Lấy nhau 4 năm, vợ phát hiện bộ mặt thật của chồng chỉ sau một cuộc điện thoại

Thứ Hai, ngày 01/03/2021 16:00 PM (GMT+7)

Sau 4 năm chung sống, người vợ nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, giúp bà nhận ra sự thật về ông chồng 2 mặt của mình. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng bà vẫn chưa thôi phẫn nộ và muốn cảnh báo những người phụ nữ khác đừng mắc lừa như mình.

Bà Mary và ông Will kết hôn năm 2002.

Bà Mary Turner Thomson, hiện 56 tuổi, sống tại thành phố Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, đã từng trải qua một khoảng thời gian kịch tính chẳng khác nào một kịch bản phim ảnh. Bà đã kết hôn với một người đàn ông tưởng như hoàn hảo và tốt bụng, có với nhau 2 đứa con cho đến một ngày, bà sốc nặng khi phát hiện chồng mình là một kẻ trăng hoa, bội bạc, thậm chí còn có 5 người vợ khác giống như mình ở bên ngoài.

Cơn ác mộng của bà Mary bắt đầu vào năm 2000, khi bà vô tình gặp được Will Jordan, cả 2 khi ấy đều 35 tuổi. Là một bà mẹ đơn thân với một cô con gái 1 tuổi và đang hồi phục sau mối tình không trọn vẹn, bà Mary đã hy vọng sẽ tìm được một người đàn ông chân thành và chu đáo. Khi gặp được ông Will, một người khá điển trai, ăn nói lưu loát, tính cách lãng mạn, bà đã nghĩ rằng đây là một đối tượng lý tưởng.

"Trong thời gian đầu, chúng tôi nói chuyện qua mạng, ông ấy gửi cho tôi những email dài, kể về quá khứ và con người của ông ấy, tôi cũng kể cho ông ấy nghe ước mơ và khát vọng của mình. Chúng tôi viết cho nhau 4-5 lần mỗi ngày. Tôi dần trở nên say sưa và bị cuốn vào sự lãng mạn ấy", bà Mary chia sẻ.

Tới năm 2002, bà Mary chính thức kết hôn với ông Will. Sau đó, 2 đứa con của họ lần lượt ra đời, được đặt tên là Eilidh và Zach.

Ông Will nói với bà Mary rằng mình làm việc cho CIA (Cơ quan Tình báo Trung ương) trong lĩnh vực công nghệ thông tin, do đó thường xuyên phải vắng mặt lâu ngày khỏi nhà. Ông còn đưa cả séc lương cho vợ để chứng minh. Bà Mary hoàn toàn tin tưởng vào điều này, vẫn nghĩ rằng chồng đang tận tâm làm việc ở nơi xa để chăm lo cho gia đình nhỏ này. Bà Mary tin rằng ông Will là người duy nhất giúp bà cảm thấy an toàn.

Bà Mary và ông Will có với nhau 2 đứa con.

Sau 4 năm hôn nhân hạnh phúc và viên mãn, một cuộc điện thoại đã khiến cuộc sống của bà Mary đảo lộn. Một người phụ nữ khác gọi đến và tiết lộ rằng cô ta là vợ của ông Will, họ đã có với nhau 5 người con. "Thế giới bên ngoài của tôi tan vỡ khi tâm trí của tôi cũng vỡ vụn. Tôi không tưởng tượng được làm thế nào để bình ổn mọi thứ lại", bà Mary nhớ lại.

Chưa hết sốc trước cuộc sống 2 mặt của chồng, bà Mary còn kinh hoàng hơn khi biết mình là nạn nhân của một vụ lừa đảo tài chính. Ông Will đã giả mạo tên bà Mary để đăng ký một số thẻ tín dụng, khiến bà phải gánh khoản nợ 56.000 bảng Anh (hơn 1,8 tỷ đồng). Ông ta cũng từng khuyên bà Mary bán nhà để lấy tiền cho mình trả nợ. Sau đó, bà Mary rơi vào tình trạng không một xu dính túi với những khoản nợ chồng chất.

Đó vẫn chưa phải là tất cả sự thật. Bà Mary tin chắc có điều gì mờ ám trong cuộc đời của ông Will nên quyết định tìm hiểu thêm, cuối cùng khám phá ra một sự thật đau lòng hơn tất thảy.

Cô Mischele, một nạn nhân khác của ông Will.

Bà Mary nói: "Ông ta đã hoàn toàn nói dối tôi. Khi tôi gặp ông ấy vào năm 2000, ông ấy không chỉ có 6 đứa con, mà cả vợ và vú nuôi của vợ ông ấy đều đang mang thai con của ông ấy. Tôi cũng phát hiện ra ông ta từng là một tội phạm tình dục từng bị kết án. Ông ta có tới 5 vị hôn phu, 2 người vợ và 13 đứa con. Khi Will Jordan phát hiện ra tôi đã gặp một người vợ khác của ông ta vào tháng 4/2006, ông ta không hề tỏ ra hối hận hay tội lỗi gì. Ông ấy không hề xin lỗi hay nhận trách nhiệm mà chỉ nói tất cả sẽ được giải thích kịp thời. Ông ta yêu cầu tôi tin tưởng nhưng lần này tôi nói không".

Tới tháng 11/2006, ông Will thừa nhận chuyện có nhiều người vợ cùng lúc, ngoài ra cũng nhận chuyện lừa lọc để kiếm tiền. Không thể chấp nhận được chuyện này, bà Mary đã quyết kiện ông Will ra tòa.

Sau 2 năm rưỡi bị bỏ tù ở Anh, ông Will được thả ra và bị trục xuất về New Jersey, Mỹ vào năm 2009. Thế nhưng ông ta không hề hối hận, vẫn chứng nào tật nấy. Vì chỉ 7 tháng sau, bà Mary tiếp tục được các nạn nhân khác liên lạc.

Bà Mary hiện tại.

Một người phụ nữ mang thai vô gia cư đã gặp được ông Will trên trang web hẹn hò. Một phụ nữ khác người Mexico có em gái mắc hội chứng Down đã bị ông Will hủy hoại tài chính. Ông ta đã lợi dụng những bức ảnh của người em mắc bệnh Down, nói rằng đang chăm sóc con gái của bạn gái mình rồi xin kêu gọi quyên góp qua mạng.

Năm 2014, bà Mary đã liên kết với một y tá 36 tuổi người Mỹ tên Mischele Lewis. Giống như bà Mary, cô Mischele cũng là một bà mẹ đơn thân muốn tìm một người đàn ông để dựa dẫm, nhưng cuối cùng lại bị lừa. 2 người phụ nữ đã nghĩ ra một kế hoạch, đó là đeo camera giấu kín rồi đợi ông Will thừa nhận chuyện lừa tiền. Họ gửi nó cho cảnh sát và ông Will bị bỏ tù.

Năm 2017, ông Will được thả ra nhưng dường như vẫn chưa có ý định dừng lại hành vi tồi tệ của mình. Bà Mischele nhận ra rằng cách tốt nhất để ngăn chặn ông ta là viết một cuốn sách, đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân để rút ra bài học cho những người phụ nữ khác.

Bà Mary đang thực hiện một chiến dịch để ngăn chặn những hành vi của ông Will cũng như những kẻ tương tự ông ta.

Năm 2020, bà Mary vẫn được một vài người phụ nữ liên lạc và nói ông Will đã dụ dỗ, lừa dối họ, gần đây nhất là một cô gái 19 tuổi đang mang thai đứa con 8 tháng với ông ta.

Bà Mary chia sẻ: "Lần cuối cùng tôi tìm hiểu là ông ta đã có 14 đứa con. Có lẽ Will sẽ không bao giờ dừng lại. Ông ta là một kẻ tâm thần, không biết yêu thương và không có lương tâm. Ông ta là một kẻ săn mồi và việc tống ông ta vào tù không có tác dụng gì. Bạn không thể nhốt con mèo vào lồng rồi bảo nó không được đi săn khi thả ra. Sự khác biệt là ông ta phải biết những gì mình làm là sai. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là cảnh báo những người phụ nữ khác về ông ta và những người giống như ông ta".

