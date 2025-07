Chồng bị bắt tại tụ điểm "đèn mờ", vợ bàng hoàng khi đọc tin tức

Câu chuyện gây tranh luận sôi nổi với chủ đề "Đèn mờ"

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình "Chị em gỡ rối", chủ đề "Đèn mờ" đã khơi dậy một cuộc trò chuyện thú vị xoay quanh tình huống của chị N. Chị đang phải đối mặt với cú sốc lớn khi phát hiện chồng mình dính líu đến một tụ điểm "cà phê trá hình".

Chị N kể lại, chồng chị vắng nhà suốt một đêm không rõ lý do. Người gọi thông báo là anh rể, cũng là người trực tiếp đưa chồng chị từ cơ quan chức năng về nhà lại nói rằng, anh chỉ say xỉn và ngủ lại nhà mẹ ruột. Chị hoàn toàn yên tâm khi đặt niềm tin vào người thân của mình.

Nhưng chỉ một ngày sau, hình ảnh chồng chị bất ngờ xuất hiện trên các trang mạng xã hội, nằm trong nhóm người bị bắt tại một tụ điểm “đèn mờ”.

“Anh bị phát hiện trong một căn chòi nhỏ. Em nhìn thấy tận mặt, không thể lầm được. Cảm giác lúc đó là đau, tức và tủi nhục. Em chỉ biết ôm đồ rời về nhà mẹ”, chị N nghẹn ngào chia sẻ.

Trước sự việc, Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho rằng, việc bỏ nhà ra đi không phải là cách giải quyết tốt nhất trong khủng hoảng hôn nhân. Theo bà, hành động đó khiến người vợ mất đi khả năng quan sát, đối thoại và nhận diện thực chất vấn đề.

“Căn cứ hôn nhân là không được rời bỏ. Việc xách đồ ra đi thường là phản ứng cảm xúc, dễ làm rối thêm mối quan hệ”, Tiến sĩ phân tích.

Ở góc nhìn khác, diễn viên Huỳnh Ngân bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với chị N, nhưng đồng thời cũng đưa ra quan điểm mạnh mẽ rằng: “Tôi sẽ không ngồi đặt câu hỏi ‘nên làm gì’ đâu. Tôi đâm đơn trước, còn giải quyết thế nào tính sau. Nếu đã phản bội, tôi không dây dưa với đồng phạm, nhất là khi họ không phải ruột thịt”.

Với Huỳnh Ngân, niềm tin là giới hạn đỏ trong hôn nhân, một khi bị phản bội, mối quan hệ coi như chấm dứt.

Diễn viên Huỳnh Ngân và Tiến sĩ Tô Nhi A bày tỏ sự đồng cảm với nhân vật.

Chương trình còn đề cập đến trường hợp chị X – một người vợ khác phát hiện chồng ngoại tình bằng cách âm thầm điều tra, theo dõi. Sau khi bắt quả tang chồng bước vào khách sạn với một cô gái, chị X lao đến đối chất, thậm chí xé rách áo anh. Nhưng điều khiến chị “chết lặng” là chỉ vài giờ sau, chồng chị xuất hiện với chiếc áo lành lặn và dửng dưng chối bay mọi chuyện, khăng khăng chị “nhìn nhầm người”.

Diễn viên Huỳnh Ngân không giấu được sự phẫn nộ: “Nếu không thể sống chung thủy thì cưới nhau làm gì? Không ở được với nhau tử tế hơn hay sao?”

Trong khi đó, Tiến sĩ Tô Nhi A đưa ra lời khuyên rằng, lúc đó, phụ nữ phải giữ bình tĩnh và “làm thinh” khi chưa có đủ bằng chứng bởi, sự bùng nổ cảm xúc có thể đẩy mọi chuyện đi xa hơn.

Tô Nhi A chia sẻ: “Hành vi sai trái không thể kết luận chỉ bằng cảm xúc. Trong tâm lý học, người ta thường có xu hướng che giấu cái sai. Việc chồng chối không đồng nghĩa với vô tội”.

Tiến sĩ nhấn mạnh, khi chưa thể xác định rõ đúng sai, sự im lặng không phải là nhẫn nhịn mà là chiến lược để quan sát, củng cố thông tin và đưa ra quyết định sáng suốt. Với chị, hôn nhân không cần sự hoàn hảo mà cần khả năng cùng nhau sửa sai.

Cuối buổi trò chuyện, Huỳnh Ngân thừa nhận bản thân thấy may mắn vì chưa từng trải qua tình huống tương tự nhưng cũng tin rằng, hạnh phúc không phải do may rủi mà là kết quả của nỗ lực từ cả hai phía.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Tô Nhi A kết luận: “Không ai sinh ra đã biết giữ gìn hôn nhân. Hạnh phúc là một thành tựu, không chỉ đến từ tình yêu mà còn là sự tỉnh táo, kiên trì và cảm thông”.