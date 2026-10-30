Mẹ Đồng Nai nuôi gà trong chuồng 2 m2, đủ thịt và trứng cho cả nhà

Lớn lên ở Lệ Thủy, Quảng Bình, Trương Thị Diệu Thanh nói đã quen ăn thịt gà thả vườn. Khi sống tại Biên Hòa, những lần mua gà ngoài chợ không hợp khẩu vị khiến chị muốn tự nuôi, tự chuẩn bị thức ăn cho đàn gà của gia đình.

Chỉ có 2 m² dành cho việc nuôi gà, chị Thanh mua lồng gắn lên tường, ban đầu nuôi thử 15–20 con. Khi thấy có thể duy trì lâu dài, chị mới đầu tư làm chuồng kiên cố hơn. Hiện, đàn gà gồm 13 con mái, hai con trống và 30 con gà thịt. Với đàn gà lấy trứng, chị chọn giống Ai Cập. Theo chị, nếu được cho ăn đủ chất, mỗi con mái thuộc giống này có thể đẻ tới 300 quả trứng một năm.

Riêng gà thịt, chị mua từ trại những con đã lớn, đạt cỡ có thể làm thịt, rồi mang về nuôi thêm hai đến ba tháng. Cách này giúp chị bỏ qua giai đoạn úm gà con, vốn cần giữ ấm, theo dõi và chăm sóc kỹ, trong khi chị không có nhiều thời gian và kinh nghiệm.

Diệu Thanh khoe những quả trứng mới thu hoạch từ đàn gà tự nuôi. Ảnh: NVCC

Thức ăn cho gà được chị chuẩn bị từ chuối, rau củ, lúa, bắp, cơm thừa trộn với cám gạo, cám ngô. Đầu tôm, cá được rửa sạch, nấu chín rồi băm nhỏ; khi không có, chị dùng đầu cá khô bổ sung vào khẩu phần.

Chị tận dụng ống nhựa làm máng, bịt hai đầu và khoét một phần thân ống cho gà thò đầu ra ăn, hạn chế rơi vãi.

Đưa đàn gà vào khoảng diện tích nhỏ cũng đòi hỏi chị tính kỹ cách bố trí chuồng. Thay vì mở rộng trên mặt đất, chị chia chuồng thành nhiều tầng. Mỗi tầng dài 172 cm, rộng 63 cm, cao 80 cm, được chị bố trí khoảng 15 con.

Phía dưới mỗi tầng chuồng, chị bố trí 4 khay nhựa hứng phân, chừa khoảng trống vừa với kích thước khay để dễ kéo ra vệ sinh. Các khay được lót xơ dừa trộn vôi bột và chế phẩm vi sinh. Chị chú ý giữ lớp lót khô ráo, thay định kỳ khoảng ba đến bốn tuần. Theo kinh nghiệm của chị, cách làm này giúp kiểm soát mùi ở khu nuôi.

"Phân gà thay ra mình sẽ rắc thêm nấm, ủ thêm một tháng rồi đem bón cho rau và hoa", chị nói.

Nhờ đó, phần chất thải sau khi thu dọn tiếp tục được chị tận dụng cho cây trồng. Việc chăm đàn gà gắn với chăm rau, hoa, trở thành những công việc quen thuộc trong sinh hoạt của gia đình.

Thanh nuôi gà trong chuồng nhiều tầng, mỗi tầng khoảng 15 con. Ảnh: NVCC

Sống ở thành phố, chị còn phải tính đến ảnh hưởng của đàn gà với những nhà xung quanh. Chị hạn chế nuôi gà trống để giảm tiếng gáy. Hệ thống nước uống được lắp đường ống có van tự động, giúp giảm công thay nước và bớt lo khi vắng nhà.

Dù vậy, những kỳ nghỉ dài vẫn cần thu xếp riêng. Trước các chuyến về quê vào dịp hè hoặc Tết, chị chủ động sử dụng hết số gà đang nuôi. Khi cần, chị nhờ hàng xóm cho ăn.

Đổi lại công chăm sóc, Thanh có nguồn thịt gà và trứng phục vụ bữa ăn của hai vợ chồng cùng ba con, không phải mua thêm ngoài chợ. Theo chị, gà được nuôi thêm hai đến ba tháng có thịt săn chắc, ngọt và hợp khẩu vị gia đình. Tự nuôi tại nhà cũng giúp chị chủ động lựa chọn thức ăn cho đàn gà và thời điểm sử dụng làm thực phẩm.

"Nuôi gà không chỉ cung cấp thịt, trứng sạch cho gia đình mà còn là niềm vui mỗi ngày khi chăm sóc gà", chị cho biết.

Từ đàn gà nuôi tại nhà, Diệu Thanh làm được nhiều món ăn ngon, hợp khẩu vị cho gia đình. Ảnh: NVCC