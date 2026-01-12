Nhạc sĩ Phạm Tuyên bật khóc trong sinh nhật tuổi 96

Chương trình Ước vọng mùa xuân mừng sinh nhật tuổi 96 của nhạc sĩ Phạm Tuyên vừa diễn ra vào chiều tối 11/1 tại trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam. Đây là một cuộc gặp gỡ ấm cúng, thân tình, gần gũi... mà con gái nhạc sĩ là nhà báo Phạm Hồng Tuyến và những người thân quý muốn đã chung tay thực hiện để chúc mừng ông bước qua tuổi mới.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến cầm mic cho nhạc sĩ Phạm Tuyên phát biểu. Ảnh: HH

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến – con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên chia sẻ với Dân Việt rằng, từ năm 2017, khi thấy bố mình ngày càng yếu dần, chị đã cố gắng tổ chức sinh nhật cho ông mỗi năm nhằm mang đến cho ông những niềm vui nho nhỏ và cũng để tạo cơ hội cho những người thân yêu được gần gũi ông.

Năm nay, chị Phạm Hồng Tuyến âm thầm lên kế hoạch tổ chức sinh nhật tuổi 96 cho bố bằng một chương âm nhạc đặc biệt. Và khi chỉ còn hai ngày nữa mới diễn ra sự kiện thì chị mới dám tiết lộ với bố. Nghe con gái trao đổi, nhạc sĩ Phạm Tuyên nhẹ nhàng nói với con gái: “Hay mình tính lại”. Ông không muốn tổ chức sinh nhật quá ồn ào và đông người vì sợ không đủ sức khỏe để đến dự, nói lời tri ân mọi người.

“Mấy ngày nay, sức khỏe bố tôi yếu hẳn đi. Bình thường, có người dìu thì ông vẫn đi được, nhưng ba ngày nay không đi được, chân yếu đi hẳn. Tôi lo lắng đến thót tim. Ngày nào cũng phải thì thầm vào tai ông: “Bố cố gắng khỏe để còn đến sự kiện sinh nhật, ai cũng mong gặp bố”. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống không mong muốn là bố tôi có thể sẽ không đến được sự kiện này. May mắn là hôm qua, sức khỏe của ông khá hơn và có thể đến sự kiện với sự hỗ trợ của con cháu”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến chia sẻ.

Bước qua tuổi 96, nhạc sĩ Phạm Tuyên vẫn minh mẫn dù sức khỏe yếu đi nhiều. Ảnh: HH

Theo nhà báo Phạm Hồng Tuyến, nhạc sĩ Phạm Tuyên sinh vào ngày 12/1/1930 và trong những ngày cuối năm Ất Tỵ này ông đã tròn 8 con giáp, tuổi thượng thượng thọ hiếm có. Sinh ra trong ngày đông giá rét, cả cuộc đời nhạc sĩ Phạm Tuyên luôn có những ước vọng hướng tới mùa Xuân ấm áp, những ước vọng cho cuộc đời, đất nước và nhân dân.

“Cuộc đời của bố tôi trải dài gần một thế kỷ, ước vọng mùa xuân của ông đã trở thành những bản nhạc, bài ca để đời, đó cũng chính là tấm lòng của ông với đất nước và nhân dân”, nhà báo Phạm Hồng Tuyến nhấn mạnh.

Chương trình Ước vọng mùa xuân vì thế mà gồm 3 phần, tương ứng với 3 mảng âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Phần 1 Đồng hành cùng tuổi thơ cả nước với những bài hát nổi tiếng như: Tiến lên đoàn viên, Hát dưới trời Hà Nội, Chú voi con Bản Đôn, Cánh én tuổi thơ… qua các giọng ca của nhiều thế hệ thiếu nhi gắn bó với chương trình “Những bông hoa nhỏ” cho đến lớp trẻ ngày nay.

Các thế hệ thiếu nhi ngày ấy hát trong chương trình. Ảnh: HH

Phần 2 Giai điệu trữ tình bao gồm những ca khúc nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ thơ, mang màu sắc âm nhạc dịu dàng và tinh tế. Cụ thể như: Gửi nắng cho em, Màu cờ tôi yêu, Khúc hát ru của người mẹ trẻ, Năm bông hồng trắng, Một lời yêu…

Phần 3 Giai điệu thế giới, đậm hồn Việt Nam - những ca khúc nước ngoài được nhạc sĩ Phạm Tuyên chuyển ngữ (làm lời Việt) với những bài hát tiêu biểu như: Kachiusa, Thời thanh niên sôi nổi, Nụ cười, Ở trường cô dạy em thế, Theo cánh đu bay… Đây là một mảng tác phẩm đặc biệt khi những lời ca ấy được cất lên mà ít người biết đến tác giả và nhạc sĩ Phạm Tuyên đã xứng danh là nhà thơ với những câu hát ngân nga ấy.

Không chỉ có giai điệu âm nhạc trong buổi mừng sinh nhật cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam, mà gia đình nhạc sĩ sẽ còn chia sẻ những dự án sắp tới để lan toả các bài hát của ông, kho tài nguyên âm nhạc phong phú cần được gìn giữ và phát triển nhiều hơn nữa.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên thổi nến mừng sinh nhật tuổi 96. Ảnh: HH

Chương trình có sự sự tham gia của các ca sĩ, nhạc sĩ: Hồng Kỳ, Nhóm Dragon Plus, Jayden Trịnh, Hà My, Tam ca Ba Đình, cựu đội viên CLB Thiếu nhi Hà Nội, cựu đội viên Hoạ Mi Cung Thiếu nhi Hà Nội… Với sự dẫn dắt của Linh Hương – người từng dẫn dắt chương trình Những bông hoa nhỏ trên VTV.

Tại sự kiện, nhạc sĩ Phạm Tuyên chăm chú theo dõi từng tiết mục một trong chương trình. Chứng kiến tình cảm mọi người dành cho mình, cây đại thụ của âm nhạc Việt Nam đã xúc động đến mức bật khóc. Ông cũng không ít lần mấp máy môi hát theo những giai điệu quen thuộc trên sân khấu và vỗ tay tán dương khi các tiết mục kết thúc.

Kỷ niệm của Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Kỳ với nhạc sĩ Phạm Tuyên

Trong chương trình, Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Kỳ tham gia thể hiện ca khúc Tự hào là em các anh ở phần mở màn. Nam nghệ sĩ chia sẻ rằng, ông được gặp nhạc sĩ Phạm Tuyên sau sự kiện Tết Mậu Thân năm 1968. Chính nhạc sĩ là người đã trực tiếp dạy ông hát bài hát kể trên. Bài hát ngay từ thời điểm ra đời đã góp phần tiếp thêm sức mạnh cho đoàn quân giải phóng.

Các thế hệ thiếu nhi ngày ấy - bây giờ chụp ảnh cùng nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ảnh: HH

“Những giai điệu hùng tráng, trong sáng và ca từ rất “cháu ngoan Bác Hồ” của bài hát đã hòa cùng khí thế của những bước chân giải phóng của nhiều thế hệ thanh niên thời đó. Bài hát cũng thôi thúc trẻ em thời đó cố gắng học thật tốt để có được những chiến công như các anh giải phóng quân. Bài này nhạc sĩ Phạm Tuyên dạy cho tôi 3 lần là tôi thuộc, bước vào thu thanh luôn”, nghế sĩ Hồng Kỳ tâm sự.

Nghệ sĩ Ưu tú Hồng Kỳ chia sẻ thêm, âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Tuyên đã đồng hành cùng những dặm dài của đất nước. Đó là thứ âm nhạc vĩ đại và tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các thế hệ, nhất là thiếu nhi. Và ông cảm thấy vinh hạnh lẫn biết ơn khi được làm một nốt nhạc trong bức tranh âm nhạc rộng lớn của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Có nhiều năm gắn bó với Nhà xuất bản Kim Đồng, nhà văn Lê Phương Liên kể một câu chuyện ít được biết đến về nhạc sĩ.

Hè năm 1993, khi bộ truyện Doraemon của Nhà xuất bản Kim Đồng đang gây sốt, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã thực hiện một công việc mang tính dấu ấn: dịch lại và viết lời Việt cho các bản nhạc phim Doraemon.

Ông đã soạn khoảng 10 loại nhạc phim khác nhau và tập hợp thành một băng nhạc. Những giai điệu này đã trở thành nhạc hiệu quen thuộc trong chương trình Những bông hoa nhỏ. Thông qua âm nhạc, ông đã giúp hình ảnh chú mèo máy Doraemon - biểu tượng đầu tiên của trí tuệ nhân tạo đến với trẻ em Việt Nam từ thập niên 1990, trở thành người bạn thân thiết của bao thế hệ thiếu nhi Việt Nam.