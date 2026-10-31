Ly thân sau 6 tháng kết hôn vì đám cưới một tỷ đồng

Tôi 30 tuổi, vợ 28 tuổi, kết hôn được 6 tháng. Ban đầu, chúng tôi dự định tổ chức đám cưới với chi phí 200-300 triệu đồng. Cả hai thu nhập đủ sống nhưng chưa có nhà riêng, bố mẹ hai bên cũng không dư dả.

Vợ tôi cho rằng đám cưới chỉ có một lần trong đời nên muốn mọi thứ thật chỉn chu, từ váy, ảnh cưới đến trang trí và nhà hàng. Tôi nhiều lần đề nghị cắt giảm chi phí nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ vì muốn vợ vui. Đến khi tổng kết, đám cưới tiêu tốn khoảng một tỷ đồng. Tiền tiết kiệm không đủ, tôi phải vay thêm.

Đám cưới diễn ra đẹp mắt, được khách khứa khen ngợi. Vợ chồng tôi cũng vui, nghĩ rằng sau đó sẽ cùng làm việc, trả nợ rồi tích lũy mua nhà. Nhưng khi cuộc vui qua đi, chúng tôi phải đối mặt với tiền thuê nhà, sinh hoạt phí và khoản lãi vay.

Ba tháng trước, vợ tôi mất việc. Từ đó, hầu hết chi phí gia đình do tôi gánh. Tôi không trách vợ nhưng áp lực trả nợ khiến mình phải nhận thêm việc, nhiều hôm về nhà chỉ muốn nghỉ ngơi.

Tôi đề nghị hai đứa tạm thắt chặt chi tiêu, ưu tiên trả nợ và các khoản thiết yếu. Vợ lại cho rằng tôi quá tính toán, không còn chiều chuộng cô ấy như trước. Mỗi lần nói chuyện tiền bạc, chúng tôi đều dễ tranh cãi.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào dịp 20/10 vừa qua. Vợ muốn tôi mua quà nhưng tháng đó, lương của tôi gần như đã dùng hết cho tiền nhà, sinh hoạt và trả nợ. Tôi nói không còn tiền, hẹn khi nào đỡ khó khăn sẽ bù lại. Vợ giận dữ, cho rằng tôi không coi trọng mình rồi thu dọn đồ về nhà bố mẹ đẻ.

Tôi nghĩ vợ chỉ giận vài hôm, nhưng đến nay cô ấy vẫn chưa về. Tôi cũng chưa sang đón vì công việc dồn dập, bản thân kiệt sức sau nhiều tháng lo chuyện tiền bạc. Tôi từng đề nghị hai đứa tạm sống riêng khoảng ba tháng, chờ tôi vượt qua giai đoạn khó khăn và vợ tìm được việc mới rồi cùng ngồi lại giải quyết mọi chuyện. Nhưng vợ không trả lời, khiến tôi không biết cô ấy nghĩ gì hay còn muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này không.

Điều khiến tôi lo nhất là chúng tôi dường như khác nhau trong cách nhìn nhận tiền bạc. Tôi muốn trả hết nợ, ổn định cuộc sống rồi mua nhà, còn vợ coi trọng những trải nghiệm và sự chăm chút cho bản thân ở hiện tại. Tôi hiểu món quà đôi khi không nằm ở giá trị vật chất mà là sự quan tâm. Có thể tôi đã quá tập trung vào tiền bạc mà quên cảm xúc của vợ, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục vay mượn hoặc chi tiêu vượt khả năng để chứng minh tình yêu.

Tôi vẫn muốn vợ chồng làm hòa, nhưng cũng sợ nếu cứ xuống nước rồi mọi chuyện lại trở về như cũ, những bất đồng về tiền bạc sẽ tiếp tục lặp lại. Tôi nên chủ động sang đón vợ và tìm cách hàn gắn, hay cứ im lặng chờ cô ấy bình tĩnh rồi chủ động nói chuyện? Làm sao để chúng tôi có thể thống nhất cách chi tiêu mà không khiến một người cảm thấy bị kiểm soát, người kia phải gồng gánh quá sức?