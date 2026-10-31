Lee Byung Hun được bình chọn là nam diễn viên hàng đầu Hàn Quốc

Khảo sát cho thấy, khi cân nhắc các tiêu chí để trở thành một diễn viên đại diện, đa số người tham gia khảo sát đặt nặng vấn đề lối sống không vướng vào các tranh cãi xã hội hơn là năng lực diễn xuất thuần túy.

Vào ngày 28/10, đơn vị nghiên cứu Korea Research đã công bố kết quả một cuộc khảo sát với tiêu đề "Các diễn viên đại diện của Hàn Quốc và tiêu chí đánh giá". Thay vì được cung cấp một danh sách các diễn viên cụ thể, những người tham gia khảo sát được yêu cầu tự đưa ra tên của tối đa ba cá nhân mà họ cho là tiêu biểu nhất cho Hàn Quốc. Kết quả cho thấy Lee Byung Hun là cái tên được nhắc đến nhiều nhất, với 22% số người tham gia bình chọn anh là diễn viên đại diện của quốc gia.

Choi Min Sik đứng thứ hai với 18%, trong khi Song Kang Ho xếp thứ ba với 15%. Kim Hye Soo đứng ở vị trí thứ tư với 13%, ghi nhận tỷ lệ bình chọn cao nhất trong số các diễn viên nữ. Theo sau là Hwang Jung Min với 11% và Yoo Hae Jin với 10%, còn Lee Jung Jae và Choi Bul Am, mỗi người nhận được 9%.

Trong một cuộc khảo sát về những phẩm chất kỳ vọng ở một diễn viên nổi tiếng, trách nhiệm xã hội được đánh giá cao hơn cả năng lực diễn xuất. Trong số 28 tiêu chí được đưa ra, yêu cầu tránh các hành vi gây tranh cãi trong xã hội như lái xe khi say rượu, sử dụng chất cấm hay bắt nạt học đường được 80% người tham gia khảo sát coi là yếu tố "thiết yếu".

Trong khi đó, 72% người tham gia cho rằng năng lực diễn xuất vượt trội là một yêu cầu thiết yếu. Khoảng 65% người được hỏi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có nhận thức đúng đắn về lịch sử, cũng như thái độ khiêm tốn và lịch thiệp. Ngoài ra, 61% cho rằng đời tư không vướng bê bối là yếu tố quan trọng, trong khi 55% nhận định rằng, một diễn viên nổi tiếng cần có tác phẩm tiêu biểu định hình sự nghiệp của mình.

Phân tích các kết quả này, Korea Research cho biết: "Điều này cho thấy, công chúng kỳ vọng các diễn viên nổi tiếng không chỉ sở hữu kỹ năng chuyên môn, mà còn phải có tinh thần trách nhiệm và sự đáng tin cậy, xứng đáng với tư cách là người của công chúng".