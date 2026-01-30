Băn khoăn khi chồng chu cấp 100 triệu đồng mỗi tháng cho hai con riêng

Tôi 28 tuổi, mới kết hôn hơn một năm. Chồng tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân và có hai con riêng, một bé 6 tuổi, một bé 2 tuổi, hiện sống cùng mẹ tại Hà Nội. Theo thỏa thuận ly hôn trước đây, mỗi tháng anh đều đặn chuyển 100 triệu đồng để trợ cấp cho hai con, tương đương 50 triệu đồng mỗi bé.

Tôi hiểu đây là trách nhiệm của một người cha. Nhưng thú thật, mỗi lần nhìn khoản tiền ấy rời khỏi tài khoản chung hàng tháng, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng.

Chồng tôi có thu nhập khá cao, bình quân khoảng 200-300 triệu đồng mỗi tháng, thời điểm thấp nhất cũng khoảng 150-200 triệu. Trước khi đến với tôi, anh từng trải qua giai đoạn rất khó khăn: làm ăn thua lỗ, nợ nần nhiều tỷ đồng, gần như tay trắng. Theo lời anh kể, vợ cũ đã đồng hành cùng anh trong quãng thời gian ấy, nhất là lúc nuôi con nhỏ. Vì vậy, anh luôn cho rằng việc chu cấp đầy đủ cho con, thậm chí hỗ trợ phần nào cho mẹ các bé, là cách để bù đắp cho những năm tháng đã qua.

Sau ly hôn, tài sản chung gồm một căn chung cư vùng ven Hà Nội và hai căn nhà ở quê đã được hai bên phân chia rõ ràng. Vợ cũ của anh sinh con thứ hai cách đây hai năm, đã quay lại làm việc. Chị là người cùng quê với chồng tôi, giỏi giang, có nghề nghiệp và không phải kiểu phụ nữ không thể tự lo cho cuộc sống.

Vợ chồng tôi chưa có con, đã có nhà riêng ở Hà Nội. Anh là người tham vọng, chăm chỉ, sống tình cảm và rất yêu chiều vợ. Cuộc sống hôn nhân nhìn chung êm ấm. Tuy nhiên, trong lòng tôi vẫn có những lo lắng khó nói thành lời.

Tôi thấy mức chu cấp 100 triệu đồng mỗi tháng là khá cao so với mặt bằng chi phí nuôi con hiện nay, kể cả ở Hà Nội. Hai con của anh cũng đã có tài sản được chia từ trước, mẹ các bé có công việc và khả năng kiếm tiền. Tôi không khỏi nghĩ đến tương lai của gia đình nhỏ. Sau này nếu chúng tôi có con, trong trường hợp thu nhập của chồng không thay đổi, liệu con chung của tôi có bị thiệt thòi khi một phần lớn tài chính vẫn dành cho gia đình cũ?

Điều khiến tôi bối rối nhất không phải là tiền, mà là cách nói chuyện với chồng. Anh luôn khẳng định đây là trách nhiệm làm cha và cũng là sự trân trọng dành cho người đã cùng anh đi qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời. Tôi hiểu, tôn trọng quá khứ của anh và không hề muốn phủ nhận vai trò của mẹ các con anh. Nhưng tôi cũng mong anh cân nhắc nhiều hơn cho hiện tại và tương lai gia đình mới.

Tôi sợ mình trở thành người vợ keo kiệt, ích kỷ nếu lên tiếng. Nhưng nếu im lặng hoàn toàn, tôi lại thấy mình đang tự gạt đi những lo lắng rất thật cho cuộc sống sau này, đặc biệt là khi nghĩ đến con cái.

Trong trường hợp này, tôi nên làm gì? Có nên thẳng thắn đề nghị chồng xem xét lại mức trợ cấp, hay chấp nhận thực tế để giữ hòa khí gia đình? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả, đặc biệt là những người từng ở trong hoàn cảnh tương tự.