Ảnh sao 31/10: Lê Phương mặc gợi cảm đi ăn tối với chồng

Diễn viên Lê Phương mặc gợi cảm đi ăn tối cùng ông xã - ca sĩ Trung Kiên.

Sau thành công của Vì mẹ anh phán chia tay, cô bận rộn với dự án phim truyền hình mới nhưng vẫn dành thời gian giữ lửa hôn nhân.

MC, diễn viên Đan Lê chụp ảnh ở cầu tàu làng Iseltwald bên hồ Brienz, Thụy Sĩ - nơi đại úy Ri Jeong-hyeok ngồi đánh đàn piano trong phim Hạ cánh nơi anh.

Vợ chồng diễn viên Thu Trang - Tiến Luật trải nghiệm tour du lịch 1,5 triệu đồng ở Phú Quốc. Cô cùng các thành viên đoàn kéo lưới hai tiếng, được được mớ hải sản đủ cho hơn 10 người ăn.

Diễn viên Thu Hiền hoá trang cô dâu ma.

Diễn viên Ngân Khánh trang trí nhà ở Mỹ, chuẩn bị đón Halloween.

Nhà thiết kế Lý Quí Khánh khoe mẹ ruột trẻ đẹp, sành điệu tại sự kiện ra mắt bộ sưu tập mới.

Diễn viên Quốc Anh hội ngộ hoa hậu Tiểu Vy tại một sự kiện.

Hai người thân thiết từ khi đóng cặp trong phim Tết 2025 Bộ tứ báo thủ của đạo diễn Trấn Thành.

MC Thanh Thanh Huyền trông con trai út Ku Phin giúp diễn viên Lê Dương Bảo Lâm.

Nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Thu Minh rủ Hồng Ngọc đi ăn tối nhân dịp cô từ Mỹ về nước.

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc và hoa hậu Kỳ Duyên diễn lại cảnh tranh cãi vì mối tình tay ba với Quốc Anh trong Chị chị em em 3, tại buổi giao lưu khán giả ở rạp TP HCM.

Vợ chồng diễn viên Anh Đức tình tứ.

Diễn viên Midu gây bất ngờ khi đội tóc giả, mặc gợi cảm hóa trang đón Halloween.