nằm ở chính sự rèn luyện của mỗi cá nhân. Các dịp sum vầy, giỗ chạp là nét đẹp văn hóa khó bỏ, nhưng điều cần thiết là mỗi người phải biết điểm dừng. Nếu nhắc nhở nhiều lần mà vẫn phớt lờ, thậm chí phải tính đến việc “tạm rời bỏ” để bảo vệ sự an yên cho gia đình. “Vui thì cần, nhưng đừng vui quá. Uống rượu phải có giới hạn và có chủ đích”, bà khẳng định.

Một khán giả khác, chị U, chia sẻ về áp lực ép rượu từ anh ruột mỗi khi chồng về dự giỗ nhà ngoại. Người chồng vốn không quen nhậu nhưng bị ép uống đến say xẩm, nếu từ chối lại bị gán cho thái độ coi thường. Kết quả, anh chọn cách né tránh, khiến quan hệ gia đình dần nguội lạnh.

Nghe vậy, MC Phương Uyên cho rằng đây là quan hệ trong nhà, hoàn toàn có thể đặt giới hạn để bảo vệ bản thân. Nghệ sĩ Phi Phụng đồng tình và nhấn mạnh: “Rượu là bất khả ép”. Bà kể chính mình từng lo lắng khi chồng lái xe sau những cuộc nhậu, bởi nguy cơ tai nạn luôn rình rập.

Ở chiều khác, Tiến sĩ Tô Nhi A lấy ví dụ từ chính gia đình mình: chồng bà kiên quyết không uống dù môi trường thể thao thường gắn liền với bia rượu. Sự dứt khoát ấy lâu dần tạo thành “luật ngầm” để mọi người tôn trọng. Theo bà, sự kiên định là chìa khóa để duy trì hòa khí mà không cần say sưa mới gọi là vui.

MC Phương Uyên cũng gợi mở tình huống quen thuộc: những câu như “Mày không nể tao hả?” thường vang lên trên bàn nhậu. Theo phân tích của Tiến sĩ, nếu câu nói chỉ mang tính trêu chọc, người trong cuộc có thể cười xòa cho qua. Nhưng nếu là công kích thực sự, tốt nhất không nên đáp trả để tránh căng thẳng leo thang.

Kết lại, cả ba khách mời đều thống nhất rằng: một cuộc nhậu chỉ thật sự vui khi sau đó sức khỏe được đảm bảo, tình thân không sứt mẻ, và mọi người vẫn mong chờ lần gặp tiếp theo. Như lời nghệ sĩ Phi Phụng: “Uống rượu mà mất tình nghĩa thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa”.