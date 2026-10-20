Nhiều năm tôi tự mua quà 20/10 cho hai mẹ rồi nói là chồng gửi

Tôi 33 tuổi, kết hôn 6 năm, trước đó yêu chồng hơn ba năm. Từ lúc còn yêu nhau, cứ đến 20/10, 8/3 hay sinh nhật mẹ anh, tôi đều là người nghĩ xem nên mua gì. Ban đầu tôi thấy chuyện đó khá tự nhiên, vì mình là phụ nữ nên để ý những dịp này hơn, còn anh vốn ít quan tâm đến quà cáp. Sau khi cưới, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Tôi mua quà cho mẹ chồng, tiện thể mua cho mẹ đẻ, rồi thường nói là quà của chồng hoặc ghi tên cả hai trong thiệp. Có năm tôi còn nhắc anh gọi điện chúc mẹ, vì nếu không nhắc anh gần như quên.

Chồng biết rõ tôi làm tất cả những việc đó nhưng chưa bao giờ chủ động hỏi năm nay mua gì, ngân sách bao nhiêu hay có cần anh chuyển tiền không. Có lần tôi nói thẳng rằng ít nhất quà cho mẹ anh thì anh nên tự nghĩ, anh đáp 20/10 đâu phải dịp gì quá đặc biệt, mẹ anh cũng không đòi hỏi. Theo anh, nếu 8/3, 20/10, sinh nhật, Ngày của Mẹ rồi lễ Tết dịp nào cũng mua quà thì "tiền đâu cho vừa". Anh còn nói tôi thích hình thức nên tự làm mình mệt. Nhưng đến lúc tôi mang quà về, mẹ chồng vui vẻ cảm ơn cả hai vợ chồng, anh vẫn cười nhận như thể đó là việc hai người cùng chuẩn bị.

Năm ngoái tôi thử không nhắc trước. Đến ngày 20/10, thấy em chồng mang hoa về, anh mới hỏi tôi đã mua gì cho mẹ chưa. Tôi bảo chưa thì anh lại nói: "Thế em mua giúp anh cái gì cũng được". Cuối cùng tôi vẫn đặt một giỏ hoa quả và mỹ phẩm vì không muốn mẹ chồng nghĩ con trai, con dâu vô tâm. Với mẹ đẻ cũng vậy, phần quà mang danh nghĩa hai vợ chồng nhưng hầu như tôi tự mua bằng tiền của mình. Tôi bắt đầu thấy vô lý, bởi đáng ra việc quan tâm đến bố mẹ mỗi bên trước hết phải là trách nhiệm của cả hai chứ không thể mặc nhiên giao cho vợ chỉ vì tôi "khéo việc này hơn".

Năm nay, tôi đang phân vân có nên tiếp tục như mọi năm hay chỉ mua quà cho mẹ mình và để chồng tự lo cho mẹ anh. Xin độc giả cho lời khuyên trong hoàn cảnh này.